https://sarabic.ae/20260425/الخارجية-الروسية-من-المقرر-عقد-اجتماع-لخبراء-الخمسة-النوويين-في-نيويورك-1112861948.html
الخارجية الروسية: من المقرر عقد اجتماع لخبراء "الخمسة النوويين" في نيويورك
الخارجية الروسية: من المقرر عقد اجتماع لخبراء "الخمسة النوويين" في نيويورك
سبوتنيك عربي
25.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-25T04:40+0000
2026-04-25T04:40+0000
2026-04-25T04:40+0000
روسيا
العالم
عدم الانتشار النووي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/04/0f/1048698978_0:0:3113:1751_1920x0_80_0_0_3d3bbd805f85775d577c5b72e62ef93f.jpg
وقال بيلاؤوسوف لوكالة "سبوتنيك"، مجيبًا على سؤال حول ما إذا كان من المخطط إجراء اتصالات على مستوى الخبراء ضمن إطار المجموعة المكوّنة من 5 أعضاء على هامش المؤتمر في نيويورك، إن "التنسيق ذي الصلة جارٍ، لكنه لم يكتمل بعد".وتابع: "لذلك، تُعدّ مؤتمرات مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، إن صح التعبير، منصة طبيعية للتواصل بين الدول النووية الخمس. ومع ذلك، تتوصل الدول المشاركة في هذا الإطار إلى تفاهمات نهائية بشأن الآليات التنظيمية والمضمون الموضوعي لهذه الاتصالات بشكل عملي قبل انعقادها مباشرة، مع مراعاة جميع العوامل ذات الصلة والواقع الراهن".وسيعقد مؤتمر المراجعة الـ11 لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية في نيويورك، في الفترة من 27 أبريل/ نيسان الجاري إلى 22 مايو/ أيار المقبل.ومجموعة الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن (P5) هي رابطة غير رسمية تضم الدول الحائزة للأسلحة النووية، وتشمل روسيا والصين والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وفرنسا. تتولى إحدى هذه الدول الخمس تنسيق هذه الرابطة سنويًا. وقد تولت روسيا هذا الدور في عام 2023 وحتى منتصف عام 2024، ثم انتقلت المهمة إلى الصين.موسكو: جميع أعضاء الوفد الروسي إلى مؤتمر معاهدة عدم الانتشار النووي حصلوا على تأشيرات أمريكية"الناتو": لا يوجد بند يسمح بالطرد أو تعليق العضوية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/04/0f/1048698978_127:0:2858:2048_1920x0_80_0_0_20fc78b8ac6195580e0bdfad8f592aa5.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, العالم, عدم الانتشار النووي
روسيا, العالم, عدم الانتشار النووي
الخارجية الروسية: من المقرر عقد اجتماع لخبراء "الخمسة النوويين" في نيويورك
أكد أندريه بيلاؤوسوف، رئيس الوفد الروسي إلى مؤتمر "مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية" وسفير وزارة الخارجية الروسية المتجوّل، أنه من المقرر عقد اجتماع لخبراء من الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن في نيويورك، على هامش فعاليات المؤتمر.
وقال بيلاؤوسوف لوكالة "سبوتنيك"، مجيبًا على سؤال حول ما إذا كان من المخطط إجراء اتصالات على مستوى الخبراء ضمن إطار المجموعة المكوّنة من 5 أعضاء على هامش المؤتمر في نيويورك، إن "التنسيق ذي الصلة جارٍ، لكنه لم يكتمل بعد".
وأشار إلى أن صيغة "الخمسة النوويين" تم إنشاؤها في البداية لمناقشة القضايا المدرجة على جدول أعمال عملية مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.
وتابع: "لذلك، تُعدّ مؤتمرات مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، إن صح التعبير، منصة طبيعية للتواصل بين الدول النووية الخمس. ومع ذلك، تتوصل الدول المشاركة في هذا الإطار إلى تفاهمات نهائية بشأن الآليات التنظيمية والمضمون الموضوعي لهذه الاتصالات بشكل عملي قبل انعقادها مباشرة، مع مراعاة جميع العوامل ذات الصلة والواقع الراهن".
وسيعقد مؤتمر المراجعة الـ11 لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية في نيويورك، في الفترة من 27 أبريل/ نيسان الجاري إلى 22 مايو/ أيار المقبل.
ومجموعة الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن (P5) هي رابطة غير رسمية تضم الدول الحائزة للأسلحة النووية، وتشمل روسيا والصين والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وفرنسا. تتولى إحدى هذه الدول الخمس تنسيق هذه الرابطة سنويًا. وقد تولت روسيا هذا الدور في عام 2023 وحتى منتصف عام 2024، ثم انتقلت المهمة إلى الصين.