موسكو: جميع أعضاء الوفد الروسي إلى مؤتمر معاهدة عدم الانتشار النووي حصلوا على تأشيرات دخول أمريكية
أفاد أندريه بيلاؤوسوف، رئيس الوفد الروسي إلى مؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، السفير المتجول في وزارة الخارجية الروسية، اليوم السبت، بأن جميع... 24.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-25T05:05+0000
23:35 GMT 24.04.2026 (تم التحديث: 05:05 GMT 25.04.2026)
أفاد أندريه بيلاؤوسوف، رئيس الوفد الروسي إلى مؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، السفير المتجول في وزارة الخارجية الروسية، اليوم السبت، بأن جميع أعضاء الوفد الروسي متعدد الأجهزة، الذي سيشارك في المؤتمر في نيويورك، حصلوا على تأشيرات دخول إلى الولايات المتحدة.
وقال بيلاؤوسوف في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، إن "آفاق نتائج المؤتمر المقبل ما تزال غير واضحة، خاصة في ظل الوضع الدولي المتوتر للغاية".
وأضاف: "الوفد مجهز بموقف شامل ومفصّل تم إعداده بشكل دقيق على جدول أعمال المؤتمر، وهو مستعد لتنفيذ المهام الموكلة إليه. أما فيما يتعلق بالدخول إلى الولايات المتحدة، فقد شهدت الفترة الأخيرة تحسّنًا في مسألة حصول أعضاء الوفود الروسية الرسمية على التأشيرات الأمريكية".
ومن المقرر أن يُعقد المؤتمر الـ11 لمراجعة عمل معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية في نيويورك، خلال الفترة من 27 أبريل/ نيسان الجاري حتى 22 مايو/ أيار المقبل.
ونصّت معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية التي دخلت حيز التنفيذ عام 1970،على أن خمس دول فقط تمتلك السلاح النووي (الاتحاد السوفيتي، الولايات المتحدة، بريطانيا، فرنسا، الصين)، ومنعت ظهور دول نووية جديدة
كما التزمت الدول النووية بعدم نقل السلاح النووي أو المساعدة في تطويره، في حين التزمت الدول الأخرى بعدم حيازته أو تطويره، وتتولى الوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA) مراقبة تنفيذ المعاهدة.