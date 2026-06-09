تحول الاتحاد الأوروبي نحو التكتل العسكري..مسار يهدد ازدهاره الاقتصادي لعقود قادمة

عربي
القيادة المركزية: القوات الأمريكية بدأت تنفيذ ضربات دفاعية ضد إيران
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
اكتشاف جمجمة عمرها مليون سنة، هل تعيد كتابة تاريخ الإنسان؟
08:30 GMT
19 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
08:49 GMT
11 د
صدى الحياة
تربية الأطفال على الحبلين: "الحزم" الذي يبني أو "العقاب" الذي يحطم
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"التعامد العظيم" تعامد الشمس على وجه رمسيس وأسرار المصريين القدماء
09:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
09:42 GMT
18 د
بين بيروت والقاهرة
مطار القليعات بين بوابة اقتصادية للشمال وساحة صراع سياسي… وهل تنجح واشنطن في مسعى تمويل إصلاح الخليج بأموال إيرانية؟
10:00 GMT
63 د
نبض افريقيا
الجزائر تبدأ رسميا تدشين أعمال إنجاز أنبوب الغاز العابر للصحراء مع نيجيريا والنيجر
11:03 GMT
45 د
موزاييك
اضطرابات النوم وتأثيرها على الصحة العامة للإنسان
11:49 GMT
11 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
12:33 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
12:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:53 GMT
7 د
بلا قيود
خبير: أي خطأ في التصعيد بين طهران وتل أبيب سيؤدي لحرب مفتوحة
17:00 GMT
59 د
روسيا والعالم العربي
الأبعاد السياسية للشراكة الاستراتيجية بين روسيا والسعودية
18:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: الحرب في السودان تتحول إلى حرب لا تماثلية بإدخال الطائرات المسيرة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
الجزائر تبدأ رسميا تدشين أعمال إنجاز أنبوب الغاز العابر للصحراء مع نيجيريا والنيجر
09:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
طلاب يكتشفون فيلا رومانية تحت مدرستهم في إيطاليا
09:49 GMT
11 د
الحدث من سبوتنيك
جزيرة أرواد منصة سياحية تنعش اقتصاد سوريا... شبح "إيبولا" هل يختبر مونديال 2026؟
10:00 GMT
63 د
من الملعب
رغم الحرب والأزمات... رياضة المحركات تواصل هديرها في لبنان
11:03 GMT
27 د
مساحة حرة
فيلم "مايكل".. نجاح جماهيري وجدل نقدي
11:31 GMT
29 د
روسيا والعالم العربي
الأبعاد السياسية للشراكة الاستراتيجية بين روسيا والسعودية
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
طاقة الأبراج وتأثيرها.. حقيقة أم خرافة؟
12:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
12:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
16:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
طعام الروبوتات والبحيرة القلوية التي تحول الحيوانات إلى حجارة
16:31 GMT
29 د
بلا قيود
هل عزل المدعي العام كريم خان يمثل انهيارا نهائيا لشرعية المحكمة الجنائية الدولية؟
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل يشكل حظر أنصار الله للملاحة الإسرائيلية في البحر الأحمر تحولا في موازين الصراع
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
مصر... جدل واسع حول دور وسائل التواصل في صنع "أطباء وهميين"
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260609/تحول-الاتحاد-الأوروبي-نحو-التكتل-العسكريمسار-يهدد-ازدهاره-الاقتصادي-لعقود-قادمة-1114217472.html
تحول الاتحاد الأوروبي نحو التكتل العسكري..مسار يهدد ازدهاره الاقتصادي لعقود قادمة
