خبير: استهداف متحف سيفاستوبول إرهاب دولة

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الخارجية الروسية تكشف تفاصيل لقاء لافروف مع نظيره البحريني في موسكو
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26 د
من الملعب
رغم الحرب والأزمات... رياضة المحركات تواصل هديرها في لبنان
09:03 GMT
27 د
مساحة حرة
مصر... جدل واسع حول دور وسائل التواصل في صنع "أطباء وهميين"
09:31 GMT
29 د
الحدث من سبوتنيك
الصين تعد خطة بقيمة 295 مليار دولار لتمويل الذكاء الاصطناعي... ما أهمية هذا التوجه؟
10:00 GMT
63 د
عرب بوينت بودكاست
الوحدة عند كبار السن وتأثيرها على سلوكياتهم اليومية
11:03 GMT
22 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
11:26 GMT
34 د
روسيا والعالم العربي
الأبعاد السياسية للشراكة الاستراتيجية بين روسيا والسعودية
12:03 GMT
29 د
موزاييك
هل سيصمم "المقص الجيني" أطفالا خارقين و يطيل عمر البشر
12:32 GMT
13 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
12:45 GMT
15 د
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ملفات ساخنة
هل يشكل حظر أنصار الله للملاحة الإسرائيلية في البحر الأحمر تحولا في موازين الصراع
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شلل تشتت الانتباه... كيف تتحرر من القيد الخفي؟
16:33 GMT
22 د
بلا قيود
خبير: واشنطن تريد إنهاء الأزمة مع طهران دبلوماسيا
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
الأردن.. دور إقليمي فاعل واستقرار داخلي يتطلع لمزيد من الإنجازات
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
القناع الرقمي خطر يهدد أموالنا وأحوالنا والحر يجعل الحيوانات أكثر عنفا وغباءا
18:30 GMT
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مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
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21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
الأردن.. دور إقليمي فاعل واستقرار داخلي يتطلع لمزيد من الإنجازات
08:31 GMT
30 د
مساحة حرة
سائق شاحنة يثير جدلا واسعا في مصر بعد ظهوره وهو يرقص أثناء القيادة
09:03 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
طلاب يكتشفون فيلا رومانية تحت مدرستهم في إيطاليا
09:49 GMT
11 د
الحدث من سبوتنيك
التضخم الأميركي في أسوأ حالاته منذ 3 سنوات... كيف دخل الذكاء الاصطناعي لاعب هجومٍ في مونديال 2026؟
10:00 GMT
63 د
نبض افريقيا
بعد توقيع اربع اتفاقيات رسمية في أنقرة ، هل تستبدل النيجر فرنسا بتركيا ؟
11:03 GMT
29 د
من الملعب
رغم الحرب والأزمات... رياضة المحركات تواصل هديرها في لبنان
11:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
مع استمرار احترار الأرض، العلماء يخلصون إلى نقاط تحول مناخية كارثية
12:09 GMT
10 د
موزاييك
اضطرابات النوم وتأثيرها على الصحة العامة للإنسان
12:19 GMT
11 د
مرايا العلوم
دراسة تثبت علاقة استمطار السحب بالمناخ
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مكتسبات العمال في العالم العربي وتحديات الواقع المعيشي
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل منصات التواصل تنشر العدوانية؟
16:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:51 GMT
9 د
حصاد الأسبوع
خبير: استهداف متحف سيفاستوبول إرهاب دولة
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل تنجح مفاوضات القاهرة في تحقيق اختراق لتنفيذ خطة غزة
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
حملة "لستُ شجرة": شرارة رقمية تشعل صراع الهويات في سوريا
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
استوديو وكالة سبوتنيك للبث الإذاعي في منتدى إكسبوفوروم الاقتصادي الدولي لعام 2017 - سبوتنيك عربي, 1920
راديو
يناقش صحفيو "سبوتنيك عربي" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك"، آخر الأخبار وأبرز القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ونشارككم رأي وتحليل خبراء من مختلف المجالات، من استوديوهات الوكالة في موسكو والقاهرة وبيروت. بإمكانكم الاستماع لإذاعة "سبوتنيك" عبر الترددات 93.6 في لبنان، و93.3 في سوريا، و92.5 في ليبيا.
https://sarabic.ae/20260611/خبير-استهداف-متحف-سيفاستوبول-إرهاب-دولة-1114259385.html
خبير: استهداف متحف سيفاستوبول إرهاب دولة
خبير: استهداف متحف سيفاستوبول إرهاب دولة
سبوتنيك عربي
نناقش في هذه الحلقة من برنامج "حصاد الأسبوع": زاخاروفا تصرح أن قصف متحف سيفاستوبول "عمل تخريبي وهمجي" والنازيون الجدد يقلدون أسلافهم. 11.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-11T13:24+0000
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راديو
حصاد الأسبوع
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خبير: استهداف متحف سيفاستوبول إرهاب دولة
سبوتنيك عربي
خبير: استهداف متحف سيفاستوبول إرهاب دولة
وصفت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، الهجوم الأوكراني على متحف البانوراما "الدفاع عن سيفاستوبول" في مدينة سيفاستوبول، بأنه عمل همجي تخريبي لتدمير الذاكرة التاريخية.حول هذا الموضوع، قال مدير مركز الدراسات والتنبؤ السياسي، الدكتور عمار قناه:التفاصيل في الملف الصوتي...
سبوتنيك عربي
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نغم كباس
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نغم كباس
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الأخبار
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حصاد الأسبوع, аудио
حصاد الأسبوع, аудио

خبير: استهداف متحف سيفاستوبول إرهاب دولة

13:24 GMT 11.06.2026
راديو
خبير: استهداف متحف سيفاستوبول إرهاب دولة
تابعنا عبر
نغم كباس - سبوتنيك عربي
نغم كباس
معدة ومقدمة برنامج في إذاعة "سبوتنيك"
كل المواضيع
- سبوتنيك عربي
محمد جمعة
معد ومقدم برنامج في إذاعة "سبوتنيك"
كل المواضيع
نناقش في هذه الحلقة من برنامج "حصاد الأسبوع": زاخاروفا تصرح أن قصف متحف سيفاستوبول "عمل تخريبي وهمجي" والنازيون الجدد يقلدون أسلافهم.
وصفت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، الهجوم الأوكراني على متحف البانوراما "الدفاع عن سيفاستوبول" في مدينة سيفاستوبول، بأنه عمل همجي تخريبي لتدمير الذاكرة التاريخية.
حول هذا الموضوع، قال مدير مركز الدراسات والتنبؤ السياسي، الدكتور عمار قناه:

"نحن نتكلم عن الدقة في استهداف هذا المعلم، وذلك لأن المسيرة جاءت من الأعلى أي من النقطة الأضعف. وللعلم، استمر إطفاء الحريق في متحف البانوراما لأكثر من 24 ساعة لأنها كانت تحمل مواد مشتعلة أخرى، وهذا يشير إلى أن الهدف كان ليس فقط ضرب المتحف، وإنما حرق محتوياته أيضا، وهذا يعتبر إرهاب دولة، واستهدافا للمناطق التاريخية والثقافية، في محاولة لإلغاء أي شيء له علاقة بالثقافة الروسية".

التفاصيل في الملف الصوتي...
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