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ترامب: من المقرر توقيع الاتفاق مع إيران غدا الأحد
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ترامب يعيد مشاركة تدوينة شهباز شريف حول موعد توقيع الاتفاق رغم نفي طهران
ترامب يعيد مشاركة تدوينة شهباز شريف حول موعد توقيع الاتفاق رغم نفي طهران
سبوتنيك عربي
أعاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، نشر تدوينة لرئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، رجح فيها أن يتم إيرام الاتفاق بين واشنطن وطهران خلال 24 ساعة. 13.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-13T16:32+0000
2026-06-13T16:32+0000
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وأضاف ترامب: "نحن أقرب إلى اتفاق سلام من أي وقت مضى ومن المرجح إنجازه خلال الساعات الـ 24 المقبلة".وكان رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف قد قال، اليوم السبت، إن باكستان تستعد "لتوقيع إلكتروني" لاتفاق السلام الأمريكي الإيراني فور إنجازه.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، اليوم السبت، إن مذكرة التفاهم التي يجري العمل عليها في إسلام آباد تركز في المرحلة الحالية على إنهاء الحرب في مختلف الجبهات، دون التطرق إلى الملف النووي.وفي وقت سابق من يوم الخميس الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، التوصل إلى ما وصفه بـ"تسوية رائعة" مع إيران، مشيرًا إلى أن الوثائق الخاصة بالاتفاق أصبحت في مراحلها النهائية، وأن مراسم التوقيع قد يتم عقدها على الأرجح في أوروبا خلال عطلة نهاية الأسبوع.
https://sarabic.ae/20260613/الرئيس-الإيراني-صمود-الشعب-وتوجيهات-القيادة-واستعداد-القوات-المسلحة-أفشل-أهداف-الأعداء-1114321571.html
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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, إيران
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, إيران

ترامب يعيد مشاركة تدوينة شهباز شريف حول موعد توقيع الاتفاق رغم نفي طهران

16:32 GMT 13.06.2026
© AP Photo / Alex Brandonالرئيس الأمريكي، دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 13.06.2026
© AP Photo / Alex Brandon
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أعاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، نشر تدوينة لرئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، رجح فيها أن يتم إيرام الاتفاق بين واشنطن وطهران خلال 24 ساعة.
وأضاف ترامب: "نحن أقرب إلى اتفاق سلام من أي وقت مضى ومن المرجح إنجازه خلال الساعات الـ 24 المقبلة".
في المقابل نقلت وسائل إعلام إيرانية، اليوم السبت، عن إسماعيل بقائي المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ‌قوله إن موعد توقيع مذكرة ‌التفاهم ‌التي توسطت فيها إسلام اباد لن يكون ‌غدا الأحد.
وكان رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف قد قال، اليوم السبت، إن باكستان تستعد "لتوقيع إلكتروني" لاتفاق السلام الأمريكي الإيراني فور إنجازه.
الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان - سبوتنيك عربي, 1920, 13.06.2026
الرئيس الإيراني: صمود الشعب وتوجيهات القيادة واستعداد القوات المسلحة أفشل أهداف الأعداء
16:15 GMT
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، اليوم السبت، إن مذكرة التفاهم التي يجري العمل عليها في إسلام آباد تركز في المرحلة الحالية على إنهاء الحرب في مختلف الجبهات، دون التطرق إلى الملف النووي.
وأوضح بقائي، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم السبت في مقر محافظة همدان، أن مذكرة التفاهم لا تمثل اتفاقاً نهائياً مع الولايات المتحدة، وإنما تشكل إطاراً تفاهمياً يتناول القضايا الخلافية الرئيسية ويؤكد أولوية وقف الحرب، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).
وفي وقت سابق من يوم الخميس الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، التوصل إلى ما وصفه بـ"تسوية رائعة" مع إيران، مشيرًا إلى أن الوثائق الخاصة بالاتفاق أصبحت في مراحلها النهائية، وأن مراسم التوقيع قد يتم عقدها على الأرجح في أوروبا خلال عطلة نهاية الأسبوع.
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