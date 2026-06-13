https://sarabic.ae/20260613/إعصار-قوي-يضرب-مقاطعة-تشيليابينسك-الروسية-فيديو-1114317906.html
إعصار قوي يضرب مقاطعة تشيليابينسك الروسية... فيديو
إعصار قوي يضرب مقاطعة تشيليابينسك الروسية... فيديو
سبوتنيك عربي
انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، لقطات مصورة توثق لحظات تشكّل إعصار ضخم ومرعب في مقاطعة تشيليابينسك الروسية، في منطقة جبال الأورال. 13.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-13T13:56+0000
2026-06-13T13:56+0000
2026-06-13T13:56+0000
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وظهرت هذه الظاهرة الطبيعية في فيرخنيورالسك، دون ورود معلومات عن وقوع إصابات أو أضرار مادية حتى الآن.وكانت المنطقة قد شهدت إعصارًا مشابهًا عام 2024، تسبب في اقتلاع أسقف مبانٍ وإسقاط أعمدة خطوط الكهرباء، فيما قُدرت الخسائر حينها بنحو 39 مليون روبل.
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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نادي الفيديو, فيديو, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا
نادي الفيديو, فيديو, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا
إعصار قوي يضرب مقاطعة تشيليابينسك الروسية... فيديو
انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، لقطات مصورة توثق لحظات تشكّل إعصار ضخم ومرعب في مقاطعة تشيليابينسك الروسية، في منطقة جبال الأورال.
وظهرت هذه الظاهرة الطبيعية في فيرخنيورالسك، دون ورود معلومات عن وقوع إصابات أو أضرار مادية حتى الآن.
وكانت المنطقة قد شهدت إعصارًا مشابهًا عام 2024، تسبب في اقتلاع أسقف مبانٍ وإسقاط أعمدة خطوط الكهرباء، فيما قُدرت الخسائر حينها بنحو 39 مليون روبل.