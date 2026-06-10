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ميرتس: دول أوروبية أخرى ستنضم إلى المبادرة الألمانية-الفرنسية للردع النووي
ميرتس: دول أوروبية أخرى ستنضم إلى المبادرة الألمانية-الفرنسية للردع النووي
سبوتنيك عربي
أكد المستشار الألماني فريدريش ميرتس، اليوم الأربعاء، على أن دولًا أوروبية أخرى ستنضم إلى المبادرة الألمانية-الفرنسية للردع النووي. 10.06.2026, سبوتنيك عربي
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وقال ميرتس خلال كلمة ألقاها في افتتاح معرض برلين الدولي للطيران اليوم الأربعاء: "ستنضم دول أوروبية أخرى إلى هذه المبادرة".كما أكد ميرتس عزم ألمانيا وفرنسا مواصلة تنفيذ مبادرة الردع النووي الموسع في أوروبا.وقالت الصحيفة في تقرير لها: "تناقش الولايات المتحدة إمكانية نشر أسلحة نووية في دول أوروبية إضافية بحلف الناتو. وقد أبدى المسؤولون الأميركيون استعدادهم لنشر إضافي يتجاوز الدول الست التي تمتلك بالفعل قاذفات قادرة على حمل أسلحة نووية. وهذا الأمر قد يتيح لمزيد من الدول استضافة ما يُعرف بالطائرات الأميركية ذات القدرة المزدوجة، القادرة على توجيه ضربات نووية".
https://sarabic.ae/20260609/تحول-الاتحاد-الأوروبي-نحو-التكتل-العسكريمسار-يهدد-ازدهاره-الاقتصادي-لعقود-قادمة-1114217472.html
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العالم, أخبار الاتحاد الأوروبي
العالم, أخبار الاتحاد الأوروبي

ميرتس: دول أوروبية أخرى ستنضم إلى المبادرة الألمانية-الفرنسية للردع النووي

13:39 GMT 10.06.2026
© AP Photo / Markus Schreiberالمستشار الألماني، فريدريتش ميرتس، والرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون
المستشار الألماني، فريدريتش ميرتس، والرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون - سبوتنيك عربي, 1920, 10.06.2026
© AP Photo / Markus Schreiber
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أكد المستشار الألماني فريدريش ميرتس، اليوم الأربعاء، على أن دولًا أوروبية أخرى ستنضم إلى المبادرة الألمانية-الفرنسية للردع النووي.
وقال ميرتس خلال كلمة ألقاها في افتتاح معرض برلين الدولي للطيران اليوم الأربعاء: "ستنضم دول أوروبية أخرى إلى هذه المبادرة".
وأشار إلى آفاق توسيع المبادرة الألمانية-الفرنسية الخاصة بالردع النووي لتشمل دولًا أوروبية إضافية.
كما أكد ميرتس عزم ألمانيا وفرنسا مواصلة تنفيذ مبادرة الردع النووي الموسع في أوروبا.
اليورو - سبوتنيك عربي, 1920, 09.06.2026
تحول الاتحاد الأوروبي نحو التكتل العسكري... مسار يهدد ازدهاره الاقتصادي لعقود قادمة
أمس, 21:29 GMT

أفادت صحيفة أمريكية، نقلاً عن مصادر، يوم 2 يونيو/ حزيران الجاري، بأن الولايات المتحدة تناقش إمكانية نشر أسلحة نووية في دول أوروبية إضافية عضو في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وهو ما سيتيح نشر طائرات ذات قدرة مزدوجة يمكنها توجيه ضربات نووية.

وقالت الصحيفة في تقرير لها: "تناقش الولايات المتحدة إمكانية نشر أسلحة نووية في دول أوروبية إضافية بحلف الناتو. وقد أبدى المسؤولون الأميركيون استعدادهم لنشر إضافي يتجاوز الدول الست التي تمتلك بالفعل قاذفات قادرة على حمل أسلحة نووية. وهذا الأمر قد يتيح لمزيد من الدول استضافة ما يُعرف بالطائرات الأميركية ذات القدرة المزدوجة، القادرة على توجيه ضربات نووية".
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