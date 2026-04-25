https://sarabic.ae/20260425/الخارجية-الروسية-من-المقرر-عقد-اجتماع-لخبراء-الخمسة-النوويين-في-نيويورك-1112861948.html

الخارجية الروسية: من المقرر عقد اجتماع لخبراء "الخمسة النوويين" في نيويورك

سبوتنيك عربي

أكد أندريه بيلاؤوسوف، رئيس الوفد الروسي إلى مؤتمر "مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية" وسفير وزارة الخارجية الروسية المتجوّل، أنه من المقرر عقد اجتماع... 25.04.2026, سبوتنيك عربي

2026-04-25T04:40+0000

روسيا

العالم

عدم الانتشار النووي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/04/0f/1048698978_0:0:3113:1751_1920x0_80_0_0_3d3bbd805f85775d577c5b72e62ef93f.jpg

وقال بيلاؤوسوف لوكالة "سبوتنيك"، مجيبًا على سؤال حول ما إذا كان من المخطط إجراء اتصالات على مستوى الخبراء ضمن إطار المجموعة المكوّنة من 5 أعضاء على هامش المؤتمر في نيويورك، إن "التنسيق ذي الصلة جارٍ، لكنه لم يكتمل بعد".وتابع: "لذلك، تُعدّ مؤتمرات مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، إن صح التعبير، منصة طبيعية للتواصل بين الدول النووية الخمس. ومع ذلك، تتوصل الدول المشاركة في هذا الإطار إلى تفاهمات نهائية بشأن الآليات التنظيمية والمضمون الموضوعي لهذه الاتصالات بشكل عملي قبل انعقادها مباشرة، مع مراعاة جميع العوامل ذات الصلة والواقع الراهن".وسيعقد مؤتمر المراجعة الـ11 لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية في نيويورك، في الفترة من 27 أبريل/ نيسان الجاري إلى 22 مايو/ أيار المقبل.ومجموعة الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن (P5) هي رابطة غير رسمية تضم الدول الحائزة للأسلحة النووية، وتشمل روسيا والصين والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وفرنسا. تتولى إحدى هذه الدول الخمس تنسيق هذه الرابطة سنويًا. وقد تولت روسيا هذا الدور في عام 2023 وحتى منتصف عام 2024، ثم انتقلت المهمة إلى الصين.موسكو: جميع أعضاء الوفد الروسي إلى مؤتمر معاهدة عدم الانتشار النووي حصلوا على تأشيرات أمريكية"الناتو": لا يوجد بند يسمح بالطرد أو تعليق العضوية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

الأخبار

