عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مرايا العلوم
نظام إسرائيلي يتجسس على نصف مليار شخص عبر الإعلانات
08:30 GMT
29 د
من الملعب
"الفيل يترنح" في الدوري الإنجليزي.. ومن يقود هجوم برشلونة في الموسم الجديد.. ألفاريز أم مرموش؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
09:33 GMT
7 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
09:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
10:03 GMT
16 د
روسيا والعالم
كيف تصيغ الجامعات الروسية مستقبل الطلاب العرب؟
10:19 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
10:49 GMT
11 د
خطوط التماس
التحولات الجيوسياسية في سورية خلال الخمسينيات
11:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
11:48 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نحمي حقوق المبدع في زمن القرصنة الرقمية؟
12:03 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
مساجد موسكو.. جواهر معمارية تروي تاريخ التعايش في روسيا
12:21 GMT
29 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
12:50 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: تحالف السعودية ومصر وتركيا وباكستان يؤكد فشل الرهان على القوى الكبرى في ضمان الأمن الإقليمي
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
موسيقى الـ"راب" العربية.. هل يحافظ "فن الشارع" على وفائه لجذوره؟
16:34 GMT
25 د
عالم سبوتنيك
عراقجي يبدأ جولة خارجية تشمل إسلام اباد ومسقط وموسكو، "الإطار التنسيقي" يحسم اختيار مرشحه للحكومة العراقية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
اتفاق الدمج بين دمشق وقسد.. ما الذي تم تنفيذه؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
تدمر ...ليست مدينة، بل "طبعة أولى" من كتاب تعايش الحضارات
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
أمساليوم
بث مباشر
موسكو: سياسات الغرب النووية تدفع العالم نحو مواجهة خطيرة
سبوتنيك عربي
أكد أندريه بيلاؤوسوف، رئيس الوفد الروسي إلى مؤتمر "مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية"، وسفير وزارة الخارجية الروسية المتجوّل، أن السياسات النووية للدول... 26.04.2026, سبوتنيك عربي
أكد أندريه بيلاؤوسوف، رئيس الوفد الروسي إلى مؤتمر "مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية"، وسفير وزارة الخارجية الروسية المتجوّل، أن السياسات النووية للدول الغربية، تقوّض مصالح روسيا الأمنية الأساسية وتهدد بالتصعيد إلى صراع مسلح مباشر بين القوى النووية.
وقال بيلاؤوسوف في تصريحات لـ"سبوتنيك": "في سياق الأزمة الحالية، تستمر الإجراءات التصعيدية على طول خط روسيا - الغرب، ما ينتهك المصالح الأساسية لبلادنا وينطوي على خطر الانزلاق إلى صراع مسلح مباشر بين القوى النووية".

وحذّر من أن الدول الغربية "تلعب لعبة خطيرة للغاية"، وأكد بالقول: "أود أن أشير إلى أن الثلاثي النووي الغربي يفعل ذلك في انتهاك للتفاهمات والاتفاقيات المنصوص عليها في البيان المشترك لقادة الدول النووية الخمس بشأن منع الحرب النووية وسباق التسلح، والمؤرخ في 3 يناير (كانون الثاني) 2022".

وأشار رئيس الوفد الروسي إلى أن الولايات المتحدة وحلفاءها يتبنون سياسة "السلام من خلال القوة" في مجال الاستقرار الإستراتيجي. ووفقاً له، فإن هذا يعني عمليًا أن الدول الغربية تسعى إلى تحقيق تفوق عسكري حاسم على منافسيها، وتحديدًا روسيا والصين.
وأضاف: "في الوقت الراهن، هناك عدد من القضايا في سياق معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية تثير قلقنا البالغ. نحن نتحدث أولًا وقبل كل شيء عن توجه قد يتخذ قريبًا طابعًا متسارعًا، وهو الإعلان الشامل من قبل عدد من الدول، لا سيما دول الغرب، عما يمكن تسميته بنظرة جديدة لدور ومكانة الأسلحة النووية".
الخارجية الروسية: خطط فرنسا لزيادة عدد الرؤوس الحربية النووية لها تؤثر على الاستقرار
وأشار السفير الروسي إلى أن "الدول الغربية تتحدث بشكل متزايد عن إمكانية نشر أسلحة نووية على أراضي دول غير نووية، بالإضافة إلى مخططات المهمات النووية المشتركة لحلف شمال الأطلسي (الناتو)".

ووفقا له، فإنه من غير المرجّح أن تتفق دول "مجموعة الخمس" الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، على بيان مشترك عقب مؤتمر "مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية"، الذي يبدأ يوم غد الاثنين في نيويورك.

وأضاف بيلاؤوسوف: "الخلافات بين "الثلاثي النووي الغربي" من جهة، وروسيا والصين من جهة أخرى، والناجمة عن تناقضات متعددة ومتشعبة، أصبحت الآن عميقة لدرجة أنه لا توجد عمليًا أي آفاق للتكوين الجماعي في هذا المجال. هذه هي الحقيقة الموضوعية".

ويعتقد أنه "على مدى السنوات الأربع الماضية، وبفضل جهود الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، تصاعدت هذه التوترات إلى مستوى حرج، الأمر الذي لا يمكن إلا أن يؤثر سلبًا على أنشطة هذا الشكل، ويرجع ذلك أساسًا إلى خلق الغرب لجو عسكري سياسي سام يسمم أي مبادرات جيدة في مهدها".
الخارجية الروسية: من المقرر عقد اجتماع لخبراء "الخمسة النوويين" في نيويورك
وكانت وزارة الدفاع الفنلندية، أفادت الأسبوع الماضي، بأن حكومة بلادها قدّمت مقترحًا إلى البرلمان للـ"سماح باستيراد ونقل وتسليم وتخزين الأسلحة النووية في الحالات المتعلقة بالدفاع"، وفق تعبيرها.

وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في مارس/ آذار الماضي، أن فرنسا "ستشدد سياسة الردع النووي الخاصة بها"، وأمر بزيادة كمية الأسلحة النووية، مؤكدًا أنه "على فرنسا أيضًا النظر في إمكانية توسيع إستراتيجيتها النووية لتشمل أوروبا بأكملها".

يُذكر أن الدنمارك أبرمت بالفعل اتفاقية مع فرنسا بشأن "الردع النووي الإستراتيجي"، تهدف إلى "استكمال آليات الردع الخاصة بحلف الناتو"، على حد قولها، كما تجري بولندا مفاوضات مع فرنسا للانضمام إلى هذه المبادرة.
ومن المقرر أن يُعقد المؤتمر الـ11 لـ"مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية" في نيويورك، في الفترة من 27 أبريل/ نيسان الجاري إلى 22 مايو/ أيار المقبل.