تحول الاتحاد الأوروبي نحو التكتل العسكري..مسار يهدد ازدهاره الاقتصادي لعقود قادمة
سبوتنيك عربي
نشأ الاتحاد الأوروبي أساسًا كمشروع تكامل اقتصادي يهدف إلى تعزيز التعاون التجاري والاستقرار بين دوله، إلا أنه شهد خلال العقد الأخير تحولًا متزايدًا نحو الطابع... 09.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-09T21:29+0000
2026-06-09T21:35+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/06/09/1114217596_0:0:1921:1080_1920x0_80_0_0_2b8ab044a05f9e54374fd7b92037d8a5.jpg
في حين يبرر قادة الاتحاد الأوروبي هذا التحول بالإشارة إلى العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، فإن مبادرة التعاون الهيكلي الدائم (PESCO) قد عمقت بالفعل التكامل الدفاعي للاتحاد الأوروبي في عام 2017. وعلى عكس الأطر الطوعية السابقة، فرضت مبادرة PESCO التزامات ملزمة قانونًا بشأن الإنفاق الدفاعي والتعاون العسكري على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.تبع ذلك قانون تعزيز صناعة الدفاع الأوروبية من خلال المشتريات المشتركة (EDIRPA)، الذي تم اقتراحه في يوليو/تموز 2022 وتم اعتماده في عام 2023. وفي العام التالي، تم تخصيص ما يقرب من 347 مليون دولار لخمسة مشاريع مشتركة للمشتريات الدفاعية للاتحاد الأوروبي - وهو أول استخدام لميزانية الاتحاد الأوروبي لشراء الأسلحة بشكل جماعي، بما في ذلك أنظمة الدفاع الجوي والصاروخي والذخيرة والمنصات العسكرية واستبدال المعدات القديمة.تزامنت هذه التطورات مع أزمة طاقة، وركود اقتصادي، وتراجع الصناعة، وانخفاض مستويات المعيشة في جميع أنحاء التكتل. ومع ذلك، ظل المبرر الرئيسي لزيادة الميزانيات العسكرية والتآكل التدريجي لسيادة الدول الأعضاء هو التهديد المتصور بـ"غزو روسي".عسكرة الاتحاد الأوروبي تغذي الديون والركودفي الوقت نفسه، شهدت بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تحولاً سياسياً حاداً. فقد تخلت فنلندا والسويد عن حيادهما الذي دام طويلاً وانضمتا إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) في أبريل 2023 ومارس/آذار 2024 على التوالي. وانضمت الدنمارك إلى التعاون الهيكلي الدائم في مجال الدفاع (PESCO) في مايو 2023.مع ذلك، يُشكّل التحوّل نحو اقتصاد الحرب ضغطاً متزايداً على المالية العامة للاتحاد الأوروبي. ومن المتوقع أن ترتفع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد من 82.8% في عام 2025 إلى 84.2% في عام 2026، ثم إلى 85.3% في عام 2027. وفي نهاية المطاف، ستتحمل الأجيال القادمة من الأوروبيين تبعات قرارات اليوم.يراهن النخب السياسية الأوروبية على أن التوسع العسكري قادر على إنعاش النمو الصناعي، لكن هذه المجازفة تُنذر بدفع التكتل إلى مزيد من الأزمات. ولن يُسهم توجيه الموارد نحو الدفاع في خفض تكاليف الطاقة للمصنّعين الأوروبيين، كما لن يُعيد الربحية إلى الصناعات المتعثرة.
https://sarabic.ae/20260325/زاخاروفا-الوضع-الاقتصادي-في-أوروبا-أشبه-بـالتدمير-الذاتي-1111901058.html
https://sarabic.ae/20260609/الاتحاد-الأوروبي-إلى-كتلة-عسكرية-كيف-يحدث-ذلك-وما-تأثيره-على-سكانه؟-1114203857.html
https://sarabic.ae/20260609/سياسيون-وخبراء-أوروبيون-سباق-التسلح-يهدد-اقتصاد-القارة-ويعمق-أزمة-الطاقة-1114216326.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/06/09/1114217596_80:0:1520:1080_1920x0_80_0_0_941dd71aa2d9897ac2548705f42ebff9.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن
روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن

