https://sarabic.ae/20260610/الخارجية-الإيرانية-طهران-بحاجة-لإعادة-تقييم-الوضع-بشأن-المفاوضات-مع-واشنطن-بعد-الهجمات-الأخيرة-1114225312.html

الخارجية الإيرانية: طهران بحاجة لإعادة تقييم وضع المفاوضات مع واشنطن بعد الهجمات الأخيرة

الخارجية الإيرانية: طهران بحاجة لإعادة تقييم وضع المفاوضات مع واشنطن بعد الهجمات الأخيرة

سبوتنيك عربي

أكدت وزارة الخارجية الإيرانية أن "الولايات المتحدة تضر بالعملية الدبلوماسية من خلال الانتهاكات المتكررة لوقف إطلاق النار"، مشيرة إلى أن طهران باتت بحاجة إلى... 10.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-10T09:14+0000

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وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، إن العملية الدبلوماسية لا يمكن أن تنجح في ظل غياب الظروف المناسبة، مؤكداً أن أي تقدم في المفاوضات يتطلب توفير مساحة كافية للعمل الدبلوماسي بعيداً عن الضغوط والتصعيد الميداني.وأضاف أن "الولايات المتحدة تضعف فرص نجاح المسار التفاوضي عبر ما اعتبره رسائل متناقضة وتغييرات متكررة في المواقف والمطالب، إلى جانب انتهاكات متواصلة لوقف إطلاق النار"، كما اتهم إسرائيل بالإضرار بالجهود الدبلوماسية من خلال استمرار خرق اتفاقات التهدئة، ولا سيما في لبنان.وشدد المتحدث الإيراني على أن استخدام القوة والأعمال غير القانونية ينعكس سلباً على أي مسار تفاوضي، مؤكداً أن الدبلوماسية والعمل الميداني يشكلان معاً أدوات لحماية المصالح والأمن القومي الإيراني.وأوضح أن القوات المسلحة الإيرانية ستواصل الرد بحزم على أي تهديدات، مشيراً إلى أن الأحداث الأخيرة أظهرت جاهزية القوات الإيرانية للدفاع عن البلاد عند الضرورة.وختم بقائي، بالتأكيد على وجود تنسيق كامل بين مؤسسات الدولة الإيرانية، موضحاً أن طهران ستلجأ إلى الأدوات الدبلوماسية عندما تقتضي المصلحة ذلك، وإلى القوة العسكرية عند الحاجة، بما يضمن حماية أمن البلاد ومصالحها الوطنية.وأعلن الحرس الثوري الإيراني، في وقت سابق اليوم، تنفيذ هجوم بطائرات مسيّرة استهدف الأسطول الخامس الأمريكي المتمركز في البحرين وقاعدة علي السالم الجوية في الكويت، وذلك رداً على ما وصفه بـ"العدوان الأمريكي" على مواقع جنوب إيران.وقال الحرس الثوري، في بيان له، إن "القوات الأمريكية شنت في وقت مبكر من فجر اليوم هجمات على عدة مواقع في مناطق جاسك وسيريك وقشم بذريعة كاذبة، ما أدى إلى أضرار في برج اتصالات بمدينة سيريك وتدمير خزاني مياه في حي بماني".وأضاف البيان أن العمليات العسكرية ما تزال مستمرة وأن الردود الإيرانية ستتصاعد في حال استمرار الهجمات.وفي سياق متصل، أعلن مقر "خاتم الأنبياء" المركزي، أن "الجيش الإيراني والحرس الثوري نفذا هجمات قوية ضد عدد من القواعد الأمريكية في المنطقة، رداً على الهجوم الأمريكي الذي استهدف مناطق في جنوب البلاد".وأكد المقر، في بيان له، أن "القوات المسلحة الإيرانية ستواصل الرد على أي هجمات جديدة"، محذراً من أن تكرار أي عمل عسكري أمريكي ضد إيران سيقابل بهجمات أكثر قسوة واتساعاً ضد أهداف محددة في المنطقة.وشنت الولايات المتحدة، هجمات على إيران، وذلك ردًا على إسقاط مروحية تابعة للجيش الأمريكي.كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، صرح في وقت سابق اليوم، في معرض تعليقه على الضربات الأمريكية الأخيرة على إيران، بأنه يؤمن بـ"الرد بقوة"، مشيرًا إلى أن واشنطن كان لديها اتفاق جيد مع طهران وأنه سيبقى كذلك.وقال ترامب في تصريحات صحفية: "أعتقد أن الرد مهم جدًا. لقد أسقطوا مروحية، ونحن نرد في هذه اللحظة".وتابع ترامب: "هذا رد على ما فعلوه بمروحيتنا الليلة الماضية، وأعتقد أن الرد يجب أن يكون قويًا جدًا وحازمًا للغاية، وهذا ما تمثله هذه العملية".وفي وقت سابق من أمس الثلاثاء، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، إنقاذ اثنين من أفراد طاقم مروحية من طراز "AH-64 أباتشي" بعد سقوطها بالقرب ⁠من مضيق هرمز خلال تنفيذها لدورية في المياه الإقليمية.ولفتت إلى أن القوات البحرية الأمريكية في القيادة المركزية، قامت بعمليات الإنقاذ، بمشاركة الفرقة الثانية والثمانين المحمولة جوا، وبدعم من وحدات تابعة للقوات الجوية والبحرية الأمريكيتين، بما في ذلك قوة المهام 59 التابعة للأسطول الأمريكي الخامس.وفي مساء 7 يونيو/ حزيران الجاري، أطلقت إيران عدة صواريخ باتجاه إسرائيل، ما أدى إلى تفعيل صفارات الإنذار مرات عدة، بما في ذلك في مدينة حيفا. وجاء الهجوم بعد ساعات من تأكيدات إيرانية بأن طهران سترد على ضربة إسرائيلية استهدفت ضاحية في بيروت.وفي وقت لاحق، أعلن الجيش الإسرائيلي تنفيذ هجمات على أهداف عسكرية في وسط وغرب إيران.وفي 8 يونيو/حزيران، أعلنت القيادة العسكرية الإيرانية وقف ضرباتها ضد إسرائيل، فيما ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن إسرائيل أوقفت هي الأخرى هجماتها على إيران بناءً على طلب من ترامب.

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