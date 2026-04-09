إعلام: ترامب أمطر أمين عام حلف "الناتو" بسيل من الإهانات
أفادت وسائل إعلام أمريكية نقلا عن مصادر مطلعة، اليوم الجمعة، بأن لقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع الأمين العام لحلف الناتو مارك روته تخللته سلسلة متواصلة...
2026-04-10T04:56+0000
22:33 GMT 09.04.2026 (تم التحديث: 04:56 GMT 10.04.2026)
أفادت وسائل إعلام أمريكية نقلا عن مصادر مطلعة، اليوم الجمعة، بأن لقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع الأمين العام لحلف الناتو مارك روته تخللته سلسلة متواصلة من الإهانات الموجهة إلى رئيس الحلف.
وقال أحد المسؤولين الأوروبيين لصحيفة "بوليتيكو": "كان الحديث عبارة عن سيل متواصل من الإهانات. ويبدو أن ترامب هدّد بفعل أي شيء تقريبًا".
وأضاف أن ترامب استغل الاجتماع في البيت الأبيض للتعبير عن استيائه من رفض أوروبا المشاركة في الحرب مع إيران، لافتا إلى أن "كل شيء سار بشكل خاطئ".
وجرى لقاء روته مع ترامب مساء الأربعاء، حيث أعرب الرئيس الأمريكي بعد الاجتماع عن اعتقاده بأن حلف الناتو
لن يهبّ مرة أخرى لمساعدة الولايات المتحدة عند الحاجة. من جانبه، أشار روته إلى أنه شعر بوضوح بخيبة أمل ترامب تجاه الحلف.
وفي وقت سابق من اليوم نفسه، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت إن الرئيس الأمريكي يعتزم إجراء محادثة صريحة ومباشرة للغاية معه، مضيفة أن الحلف فشل في اختبار ترامب عندما رفض الانضمام إلى الولايات المتحدة في مواجهة إيران.
كما ذكرت صحيفة أمريكية، نقلا عن مسؤولين في إدارة الرئيس الأمريكي، أن الولايات المتحدة تدرس خطة "لمعاقبة" عدد من أعضاء الناتو بسبب موقفهم من الصراع مع إيران، بما في ذلك احتمال سحب القوات الأمريكية من بعض دول الحلف.