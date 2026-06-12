https://sarabic.ae/20260612/إعلام-تصريح-ترامب-بشأن-إيران-فاجأ-نتنياهو-1114277272.html

إعلام: تصريح ترامب بشأن إيران فاجأ نتنياهو

إعلام: تصريح ترامب بشأن إيران فاجأ نتنياهو

سبوتنيك عربي

أفادت وسائل إعلام أمريكية، نقلًا عن مصدر مطلع، الخميس، بأن تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن إحراز تقدم في المفاوضات مع إيران قد فاجأ رئيس الوزراء... 12.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-12T02:56+0000

2026-06-12T02:56+0000

2026-06-12T02:56+0000

ترامب

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وقال المصدر لموقع "أكسيوس" الإخباري، إن "نتنياهو لم يتلقَّ تحذيرًا مسبقًا، وقد فوجئ تمامًا عندما نشر ترامب تصريحه الأولي بشأن الصفقة [مع إيران]".وكان ترامب قد أعلن، يوم أمس الخميس، عبر منصة "تروث سوشيال"، أنه ألغى غارات جوية كان من المقرر توجيهها ضد إيران مساء الخميس، مضيفًا أنه سيعلن قريبًا عن مكان وزمان توقيع اتفاق معها.وأشار ترامب إلى أن البنود النهائية للاتفاق مع إيران قد تمت الموافقة عليها من قبل جميع الأطراف المشاركة، وهي الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى.وفي وقت لاحق، صرح ترامب للصحافيين بأنه يفهم أن القيادة الإيرانية قد وافقت على توقيع الاتفاق مع الولايات المتحدة، مرجحًا أن الاتفاق قد يتم توقيعه خلال عطلة نهاية الأسبوع الجارية في أوروبا.ووجهت قوات القيادة المركزية الأمريكية ضربات وصفتها "بالدفاعية"، الليلة الماضية، إلى مواقع في إيران، وذكرت أن هذه العمليات تأتي ردًا على ما وصفته بـ"العدوان الإيراني المستمر وغير المبرر"، وذلك بعد سقوط مروحية "أباتشي" تابعة للجيش الأمريكي فوق مضيق هرمز، الاثنين الماضي، اتهمت الولايات المتحدة إيران بإسقاطها.بدورها، أعلنت إيران إغلاق مضيق هرمز بالكامل أمام حركة الملاحة البحرية، بما يشمل ناقلات النفط والسفن التجارية، ووجهت ضربات إلى مواقع أمريكية في الكويت والبحرين والأردن.واندلعت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، في 28 فبراير/شباط الماضي، واستمرت نحو 40 يومًا، وأسفرت عن اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، ومقتل آلاف الإيرانيين، وتدمير مواقع في إسرائيل ومنشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، علاوة على إغلاق مضيق هرمز، الذي يُعد من أهم ممرات الملاحة العالمية.وتوصلت واشنطن وطهران، بوساطة باكستانية، في 8 أبريل/نيسان الماضي، إلى تفاهم لوقف إطلاق النار، قبل أن تفرض الولايات المتحدة حصارًا بحريًا على الموانئ الإيرانية المطلة على مضيق هرمز، فيما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لاحقًا، تمديد الهدنة إلى حين انتهاء المفاوضات، مع الإبقاء على الحصار البحري.

https://sarabic.ae/20260611/مكتب-نتنياهو-ترامب-بحث-مع-رئيس-الوزراء-مذكرة-تفاهم-مع-إيران-تمهيدا-للمفاوضات-1114274295.html

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