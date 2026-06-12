https://sarabic.ae/20260612/نظرة-امرأة-روسية-إلى-جمال-الجزائر-رحلة-بين-المدن-والوجوه-والذاكرة-فيديو-1114295915.html

"نظرة امرأة روسية إلى جمال الجزائر"... رحلة بين المدن والوجوه والذاكرة

"نظرة امرأة روسية إلى جمال الجزائر"... رحلة بين المدن والوجوه والذاكرة

سبوتنيك عربي

وجدت الفنانة الروسية تاتيانا يوريفا مصدر إلهام استثنائي، في رحلة فنية بين المدن والوجوه والذاكرة في قلب الجزائر، حيث تتعانق الحضارات وتتداخل الثقافات، ما دفعها... 12.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-12T14:50+0000

2026-06-12T14:50+0000

2026-06-12T15:37+0000

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هذا المعرض لم يكن مجرد عرض للوحات فنية، بل كان رسالة محبة وامتنان لبلد استطاع أن يترك أثرًا عميقًا في وجدانها خلال العامين اللذين عاشتهما بين مدنه وأهله.تقول تاتيانا لوكالة "سبوتنيك": "إن فكرة المعرض لم تتشكل منذ البداية، بل جاءت تدريجيًا نتيجة تفاعلها اليومي مع الجزائر واكتشافها المستمر لجمالها وتنوعها ، وبعد سلسلة من المعارض الفردية التي أقامتها في روسيا، رأت في الجزائر محطة جديدة ومهمة في مسيرتها الفنية، وخطوة نحو آفاق أوسع على المستوى الدولي".وأضافت أنها وخلال إقامتها في الجزائر، زارت العديد من المدن التي تحولت إلى مصدر إلهام لأعمالها الفنية ، فقد وقعت في حب مدينة الجزائر العاصمة بما تتميز به من تنوع معماري وثقافي، كما زارت بسكرة التي استوحت منها بعض لوحات المناظر الطبيعية ، مبدية إعجابًا خاصًا بمدينة وهران المطلة على البحر، إلى جانب زياراتها إلى قسنطينة وعنابة وقالمة وتيزي وزو والمناطق الجبلية المحيطة بها، بالإضافة إلى شريعة ومناطق أخرى من البلاد.ورغم أن لوحاتها تصور المدن والمنازل والأزقة والشوارع، فإنها ترى أن الإنسان الجزائري هو العنصر الأهم في هذه الأعمال، فبحسب تاتيانا، تكمن جاذبية الجزائر الحقيقية في شعبها ، في كرم ضيافته، وحبه للحياة، واستعداده لمساعدة الآخرين، وقدرته على التحدث بلغات متعددة والانفتاح على مختلف الثقافات.وتعرب تاتيانا عن إعجابها الكبير بالتنوع الإنساني في الجزائر، مؤكدة أن اختلاف الوجوه والملامح والثقافات يمثل مصدر إلهام لا ينضب بالنسبة لها ، ولهذا تحلم مستقبلًا بإقامة معرض كامل مخصص لصور شخصية للجزائريين، لإبراز هذا الثراء البشري الذي يجعل من الجزائر بلدًا فريدًا في نظرها.فقبل عامين، زارت المكان نفسه والتقت بفنانين جزائريين قدموا لها الدعم والمساندة لتنظيم هذا الحدث ، واليوم، تتطلع إلى مواصلة رحلتها الفنية من خلال إنجاز أعمال جديدة واستكشاف مناطق أخرى من الجزائر وإقامة معارض مستقبلية تعكس مزيدًا من جوانب هذا البلد الذي أصبح جزءًا من تجربتها الإبداعية.وتختتم الفنانة حديثها بالتأكيد على أن لوحاتها ليست مجرد صور لأماكن جميلة، بل محاولة لنقل المشاعر والذكريات والانطباعات التي صنعتها الجزائر في قلبها، ولتقديم تحية فنية صادقة لشعب أحبته واحترمت ثقافته كثيرا .

https://sarabic.ae/20260604/السفارة-الروسية-بالجزائر-تحتفل-باليوم-الوطني-الروسي-1114068480.html

https://sarabic.ae/20260526/الصناعات-التقليدية-بوابة-التراث-الجزائري-نحو-الأسواق-الدولية-1113763074.html

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جهيدة رمضاني https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106517760_0:95:772:866_100x100_80_0_0_8d35f0b911251bee120436c22c25d296.jpg

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