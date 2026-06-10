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الجيش الأمريكي: بدأنا شن ضربات ضد أهداف متعددة في إيران
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ماكرون يوجه دعوة لقادة مصر والسعودية وقطر والإمارات للمشاركة في قمة مجموعة السبع
ماكرون يوجه دعوة لقادة مصر والسعودية وقطر والإمارات للمشاركة في قمة مجموعة السبع
سبوتنيك عربي
بدعوة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، سيشارك قادة مصر والسعودية وقطر والإمارات، الثلاثاء المقبل، في إحدى جلسات قمة مجموعة السبع، وفق ما أعلنه ماكرون، اليوم... 10.06.2026, سبوتنيك عربي
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ومن المقرر أن يتناول النقاش إغلاق مضيق هرمز و"المفاوضات حول إيران"، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام فرنسية.يشارك قادة كل من مصر والسعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة الثلاثاء في إحدى جلسات قمة مجموعة السبع المقررة في إيفيان لبحث الحرب في الشرق الأوسط، وفق ما أعلنه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأربعاء، وفقا لوسائل إعلام فرنسية.وأعلن ماكرون أيضا أن زيلينسكي سيشارك في جلسة أخرى مقررة الثلاثاء. وقال: "هذا مهم جدا لنا، لأنه يجب إعادة تحقيق التقارب داخل مجموعة السبع دعما لأوكرانيا في مختلف جوانب الحرب"، وذلك في إشارة إلى الخلافات بين الأوروبيين وواشنطن حول هذا الملف.
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ماكرون يوجه دعوة لقادة مصر والسعودية وقطر والإمارات للمشاركة في قمة مجموعة السبع

20:53 GMT 10.06.2026
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaertالرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون
الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون - سبوتنيك عربي, 1920, 10.06.2026
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
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بدعوة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، سيشارك قادة مصر والسعودية وقطر والإمارات، الثلاثاء المقبل، في إحدى جلسات قمة مجموعة السبع، وفق ما أعلنه ماكرون، اليوم الأربعاء.
ومن المقرر أن يتناول النقاش إغلاق مضيق هرمز و"المفاوضات حول إيران"، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام فرنسية.
يشارك قادة كل من مصر والسعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة الثلاثاء في إحدى جلسات قمة مجموعة السبع المقررة في إيفيان لبحث الحرب في الشرق الأوسط، وفق ما أعلنه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأربعاء، وفقا لوسائل إعلام فرنسية.
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وقال الرئيس الفرنسي خلال لقائه ممثلين للمجتمع المدني في الإليزيه إن النقاش سيتناول إغلاق مضيق هرمز الذي "له تأثير فعلي على اقتصاداتنا" بسبب الارتفاع الكبير في أسعار المحروقات، و"المفاوضات حول إيران"، مشددا على "الأهمية الكبيرة" لمحاولة "إيجاد سبل للتعاون".

وأعلن ماكرون أيضا أن زيلينسكي سيشارك في جلسة أخرى مقررة الثلاثاء. وقال: "هذا مهم جدا لنا، لأنه يجب إعادة تحقيق التقارب داخل مجموعة السبع دعما لأوكرانيا في مختلف جوانب الحرب"، وذلك في إشارة إلى الخلافات بين الأوروبيين وواشنطن حول هذا الملف.
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