https://sarabic.ae/20260613/خبير-اقتصادي-لـسبوتنيك-الجزائر-تقترب-من-إنتاج-الهيدروجين-الأخضر-وتصديره-1114323993.html

خبير اقتصادي لـ"سبوتنيك": الجزائر تقترب من إنتاج الهيدروجين الأخضر وتصديره

خبير اقتصادي لـ"سبوتنيك": الجزائر تقترب من إنتاج الهيدروجين الأخضر وتصديره

سبوتنيك عربي

أفاد الخبير الاقتصادي هواري تيغرسي، لوكالة "سبوتنيك"، بأن الحديث عن قدرة الجزائر على إنتاج 10 ملايين طن سنويًا من الهيدروجين الأخضر، يعد من أكثر الملفات... 13.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-13T18:12+0000

2026-06-13T18:12+0000

2026-06-13T18:12+0000

حصري

تقارير سبوتنيك

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/1c/1094236777_0:189:1820:1213_1920x0_80_0_0_9ac7e4473ceb097435a148f9fcd9f62a.jpg

وتساءل تيغرسي: ما الذي يعنيه إنتاج 10 ملايين طن من الهيدروجين الأخضر؟ مجيبا أن الهيدروجين الأخضر هو وقود نظيف يُنتج عبر تحليل الماء كهربائيًا باستخدام الكهرباء المولدة من مصادر متجددة كالطاقة الشمسية والرياح، دون انبعاثات كربونية، والوصول إلى إنتاج 10 ملايين طن سنويًا يضع الجزائر ضمن قائمة الدول الكبرى المرشحة لتصدير الطاقة النظيفة إلى جانب دول مثل: أستراليا، السعودية، المغرب، مصر.وتابع تيغرسي، تمتلك الجزائر أفضلية تنافسية في هذا الإنتاج نظرا للثروة الشمسية الهائلة التي تحوزها، فهي تمتلك واحدة من أعلى معدلات الإشعاع الشمسي في العالم، خاصة في الصحراء الكبرى، حيث تتجاوز ساعات السطوع الشمسي 3000 ساعة سنويًا، وهذا يعني انخفاض تكلفة إنتاج الكهرباء المتجددة التي تمثل العنصر الأكثر تكلفة في إنتاج الهيدروجين الأخضر. ناهيك عن البنية التحتية للطاقة، فالبلاد تمتلك شبكة واسعة من: أنابيب الغاز نحو أوروبا، والموانئ، والخبرة الصناعية لشركات مثل سوناطراك وسونلغاز، وهو ما يقلل حجم الاستثمارات المطلوبة مقارنة بدول تبدأ من الصفر.المكاسب الاقتصادية المنتظرةوفي ذات السياق قال تيغرسي: "إن تنويع الصادرات لأول مرة سيمكن الجزائر من تحقيق إيرادات ضخمة خارج النفط والغاز التقليديين، فالهيدروجين الأخضر قد يصبح خلال العقود المقبلة سلعة استراتيجية تضاهي أهمية الغاز الطبيعي اليوم، مع جذب الاستثمارات الأجنبية"، مؤكدا أن مشاريع الهيدروجين تتطلب، محطات شمسية ضخمة، محطات تحلية المياه، مصانع للتحليل الكهربائي وموانئ ومنشآت تصدير، وهو ما يفتح المجال أمام مليارات الدولارات من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وسيساهم في توفير العديد من الوظائف.واختتم المتحدث بالقول إن مشروع إنتاج 10 ملايين طن من الهيدروجين الأخضر سنويًا يمثل فرصة تاريخية للجزائر للانتقال من اقتصاد يعتمد أساسًا على تصدير المحروقات التقليدية إلى اقتصاد متنوع قائم على الطاقات النظيفة، غير أن النجاح لن يُقاس بالإعلان عن الأهداف فقط، بل بقدرة البلاد على جذب الاستثمارات، وتوطين التكنولوجيا، وتطوير البنية التحتية، وتكوين الكفاءات المحلية. فإذا تحقق ذلك، فقد تصبح الجزائر خلال العقود القادمة أحد أهم موردي الطاقة النظيفة في العالم، وليس مجرد منتج للنفط والغاز.

https://sarabic.ae/20260612/نظرة-امرأة-روسية-إلى-جمال-الجزائر-رحلة-بين-المدن-والوجوه-والذاكرة-فيديو-1114295915.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

حصري, تقارير سبوتنيك, العالم العربي