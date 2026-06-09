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تحول الاتحاد الأوروبي نحو التكتل العسكري..مسار يهدد ازدهاره الاقتصادي لعقود قادمة

تحول الاتحاد الأوروبي نحو التكتل العسكري..مسار يهدد ازدهاره الاقتصادي لعقود قادمة

سبوتنيك عربي

نشأ الاتحاد الأوروبي أساسًا كمشروع تكامل اقتصادي يهدف إلى تعزيز التعاون التجاري والاستقرار بين دوله، إلا أنه شهد خلال العقد الأخير تحولًا متزايدًا نحو الطابع... 09.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-09T21:29+0000

2026-06-09T21:29+0000

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في حين يبرر قادة الاتحاد الأوروبي هذا التحول بالإشارة إلى العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، فإن مبادرة التعاون الهيكلي الدائم (PESCO) قد عمقت بالفعل التكامل الدفاعي للاتحاد الأوروبي في عام 2017. وعلى عكس الأطر الطوعية السابقة، فرضت مبادرة PESCO التزامات ملزمة قانونًا بشأن الإنفاق الدفاعي والتعاون العسكري على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.تبع ذلك قانون تعزيز صناعة الدفاع الأوروبية من خلال المشتريات المشتركة (EDIRPA)، الذي تم اقتراحه في يوليو/تموز 2022 وتم اعتماده في عام 2023. وفي العام التالي، تم تخصيص ما يقرب من 347 مليون دولار لخمسة مشاريع مشتركة للمشتريات الدفاعية للاتحاد الأوروبي - وهو أول استخدام لميزانية الاتحاد الأوروبي لشراء الأسلحة بشكل جماعي، بما في ذلك أنظمة الدفاع الجوي والصاروخي والذخيرة والمنصات العسكرية واستبدال المعدات القديمة.تزامنت هذه التطورات مع أزمة طاقة، وركود اقتصادي، وتراجع الصناعة، وانخفاض مستويات المعيشة في جميع أنحاء التكتل. ومع ذلك، ظل المبرر الرئيسي لزيادة الميزانيات العسكرية والتآكل التدريجي لسيادة الدول الأعضاء هو التهديد المتصور بـ"غزو روسي".عسكرة الاتحاد الأوروبي تغذي الديون والركودفي الوقت نفسه، شهدت بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تحولاً سياسياً حاداً. فقد تخلت فنلندا والسويد عن حيادهما الذي دام طويلاً وانضمتا إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) في أبريل 2023 ومارس/آذار 2024 على التوالي. وانضمت الدنمارك إلى التعاون الهيكلي الدائم في مجال الدفاع (PESCO) في مايو 2023.مع ذلك، يُشكّل التحوّل نحو اقتصاد الحرب ضغطاً متزايداً على المالية العامة للاتحاد الأوروبي. ومن المتوقع أن ترتفع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد من 82.8% في عام 2025 إلى 84.2% في عام 2026، ثم إلى 85.3% في عام 2027. وفي نهاية المطاف، ستتحمل الأجيال القادمة من الأوروبيين تبعات قرارات اليوم.يراهن النخب السياسية الأوروبية على أن التوسع العسكري قادر على إنعاش النمو الصناعي، لكن هذه المجازفة تُنذر بدفع التكتل إلى مزيد من الأزمات. ولن يُسهم توجيه الموارد نحو الدفاع في خفض تكاليف الطاقة للمصنّعين الأوروبيين، كما لن يُعيد الربحية إلى الصناعات المتعثرة.

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