https://sarabic.ae/20260610/ماكرون-يوجه-دعوة-لقادة-مصر-والسعودية-وقطر-والإمارات-للمشاركة-في-قمة-مجموعة-السبع-1114243646.html
ماكرون يوجه دعوة لقادة مصر والسعودية وقطر والإمارات للمشاركة في قمة مجموعة السبع
ماكرون يوجه دعوة لقادة مصر والسعودية وقطر والإمارات للمشاركة في قمة مجموعة السبع
سبوتنيك عربي
بدعوة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، سيشارك قادة مصر والسعودية وقطر والإمارات، الثلاثاء المقبل، في إحدى جلسات قمة مجموعة السبع، وفق ما أعلنه ماكرون، اليوم... 10.06.2026, سبوتنيك عربي
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ومن المقرر أن يتناول النقاش إغلاق مضيق هرمز و"المفاوضات حول إيران"، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام فرنسية.يشارك قادة كل من مصر والسعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة الثلاثاء في إحدى جلسات قمة مجموعة السبع المقررة في إيفيان لبحث الحرب في الشرق الأوسط، وفق ما أعلنه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأربعاء، وفقا لوسائل إعلام فرنسية.وأعلن ماكرون أيضا أن زيلينسكي سيشارك في جلسة أخرى مقررة الثلاثاء. وقال: "هذا مهم جدا لنا، لأنه يجب إعادة تحقيق التقارب داخل مجموعة السبع دعما لأوكرانيا في مختلف جوانب الحرب"، وذلك في إشارة إلى الخلافات بين الأوروبيين وواشنطن حول هذا الملف.
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العالم, أخبار فرنسا , العالم العربي
ماكرون يوجه دعوة لقادة مصر والسعودية وقطر والإمارات للمشاركة في قمة مجموعة السبع
بدعوة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، سيشارك قادة مصر والسعودية وقطر والإمارات، الثلاثاء المقبل، في إحدى جلسات قمة مجموعة السبع، وفق ما أعلنه ماكرون، اليوم الأربعاء.
ومن المقرر أن يتناول النقاش إغلاق مضيق هرمز و"المفاوضات حول إيران"، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام فرنسية.
يشارك قادة كل من مصر والسعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة الثلاثاء في إحدى جلسات قمة مجموعة السبع المقررة في إيفيان لبحث الحرب في الشرق الأوسط، وفق ما أعلنه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأربعاء، وفقا لوسائل إعلام فرنسية.
وقال الرئيس الفرنسي خلال لقائه ممثلين للمجتمع المدني في الإليزيه إن النقاش سيتناول إغلاق مضيق هرمز الذي "له تأثير فعلي على اقتصاداتنا" بسبب الارتفاع الكبير في أسعار المحروقات، و"المفاوضات حول إيران"، مشددا على "الأهمية الكبيرة" لمحاولة "إيجاد سبل للتعاون".
وأعلن ماكرون أيضا أن زيلينسكي سيشارك في جلسة أخرى مقررة الثلاثاء. وقال: "هذا مهم جدا لنا، لأنه يجب إعادة تحقيق التقارب داخل مجموعة السبع دعما لأوكرانيا في مختلف جوانب الحرب"، وذلك في إشارة إلى الخلافات بين الأوروبيين وواشنطن حول هذا الملف.