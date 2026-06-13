https://sarabic.ae/20260613/ارتفاع-حصيلة-وفيات-إيبولا-في-الكونغو-الديمقراطية-إلى-139-والإصابات-لـ710--1114324315.html
ارتفاع حصيلة وفيات "إيبولا" في الكونغو الديمقراطية إلى 139 والإصابات لـ710
ارتفاع حصيلة وفيات "إيبولا" في الكونغو الديمقراطية إلى 139 والإصابات لـ710
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الصحة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، اليوم السبت، ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس "إيبولا" في البلاد إلى 710 فيما سُجلت 139 حالة وفاة. 13.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-13T19:29+0000
2026-06-13T19:29+0000
2026-06-13T19:29+0000
العالم
الصحة
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وقالت الوزارة الصحة على حسابها في منصة "إكس": "إن إجمالي الحالات المؤكدة بفيروس إيبولا يبلغ 710 حالات، و129 حالة وفاة".وفي وقت سابق، اعترفت منظمة الصحة العالمية بأن الوضع المتعلق بتفشي "إيبولا" في الكونغو الديمقراطية وأوغندا هو حالة طارئة تشكل خطراً على البلدان الأخرى.
https://sarabic.ae/20260602/الصحة-العالمية-تعلن-تسجيل-321-إصابة-مؤكدة-بفيروس-إيبولا-في-الكونغو-1113966872.html
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العالم, الصحة
ارتفاع حصيلة وفيات "إيبولا" في الكونغو الديمقراطية إلى 139 والإصابات لـ710
أعلنت وزارة الصحة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، اليوم السبت، ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس "إيبولا" في البلاد إلى 710 فيما سُجلت 139 حالة وفاة.
وقالت الوزارة الصحة على حسابها في منصة "إكس": "إن إجمالي الحالات المؤكدة بفيروس إيبولا يبلغ 710 حالات، و129 حالة وفاة".
وأعلنت منظمة الصحة العالمية في 17 أيار/مايو الماضي، أن تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا يمثل حالة طوارئ، مُشيرةً إلى أنه يشكل خطراً على دول أخرى. وتُقيّم المنظمة خطر انتشار الفيروس إقليمياً بأنه مرتفع.
وأطلقت منظمة الصحة العالمية والمركز الأفريقي للوقاية من الأمراض ومكافحتها، في 5 حزيران/يونيو الجاري، خطة التأهب والاستجابة لوباء مرض فيروس بونديبوغيو (سلالة إيبولا). ووفقاً للمدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس، فإن تمويلها يتطلب 518 مليون دولار.
وفي وقت سابق، اعترفت منظمة الصحة العالمية بأن الوضع المتعلق بتفشي "إيبولا" في الكونغو الديمقراطية وأوغندا هو حالة طارئة تشكل خطراً على البلدان الأخرى.