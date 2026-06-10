https://sarabic.ae/20260610/الخارجية-الإيرانية-طهران-تندد-بالهجمات-الأمريكية-الأخيرة-على-أراضيها-1114220049.html

الخارجية الإيرانية: طهران تندد بالهجمات الأمريكية الأخيرة على أراضيها

الخارجية الإيرانية: طهران تندد بالهجمات الأمريكية الأخيرة على أراضيها

سبوتنيك عربي

استنكرت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الأربعاء، الهجمات التي شنتها الولايات المتحدة فجر اليوم على عدة مناطق في أراضيها، موضحة أنها تمثل انتهاكًا واضحًا... 10.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-10T05:52+0000

2026-06-10T05:52+0000

2026-06-10T05:52+0000

إيران

أخبار إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

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وأصدرت الخارجية الإيرانية بيانا جاء فيه: "في الساعات الأولى من صباح الأربعاء، 10 حزيران/يونيو، شنّ النظام الأمريكي هجمات وحشية على مناطق في جنوب البلاد، بذريعة إسقاط مروحية أباتشي تابعة لجيشه الإرهابي فوق مضيق هرمز ليلة الاثنين".وتابعت أنه "ردًا على العدوان العسكري الأمريكي على إيران والانتهاك الصارخ لسيادة بلادنا الوطنية وسلامة أراضيها، قامت القوات المسلحة القوية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، في إطار ممارستها لحقها الأصيل في الدفاع المشروع، بضرب القواعد والأصول الأمريكية في المنطقة التي كانت مصدر هذه الاعتداءات".وأوضحت الخارجية الإيرانية: "تدين وزارة الخارجية بشدة جريمة العدوان العسكري الأمريكي على إيران، وتُذكّر مجدداً بالمسؤولية القانونية والأخلاقية لجميع دول المنطقة، ولا سيما تلك الواقعة على الشواطئ الجنوبية للخليج، لمنع أي استخدام لأراضيها ومنشآتها من قِبل الجيش الأمريكي الإرهابي والكيان الصهيوني للتخطيط لأعمال عدوانية ضد إيران وتنظيمها وتنفيذها ودعمها".وختم البيان بالقول إن الوزارة "تؤكد مجددًا مسؤولية الأمم المتحدة، ولا سيما مجلس الأمن والأمين العام، في صون السلم والأمن الدوليين ومحاسبة المعتدين".وأعلن مسؤول أمريكي، اليوم الأربعاء، أن إيران أطلقت ما لا يقل عن 4 صواريخ باليستية وعدة مسيرات على قواعد أمريكية في البحرين والكويت والأردن.وكانت أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، اليوم الأربعاء، أنها بدأت تنفيذ ضربات دفاعية ضد إيران وذلك ردًا على إسقاط مروحية أمريكية.وقالت "سنتكوم" في منشور على منصة "إكس": "بدأت قوات القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) اليوم، بتوجيه من القائد الأعلى للقوات المسلحة، شنّ ضربات دفاعية ضد إيران في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، ردًا على إسقاط مروحية أباتشي تابعة للجيش الأمريكي أمس".وقالت وكالة "تسنيم" الإيرانية، إن الطيران الأمريكي استهدف مناطق في مدينة سيريك وجزيرة قشم وميناب.وقال ترامب في تصريحات لوسائل إعلام أمريكية: "أعتقد أن الرد مهم جدًا. لقد أسقطوا مروحية، ونحن نرد في هذه اللحظة"، مضيفًا: "أنا أؤمن بالرد بطريقة قوية. لقد فعلت ذلك دائمًا طوال حياتي. ولدينا اتفاق كان جيدًا جدًا، ومن المرجح أن يظل كذلك".وتابع ترامب: "هذا رد على ما فعلوه بمروحيتنا الليلة الماضية، وأعتقد أن الرد يجب أن يكون قويًا جدًا وحازمًا للغاية، وهذا ما تمثله هذه العملية".وفي وقت لاحق، أعلن الحرس الثوري الإيراني، استهداف الأسطول البحري الأمريكي الخامس في البحرين بطائرات مسيرة ردًا على قصف عدة مناطق في إيران.وأضاف: "ردًا على هذا العمل العدائي الذي قام به العدو، شن مقاتلو القوة البحرية التابعة للحرس الثوري عند الساعة 2:30 فجرًا هجومًا بطائرات مسيرة على الأسطول البحري الخامس في البحرين. وما زالت الاشتباكات مستمرة، ويواصل حماة الشعب الإيراني من الحرس الثوري الرد على اعتداءات العدو، وفي حال استمرار هذه الأعمال العدائية فإن ردودًا أشد ستأتي".كما قال مقر "خاتم الأنبياء" الإيراني في بيان، إنه "ردًا على عدوان الجيش الأمريكي الإرهابي على مناطق في جنوب البلاد بذريعة سقوط مروحيته، تعرضت بعض القواعد الأمريكية في المنطقة لهجوم قوي".وأضاف: "على الجيش الأمريكي المجرم أن يعلم أنه إذا كرّر هجومه على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، فسيتم شنّ هجمات أشدّ وأوسع نطاقًا على مجموعة الأهداف المحددة في المنطقة".وأعلنت "سنتكوم"، فجر اليوم الأربعاء، أنها أكملت ضرباتها ردًا على الهجوم الإيراني على مروحية أباتشي، مشيرةً إلى أن قواتها استهدفت مواقع للدفاع الجوي ومحطات تحكم أرضية ومواقع رادارات مراقبة إيرانية قرب مضيق هرمز باستخدام ذخائر دقيقة.وأشارت إلى أن قواتها "استهدفت مواقع للدفاع الجوي ومحطات تحكم أرضية ومواقع رادارات مراقبة إيرانية قرب مضيق هرمز، باستخدام ذخائر دقيقة أطلقتها مقاتلات تابعة لسلاحي الجو والبحرية الأمريكيين"، مشيرةً إلى أن "العملية جاءت ردًا متناسبًا على الهجمات الأخيرة التي استهدفت القوات الأمريكية والسفن التجارية الدولية العابرة للمياه الإقليمية. ولا تزال القوات الأمريكية في حالة يقظة واستعداد للدفاع ضد العدوان الإيراني غير المبرر".وكان مقر "خاتم الأنبياء" العسكري الإيراني قد أعلن الاثنين وقف الضربات ضد إسرائيل، مع التهديد برد أشد في حال استمرار الهجمات الإسرائيلية، خاصة على جنوب لبنان. فيما ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن تل أبيب أوقفت هجماتها على إيران بطلب من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مع استمرار العمليات ضد أهداف في جنوب لبنان.واندلعت الحرب الأمريكية - الإسرائيلية على إيران، في 28 فبراير/ شباط الماضي، استمرت نحو 40 يومًا، وأسفرت عن اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، ومقتل آلاف الإيرانيين، وتدمير مواقع في إسرائيل ومنشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، علاوة على إغلاق مضيق هرمز، الذي يُعد من أهم ممرات الملاحة العالمية.وتوصلت واشنطن وطهران بوساطة باكستانية، في 8 أبريل/ نيسان الماضي، إلى تفاهم لوقف إطلاق النار، قبل أن تفرض الولايات المتحدة حصارًا بحريًا على الموانئ الإيرانية المطلة على مضيق هرمز، فيما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لاحقًا، تمديد الهدنة إلى حين انتهاء المفاوضات، مع الإبقاء على الحصار البحري.ترامب: أؤمن بالرد بقوة وهذا نهجي ولدينا اتفاق جيد جدًا مع إيران

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