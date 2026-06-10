https://sarabic.ae/20260610/من-البطالة-إلى-ريادة-الأعمال-شاب-ليبي-يروي-رحلة-تأسيس-مشروعه-الخاص--1114235441.html

من البطالة إلى ريادة الأعمال… شاب ليبي يروي رحلة تأسيس مشروعه الخاص

من البطالة إلى ريادة الأعمال… شاب ليبي يروي رحلة تأسيس مشروعه الخاص

سبوتنيك عربي

في ظل محدودية فرص التوظيف الحكومي وارتفاع معدلات البطالة بين الشباب في ليبيا، يتجه الكثير من الخريجين إلى العمل الحر كخيار لتحقيق الاستقرار المادي وبناء مستقبل... 10.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-10T14:52+0000

2026-06-10T14:52+0000

2026-06-10T14:52+0000

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وفي هذا السياق، يروي فراس القديري، خريج كلية الإعلام قسم الصحافة وصاحب أحد المقاهي، في حديث خاص لوكالة "سبوتنيك"، تجربته في تأسيس مشروعه الخاص، موضحا أنه لم يتمكن من الحصول على وظيفة بعد التخرج، ما دفعه إلى البحث عن بدائل في القطاع الخاص.وأضاف: "انطلق المشروع بماكينة قهوة وثلاجة مياه فقط، قبل أن يتوسع تدريجيا من خلال إضافة أصناف جديدة من المشروبات والحلويات، حتى أصبح أكثر استقرارا وإقبالا من الزبائن".وأشار القديري إلى أنه "أمضى ما بين سنة ونصف وسنتين بعد التخرج دون الحصول على وظيفة"، لافتا إلى أن "فرص العمل، خاصة في مجال الإعلام، أصبحت محدودة مقارنة بالسنوات الماضية".وعن أبرز التحديات التي واجهته، أشار القديري إلى "محدودية الإمكانيات المالية دفعته في البداية إلى الاعتماد على معدات مستعملة، قبل أن يتمكن مع تطور المشروع من استبدالها بأخرى جديدة".وأكد القديري أن" نجاح المشروع جاء نتيجة العمل المتواصل والصبر"، مشيرا إلى أن "المقهى شهد نموًا تدريجيًا بفضل ثقة الزبائن وتطوير الخدمات المقدمة".وختم القديري حديثه بتوجيه رسالة إلى الشباب الباحثين عن العمل، داعيا إياهم إلى "عدم الاكتفاء بانتظار الوظائف الحكومية، والبدء بمشاريع صغيرة تتناسب مع إمكاناتهم"، مؤكدًا أن "التدرّج في العمل والادخار والمثابرة يمكن أن يفتح آفاقا واسعة للنجاح والاستقرار".

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وليد لامة https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/04/1108896856_0:51:854:904_100x100_80_0_0_2d31fa4d496ffa5fb4535a4b668ce201.jpg

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أخبار ليبيا اليوم, البطالة, مشروع, فرص العمل, العمل, تقارير سبوتنيك, حصري