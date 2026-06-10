https://sarabic.ae/20260610/وفد-قطري-يصل-إلى-طهران-لبحث-التطورات-الإقليمية-والمسار-الدبلوماسي-لإنهاء-الحرب-1114230662.html
وفد قطري يصل إلى طهران لبحث التطورات الإقليمية والمسار الدبلوماسي لإنهاء الحرب
وفد قطري يصل إلى طهران لبحث التطورات الإقليمية والمسار الدبلوماسي لإنهاء الحرب
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الأربعاء، بأن وفدا قطريا وصل إلى طهران لإجراء محادثات حول التطورات الإقليمية المتعلقة بالمسار الدبلوماسي لإنهاء الحرب. 10.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-10T12:13+0000
2026-06-10T12:13+0000
2026-06-10T12:13+0000
العالم
العالم العربي
قطر
إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/17/1111815073_0:34:1501:878_1920x0_80_0_0_38469003843201c89e18eeb02dcd2f67.jpg
وذكرت وكالة "إيسنا" الإيرانية: "وصل وفد من قطر إلى طهران بعد ظهر اليوم (الأربعاء) لإجراء محادثات ومشاورات حول العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية".وفي وقت سابق، أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف قواعد أمريكية في المنطقة، ردا على تنفيذ القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" ضربات ضد إيران بعد إسقاط مروحية أمريكية.وعلّق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على الضربات الجديدة، قائلاً إنه يؤمن بـ"الرد بقوة"، مشيرًا إلى أن واشنطن كان لديها اتفاق جيد مع طهران وأنه سيبقى كذلك.وفي وقت لاحق، أعلن الحرس الثوري الإيراني، استهداف الأسطول البحري الأمريكي الخامس في البحرين بطائرات مسيرة.وتوصلت واشنطن وطهران بوساطة باكستانية، في 8 أبريل/ نيسان الماضي، إلى تفاهم لوقف إطلاق النار، قبل أن تفرض الولايات المتحدة حصارًا بحريًا على الموانئ الإيرانية المطلة على مضيق هرمز، فيما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، لاحقًا، تمديد الهدنة إلى حين انتهاء المفاوضات، مع الإبقاء على الحصار البحري.
https://sarabic.ae/20260610/الخارجية-الإيرانية-طهران-بحاجة-لإعادة-تقييم-الوضع-بشأن-المفاوضات-مع-واشنطن-بعد-الهجمات-الأخيرة-1114225312.html
قطر
إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/17/1111815073_82:0:1415:1000_1920x0_80_0_0_55d955dc078272332387c330849ff369.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم, العالم العربي, قطر, إيران, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, العالم العربي, قطر, إيران, الولايات المتحدة الأمريكية
وفد قطري يصل إلى طهران لبحث التطورات الإقليمية والمسار الدبلوماسي لإنهاء الحرب
أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الأربعاء، بأن وفدا قطريا وصل إلى طهران لإجراء محادثات حول التطورات الإقليمية المتعلقة بالمسار الدبلوماسي لإنهاء الحرب.
وذكرت وكالة "إيسنا" الإيرانية: "وصل وفد من قطر إلى طهران بعد ظهر اليوم (الأربعاء) لإجراء محادثات ومشاورات حول العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية".
وأضافت الوكالة: "أحدث التطورات المتعلقة بالمسار الدبلوماسي لإنهاء الحرب التي فرضتها الولايات المتحدة ستتم أيضًا مناقشتها والتفاوض بشأنها خلال هذه الزيارة".
وفي وقت سابق، أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف قواعد أمريكية في المنطقة، ردا على تنفيذ القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" ضربات ضد إيران بعد إسقاط مروحية أمريكية.
وعلّق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على الضربات الجديدة، قائلاً إنه يؤمن بـ"الرد بقوة"، مشيرًا إلى أن واشنطن كان لديها اتفاق جيد مع طهران وأنه سيبقى كذلك.
وفي وقت لاحق، أعلن الحرس الثوري الإيراني، استهداف الأسطول البحري الأمريكي الخامس في البحرين بطائرات مسيرة.
واندلعت الحرب الأمريكية - الإسرائيلية على إيران، في 28 فبراير/ شباط الماضي، استمرت نحو 40 يومًا، وأسفرت عن اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، ومقتل آلاف الإيرانيين، وتدمير مواقع في إسرائيل ومنشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، علاوة على إغلاق مضيق هرمز، الذي يُعد من أهم ممرات الملاحة العالمية.
وتوصلت واشنطن وطهران بوساطة باكستانية، في 8 أبريل/ نيسان الماضي، إلى تفاهم لوقف إطلاق النار، قبل أن تفرض الولايات المتحدة حصارًا بحريًا على الموانئ الإيرانية المطلة على مضيق هرمز، فيما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، لاحقًا، تمديد الهدنة إلى حين انتهاء المفاوضات، مع الإبقاء على الحصار البحري.