https://sarabic.ae/20260611/فريق-المواد-الخطرة-ينتشر-في-مقر-البنتاغون-للتعامل-مع-تهديد-1114264999.html
فريق المواد الخطرة ينتشر في مقر البنتاغون للتعامل مع تهديد
فريق المواد الخطرة ينتشر في مقر البنتاغون للتعامل مع تهديد
سبوتنيك عربي
أعلنت إدارة الإطفاء في مقاطعة أرلينغتون بولاية فيرجينيا الأمريكية، اليوم الخميس، نشر فريق المواد الخطرة داخل مقر وزارة الحرب الأمريكية (البنتاغون) للتعامل مع... 11.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-11T15:43+0000
2026-06-11T15:43+0000
2026-06-11T15:43+0000
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وقالت عبر منصة "إكس" إن فرقها، بما في ذلك وحدات المواد الخطرة، تتواجد حاليا داخل البنتاغون لدعم عمليات الاستجابة للحادث، في إطار التعامل مع الموقف. وفي السياق ذاته، نقلت وسائل إعلام أمريكية عن مسؤولين قولهم، إن عددا من الطوابق داخل المبنى تم إغلاقه، عقب تسجيل مشكلة مرتبطة بجودة الهواء داخل المقر.
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الولايات المتحدة الأمريكية, البنتاغون الأمريكي, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
الولايات المتحدة الأمريكية, البنتاغون الأمريكي, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
فريق المواد الخطرة ينتشر في مقر البنتاغون للتعامل مع تهديد
أعلنت إدارة الإطفاء في مقاطعة أرلينغتون بولاية فيرجينيا الأمريكية، اليوم الخميس، نشر فريق المواد الخطرة داخل مقر وزارة الحرب الأمريكية (البنتاغون) للتعامل مع ما وصفته بـ"حادث مواد خطرة"، دون الكشف عن طبيعة الواقعة.
وقالت عبر منصة "إكس" إن فرقها، بما في ذلك وحدات المواد الخطرة، تتواجد حاليا داخل البنتاغون لدعم عمليات الاستجابة للحادث، في إطار التعامل مع الموقف.
وفي السياق ذاته، نقلت وسائل إعلام أمريكية عن مسؤولين قولهم، إن عددا من الطوابق داخل المبنى تم إغلاقه، عقب تسجيل مشكلة مرتبطة بجودة الهواء داخل المقر.