https://sarabic.ae/20260611/خبير-استهداف-متحف-سيفاستوبول-إرهاب-دولة-1114259385.html
خبير: استهداف متحف سيفاستوبول إرهاب دولة
خبير: استهداف متحف سيفاستوبول إرهاب دولة
سبوتنيك عربي
نناقش في هذه الحلقة من برنامج "حصاد الأسبوع": زاخاروفا تصرح أن قصف متحف سيفاستوبول "عمل تخريبي وهمجي" والنازيون الجدد يقلدون أسلافهم. 11.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-11T13:24+0000
2026-06-11T13:24+0000
2026-06-11T13:24+0000
راديو
حصاد الأسبوع
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خبير: استهداف متحف سيفاستوبول إرهاب دولة
سبوتنيك عربي
خبير: استهداف متحف سيفاستوبول إرهاب دولة
وصفت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، الهجوم الأوكراني على متحف البانوراما "الدفاع عن سيفاستوبول" في مدينة سيفاستوبول، بأنه عمل همجي تخريبي لتدمير الذاكرة التاريخية.حول هذا الموضوع، قال مدير مركز الدراسات والتنبؤ السياسي، الدكتور عمار قناه:التفاصيل في الملف الصوتي...
سبوتنيك عربي
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نغم كباس
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
نغم كباس
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
حصاد الأسبوع, аудио
خبير: استهداف متحف سيفاستوبول إرهاب دولة
نغم كباس
معدة ومقدمة برنامج في إذاعة "سبوتنيك"
محمد جمعة
معد ومقدم برنامج في إذاعة "سبوتنيك"
نناقش في هذه الحلقة من برنامج "حصاد الأسبوع": زاخاروفا تصرح أن قصف متحف سيفاستوبول "عمل تخريبي وهمجي" والنازيون الجدد يقلدون أسلافهم.
وصفت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، الهجوم الأوكراني على متحف البانوراما "الدفاع عن سيفاستوبول" في مدينة سيفاستوبول، بأنه عمل همجي تخريبي لتدمير الذاكرة التاريخية.
حول هذا الموضوع، قال مدير مركز الدراسات والتنبؤ السياسي، الدكتور عمار قناه:
"نحن نتكلم عن الدقة في استهداف هذا المعلم، وذلك لأن المسيرة جاءت من الأعلى أي من النقطة الأضعف. وللعلم، استمر إطفاء الحريق في متحف البانوراما لأكثر من 24 ساعة لأنها كانت تحمل مواد مشتعلة أخرى، وهذا يشير إلى أن الهدف كان ليس فقط ضرب المتحف، وإنما حرق محتوياته أيضا، وهذا يعتبر إرهاب دولة، واستهدافا للمناطق التاريخية والثقافية، في محاولة لإلغاء أي شيء له علاقة بالثقافة الروسية".
التفاصيل في الملف الصوتي...