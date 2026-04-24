ترامب يقرر إلغاء رحلة ويتكوف وكوشنر إلى باكستان - عاجل
https://sarabic.ae/20260424/الناتو-لا-يوجد-بند-يسمح-بالطرد-أو-تعليق-العضوية--1112839527.html
"الناتو": لا يوجد بند يسمح بالطرد أو تعليق العضوية
"الناتو": لا يوجد بند يسمح بالطرد أو تعليق العضوية
سبوتنيك عربي
أكد حلف شمال الأطلسي (الناتو)، أنه لا يوجد بند يسمح بتعليق عضوية الدول الأعضاء أو طردها من التحالف العسكري، وذلك بعد تقرير ذكر أن الولايات المتحدة قد تسعى إلى... 24.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-24T12:27+0000
2026-04-24T12:27+0000
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102229/31/1022293122_0:243:2592:1701_1920x0_80_0_0_20db96130ffaec94289c2696f175ee9e.jpg
قال مسؤول في حلف الناتو لوسائل إعلام بريطانية: "لا تتضمن معاهدة تأسيس الناتو أي بند يسمح بتعليق العضوية أو طرد أي دولة".ونقلت وسائل إعلام عن مسؤول أمريكي قوله إن رسالة بريد إلكتروني داخلية من البنتاغون اقترحت اتخاذ تدابير لمعاقبة الحلفاء الذين تعتقد أنهم فشلوا في دعم حملتها، وتتضمن الرسالة تعليق عضوية إسبانيا في الحلف وإعادة النظر في موقف الولايات المتحدة بشأن مطالبات بريطانيا بجزر فوكلاند.وأضاف سانشيز أن إسبانيا تدعم "التعاون الكامل مع حلفائها، ولكن دائماً في إطار القانون الدولي".وكانت رفضت إسبانيا السماح باستخدام قواعدها الجوية على أراضيها لشنّ هجمات على إيران. ولدى الولايات المتحدة قاعدتان عسكريتان في إسبانيا، هما قاعدة روتا البحرية وقاعدة مورون الجوية.في غضون ذلك، أصرّ رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر على أن زيادة التورط في الحرب أو الحصار الأمريكي الحالي على موانئ إيران ليس في مصلحة المملكة المتحدة. وقد سمحت المملكة المتحدة للولايات المتحدة باستخدام قواعدها لشنّ ضربات على مواقع إيرانية تستهدف مضيق هرمز، كما شاركت طائرات سلاح الجو الملكي البريطاني في مهام لإسقاط طائرات إيرانية مسيّرة.ترامب: الناتو "نمر من ورق" ولسنا بحاجتهإعلام: ترامب أمطر أمين عام حلف "الناتو" بسيل من الإهانات
الناتو, العالم, أخبار إسبانيا, الولايات المتحدة الأمريكية
الناتو, العالم, أخبار إسبانيا, الولايات المتحدة الأمريكية

"الناتو": لا يوجد بند يسمح بالطرد أو تعليق العضوية

12:27 GMT 24.04.2026
أكد حلف شمال الأطلسي (الناتو)، أنه لا يوجد بند يسمح بتعليق عضوية الدول الأعضاء أو طردها من التحالف العسكري، وذلك بعد تقرير ذكر أن الولايات المتحدة قد تسعى إلى تعليق عضوية إسبانيا بسبب موقفها من الحرب مع إيران.
قال مسؤول في حلف الناتو لوسائل إعلام بريطانية: "لا تتضمن معاهدة تأسيس الناتو أي بند يسمح بتعليق العضوية أو طرد أي دولة".
ونقلت وسائل إعلام عن مسؤول أمريكي قوله إن رسالة بريد إلكتروني داخلية من البنتاغون اقترحت اتخاذ تدابير لمعاقبة الحلفاء الذين تعتقد أنهم فشلوا في دعم حملتها، وتتضمن الرسالة تعليق عضوية إسبانيا في الحلف وإعادة النظر في موقف الولايات المتحدة بشأن مطالبات بريطانيا بجزر فوكلاند.

قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز للصحفيين: "نحن لا نعمل بناءً على رسائل البريد الإلكتروني. نحن نعمل بالوثائق الرسمية والمواقف الرسمية التي اتخذتها، في هذه الحالة، حكومة الولايات المتحدة".

وأضاف سانشيز أن إسبانيا تدعم "التعاون الكامل مع حلفائها، ولكن دائماً في إطار القانون الدولي".
إعلام: الولايات المتحدة تدرس تعليق عضوية إسبانيا في حلف الناتو
أمس, 07:42 GMT
وكانت رفضت إسبانيا السماح باستخدام قواعدها الجوية على أراضيها لشنّ هجمات على إيران. ولدى الولايات المتحدة قاعدتان عسكريتان في إسبانيا، هما قاعدة روتا البحرية وقاعدة مورون الجوية.

انتقد دونالد ترامب مراراً وتكراراً حلفاء الناتو لترددهم في لعب دور أكبر بعد أن هاجمت الولايات المتحدة وإسرائيل إيران في أواخر فبراير/شباط، وقامت إيران لاحقاً بتقييد حركة الملاحة عبر مضيق هرمز الرئيسي.

في غضون ذلك، أصرّ رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر على أن زيادة التورط في الحرب أو الحصار الأمريكي الحالي على موانئ إيران ليس في مصلحة المملكة المتحدة. وقد سمحت المملكة المتحدة للولايات المتحدة باستخدام قواعدها لشنّ ضربات على مواقع إيرانية تستهدف مضيق هرمز، كما شاركت طائرات سلاح الجو الملكي البريطاني في مهام لإسقاط طائرات إيرانية مسيّرة.
ترامب: الناتو "نمر من ورق" ولسنا بحاجته
إعلام: ترامب أمطر أمين عام حلف "الناتو" بسيل من الإهانات
