الصناعات التقليدية بوابة التراث الجزائري نحو الأسواق الدولية

وقال بلفخاد في حديث خاص لوكالة "سبوتنيك": "التعاون الدولي سيساهم بشكل كبير في التعريف بالصناعة التقليدية، وإبراز ما تزخر به من الجزائر من أصالة وجودة تعكس الهوية الثقافية والحضارية لبلادنا".وشدد على أن "دعم الصناعات التقليدية يساهم في تنشيط السياحة الثقافية والترويج لصورة الجزائر كوجهة غنية بتراثها وموروثها الحضاري" . وحسب بلفخاد: "تبرز أهمية الشراكة العربية والغربية في هذا المجال باعتبارها محطة مهمة في مسار تعزيز التعاون الثقافي والاقتصادي بين الجزائر وإيطاليا، خاصة في قطاع يعد من أبرز رموز الهوية الوطنية والتراث الشعبي، كما تهدف إلى فتح المجال أمام الحرفيين الجزائريين للمشاركة في المعارض الدولية، كمعرض "أرتخيانو إن فييرا" بإيطاليا، الذي يعتبر من أكبر المعارض العالمية المتخصصة في الصناعات التقليدية والحرف اليدوية".وكانت الجزائر وقّعت مؤخرا اتفاقية تعاون مع إيطاليا في مجال الصناعات التقليدية، بهدف الترويج للمنتج التقليدي المحلي في الأسواق الأوروبية، وإبراز المهارات والإبداعات التي يتميز بها الحرفيون الجزائريون في مختلف التخصصات، من النسيج والخزف إلى الحلي التقليدية والصناعات الجلدية والخشبية.

جهيدة رمضاني

