ماكرون يعلن توقيع اتفاقية للتعاون الدفاعي بين فرنسا والنرويج

أفاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الخميس، بأن فرنسا والنرويج وقعتا اتفاقية للتعاون في مجالي الدفاع والأمن. 28.05.2026, سبوتنيك عربي

وصرح ماكرون في مؤتمر صحفي: "إن هذه الاتفاقية التي وقعناها للتو ترسخ مبدأ المساعدة المتبادلة بين بلدينا، كما أنها تؤسس لحوارات منتظمة بين جيشينا على المستويات كافة".وأشار ماكرون إلى أن الوثيقة تنص أيضًا على تعزيز التعاون في مجالات رئيسية عدة، مثل الدفاع الجوي، والمنطقة القطبية الشمالية، وأقصى الشمال، والفضاء، مضيفًا أنها تضفي طابعًا رسميًا على "تعاوننا طويل الأمد في دعم أوكرانيا".كما أعلن ماكرون أيضًا أن النرويج وافقت على الانضمام إلى مبادرة فرنسا للردع النووي.وكان رئيس الوزراء النرويجي، يوناس غار ستور، قد وصل إلى باريس أمس الأربعاء في زيارة رسمية.وقال غاتيلوف في تصريحات لـ"سبوتنيك": "روسيا الاتحادية تراقب الوضع عن كثب، نحن ملتزمون دائمًا بنهج مسؤول ومنضبط، وفي الوقت ذاته، في حال التنفيذ الكامل لخطط فرنسا المذكورة ودول حلف شمال الأطلسي (الناتو) الأخرى، فمن دون شك لدينا إجراءات استجابة كافية لضمان أمن الدولة الروسية وشعبها".وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد أعلن في آذار/مارس الماضي أن فرنسا ستشدد سياستها الخاصة بالردع النووي، وأصدر أوامره بزيادة كمية الأسلحة النووية.ووفقًا له، يجب على فرنسا أيضًا النظر في إمكانية توسيع استراتيجيتها النووية لتشمل أوروبا بأكملها.موسكو: سياسات الغرب النووية تدفع العالم نحو مواجهة خطيرة