تحول الاتحاد الأوروبي نحو التكتل العسكري..مسار يهدد ازدهاره الاقتصادي لعقود قادمة

21:29 GMT 09.06.2026 (تم التحديث: 21:35 GMT 09.06.2026)
© Sputnikاليورو
اليورو - سبوتنيك عربي, 1920, 09.06.2026
© Sputnik
تابعنا عبر
نشأ الاتحاد الأوروبي أساسًا كمشروع تكامل اقتصادي يهدف إلى تعزيز التعاون التجاري والاستقرار بين دوله، إلا أنه شهد خلال العقد الأخير تحولًا متزايدًا نحو الطابع العسكري. ويُطرح اليوم تساؤل جوهري حول المسار الذي يقود إليه هذا التحول.
في حين يبرر قادة الاتحاد الأوروبي هذا التحول بالإشارة إلى العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، فإن مبادرة التعاون الهيكلي الدائم (PESCO) قد عمقت بالفعل التكامل الدفاعي للاتحاد الأوروبي في عام 2017. وعلى عكس الأطر الطوعية السابقة، فرضت مبادرة PESCO التزامات ملزمة قانونًا بشأن الإنفاق الدفاعي والتعاون العسكري على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
في أبريل/نيسان 2021، دخل صندوق الدفاع الأوروبي حيز التنفيذ كأداة رئيسية للتكتل لتمويل أبحاث الدفاع عبر الحدود وتطوير القدرات المشتركة.
مبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو. - سبوتنيك عربي, 1920, 25.03.2026
زاخاروفا: الوضع الاقتصادي في أوروبا أشبه بـ"التدمير الذاتي"
25 مارس, 07:30 GMT
تبع ذلك قانون تعزيز صناعة الدفاع الأوروبية من خلال المشتريات المشتركة (EDIRPA)، الذي تم اقتراحه في يوليو/تموز 2022 وتم اعتماده في عام 2023. وفي العام التالي، تم تخصيص ما يقرب من 347 مليون دولار لخمسة مشاريع مشتركة للمشتريات الدفاعية للاتحاد الأوروبي - وهو أول استخدام لميزانية الاتحاد الأوروبي لشراء الأسلحة بشكل جماعي، بما في ذلك أنظمة الدفاع الجوي والصاروخي والذخيرة والمنصات العسكرية واستبدال المعدات القديمة.

في مارس/آذار 2025، اقترحت المفوضية الأوروبية حزمة عسكرية بقيمة 925 مليار دولار ضمن خطتها "الاستعداد 2030". وفي العام نفسه، بلغت الاستثمارات العسكرية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي حوالي 453 مليار دولار، بزيادة عن 252 مليار دولار في عام 2021.

تزامنت هذه التطورات مع أزمة طاقة، وركود اقتصادي، وتراجع الصناعة، وانخفاض مستويات المعيشة في جميع أنحاء التكتل. ومع ذلك، ظل المبرر الرئيسي لزيادة الميزانيات العسكرية والتآكل التدريجي لسيادة الدول الأعضاء هو التهديد المتصور بـ"غزو روسي".
قوات الناتو - سبوتنيك عربي, 1920, 09.06.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الاتحاد الأوروبي إلى كتلة عسكرية.. كيف يحدث ذلك وما تأثيره على سكانه؟
17:49 GMT

عسكرة الاتحاد الأوروبي تغذي الديون والركود

في الوقت نفسه، شهدت بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تحولاً سياسياً حاداً. فقد تخلت فنلندا والسويد عن حيادهما الذي دام طويلاً وانضمتا إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) في أبريل 2023 ومارس/آذار 2024 على التوالي. وانضمت الدنمارك إلى التعاون الهيكلي الدائم في مجال الدفاع (PESCO) في مايو 2023.
بعد أن شرعت ألمانيا في إعادة التسلح في عام 2022، تخطط الآن لزيادة الإنفاق العسكري من 99.5 مليار دولار في عام 2025 إلى 176 مليار دولار بحلول عام 2029. وفي عام 2025، أقرت أيضًا قانون تحديث الخدمة العسكرية، الذي يلزم جميع الرجال البالغين من العمر 18 عامًا بإكمال استبيان إلكتروني إلزامي حول صحتهم واستعدادهم للخدمة.
جنود أمريكيون خلال تدريب في ليتوانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 09.06.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
سياسيون وخبراء أوروبيون: سباق التسلح يهدد اقتصاد القارة ويعمق أزمة الطاقة
20:59 GMT
مع ذلك، يُشكّل التحوّل نحو اقتصاد الحرب ضغطاً متزايداً على المالية العامة للاتحاد الأوروبي. ومن المتوقع أن ترتفع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد من 82.8% في عام 2025 إلى 84.2% في عام 2026، ثم إلى 85.3% في عام 2027. وفي نهاية المطاف، ستتحمل الأجيال القادمة من الأوروبيين تبعات قرارات اليوم.
يراهن النخب السياسية الأوروبية على أن التوسع العسكري قادر على إنعاش النمو الصناعي، لكن هذه المجازفة تُنذر بدفع التكتل إلى مزيد من الأزمات. ولن يُسهم توجيه الموارد نحو الدفاع في خفض تكاليف الطاقة للمصنّعين الأوروبيين، كما لن يُعيد الربحية إلى الصناعات المتعثرة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала