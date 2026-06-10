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من البطالة إلى ريادة الأعمال… شاب ليبي يروي رحلة تأسيس مشروعه الخاص
من البطالة إلى ريادة الأعمال… شاب ليبي يروي رحلة تأسيس مشروعه الخاص
سبوتنيك عربي
في ظل محدودية فرص التوظيف الحكومي وارتفاع معدلات البطالة بين الشباب في ليبيا، يتجه الكثير من الخريجين إلى العمل الحر كخيار لتحقيق الاستقرار المادي وبناء مستقبل... 10.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-10T14:52+0000
2026-06-10T14:52+0000
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وفي هذا السياق، يروي فراس القديري، خريج كلية الإعلام قسم الصحافة وصاحب أحد المقاهي، في حديث خاص لوكالة "سبوتنيك"، تجربته في تأسيس مشروعه الخاص، موضحا أنه لم يتمكن من الحصول على وظيفة بعد التخرج، ما دفعه إلى البحث عن بدائل في القطاع الخاص.وأضاف: "انطلق المشروع بماكينة قهوة وثلاجة مياه فقط، قبل أن يتوسع تدريجيا من خلال إضافة أصناف جديدة من المشروبات والحلويات، حتى أصبح أكثر استقرارا وإقبالا من الزبائن".وأشار القديري إلى أنه "أمضى ما بين سنة ونصف وسنتين بعد التخرج دون الحصول على وظيفة"، لافتا إلى أن "فرص العمل، خاصة في مجال الإعلام، أصبحت محدودة مقارنة بالسنوات الماضية".وعن أبرز التحديات التي واجهته، أشار القديري إلى "محدودية الإمكانيات المالية دفعته في البداية إلى الاعتماد على معدات مستعملة، قبل أن يتمكن مع تطور المشروع من استبدالها بأخرى جديدة".وأكد القديري أن" نجاح المشروع جاء نتيجة العمل المتواصل والصبر"، مشيرا إلى أن "المقهى شهد نموًا تدريجيًا بفضل ثقة الزبائن وتطوير الخدمات المقدمة".وختم القديري حديثه بتوجيه رسالة إلى الشباب الباحثين عن العمل، داعيا إياهم إلى "عدم الاكتفاء بانتظار الوظائف الحكومية، والبدء بمشاريع صغيرة تتناسب مع إمكاناتهم"، مؤكدًا أن "التدرّج في العمل والادخار والمثابرة يمكن أن يفتح آفاقا واسعة للنجاح والاستقرار".
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وليد لامة
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أخبار ليبيا اليوم, البطالة, مشروع, فرص العمل, العمل, تقارير سبوتنيك, حصري
أخبار ليبيا اليوم, البطالة, مشروع, فرص العمل, العمل, تقارير سبوتنيك, حصري

من البطالة إلى ريادة الأعمال… شاب ليبي يروي رحلة تأسيس مشروعه الخاص

14:52 GMT 10.06.2026
© Sputnik . Walid Lamaمن البطالة إلى ريادة الأعمال … شاب ليبي يروي رحلة تأسيس مشروعه الخاص
من البطالة إلى ريادة الأعمال … شاب ليبي يروي رحلة تأسيس مشروعه الخاص - سبوتنيك عربي, 1920, 10.06.2026
© Sputnik . Walid Lama
تابعنا عبر
- سبوتنيك عربي
وليد لامة
مراسل وكالة "سبوتنيك" في ليبيا
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حصري
في ظل محدودية فرص التوظيف الحكومي وارتفاع معدلات البطالة بين الشباب في ليبيا، يتجه الكثير من الخريجين إلى العمل الحر كخيار لتحقيق الاستقرار المادي وبناء مستقبل مهني مستقل.
وفي هذا السياق، يروي فراس القديري، خريج كلية الإعلام قسم الصحافة وصاحب أحد المقاهي، في حديث خاص لوكالة "سبوتنيك"، تجربته في تأسيس مشروعه الخاص، موضحا أنه لم يتمكن من الحصول على وظيفة بعد التخرج، ما دفعه إلى البحث عن بدائل في القطاع الخاص.
وقال القديري إنه "بدأ بمبلغ مالي بسيط جمعه من أعمال متفرقة، من بينها خدمات التوصيل وبيع بعض المنتجات عبر الإنترنت، إضافة إلى دعم من أسرته، الأمر الذي ساعده على افتتاح مقهى صغير بإمكانات محدودة".
وأضاف: "انطلق المشروع بماكينة قهوة وثلاجة مياه فقط، قبل أن يتوسع تدريجيا من خلال إضافة أصناف جديدة من المشروبات والحلويات، حتى أصبح أكثر استقرارا وإقبالا من الزبائن".
© Sputnik . Walid Lamaمن البطالة إلى ريادة الأعمال … شاب ليبي يروي رحلة تأسيس مشروعه الخاص
من البطالة إلى ريادة الأعمال … شاب ليبي يروي رحلة تأسيس مشروعه الخاص - سبوتنيك عربي, 1920, 10.06.2026
من البطالة إلى ريادة الأعمال … شاب ليبي يروي رحلة تأسيس مشروعه الخاص
© Sputnik . Walid Lama
وأشار القديري إلى أنه "أمضى ما بين سنة ونصف وسنتين بعد التخرج دون الحصول على وظيفة"، لافتا إلى أن "فرص العمل، خاصة في مجال الإعلام، أصبحت محدودة مقارنة بالسنوات الماضية".
© Sputnik . Walid Lamaمن البطالة إلى ريادة الأعمال … شاب ليبي يروي رحلة تأسيس مشروعه الخاص
من البطالة إلى ريادة الأعمال … شاب ليبي يروي رحلة تأسيس مشروعه الخاص - سبوتنيك عربي, 1920, 10.06.2026
من البطالة إلى ريادة الأعمال … شاب ليبي يروي رحلة تأسيس مشروعه الخاص
© Sputnik . Walid Lama
وعن أبرز التحديات التي واجهته، أشار القديري إلى "محدودية الإمكانيات المالية دفعته في البداية إلى الاعتماد على معدات مستعملة، قبل أن يتمكن مع تطور المشروع من استبدالها بأخرى جديدة".
© Sputnik . Walid Lamaمن البطالة إلى ريادة الأعمال … شاب ليبي يروي رحلة تأسيس مشروعه الخاص
من البطالة إلى ريادة الأعمال … شاب ليبي يروي رحلة تأسيس مشروعه الخاص - سبوتنيك عربي, 1920, 10.06.2026
من البطالة إلى ريادة الأعمال … شاب ليبي يروي رحلة تأسيس مشروعه الخاص
© Sputnik . Walid Lama
وأكد القديري أن" نجاح المشروع جاء نتيجة العمل المتواصل والصبر"، مشيرا إلى أن "المقهى شهد نموًا تدريجيًا بفضل ثقة الزبائن وتطوير الخدمات المقدمة".
© Sputnik . Walid Lamaمن البطالة إلى ريادة الأعمال … شاب ليبي يروي رحلة تأسيس مشروعه الخاص
من البطالة إلى ريادة الأعمال … شاب ليبي يروي رحلة تأسيس مشروعه الخاص - سبوتنيك عربي, 1920, 10.06.2026
من البطالة إلى ريادة الأعمال … شاب ليبي يروي رحلة تأسيس مشروعه الخاص
© Sputnik . Walid Lama
وختم القديري حديثه بتوجيه رسالة إلى الشباب الباحثين عن العمل، داعيا إياهم إلى "عدم الاكتفاء بانتظار الوظائف الحكومية، والبدء بمشاريع صغيرة تتناسب مع إمكاناتهم"، مؤكدًا أن "التدرّج في العمل والادخار والمثابرة يمكن أن يفتح آفاقا واسعة للنجاح والاستقرار".
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