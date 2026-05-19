الجزائر وإيطاليا تراهنان على ذهب الصحراء.. مشروع ضخم للحبوب بـ"تيميمون" لتعزيز الأمن الغذائي

أعلنت السلطات الجزائرية عن إطلاق مشروع فلاحي جزائري ـ إيطالي جديد بولاية تيميمون جنوبي البلاد، يهدف إلى تطوير إنتاج الحبوب في المناطق الصحراوية وتعزيز الأمن... 19.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-19T17:45+0000

ويأتي الأعلان الجزائري في خطوة تعكس توجه الجزائر نحو استغلال الإمكانات الزراعية الكبرى للجنوب.ويحمل المشروع اسم "BF"، وينتظر أن يشكل أحد أكبر الاستثمارات الفلاحية المشتركة في الصحراء الجزائرية، من خلال الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة والخبرة الإيطالية في الزراعة الصحراوية، إلى جانب توسيع المساحات المخصصة لإنتاج الحبوب الاستراتيجية، خاصة القمح.وفي السياق قال مسؤول بمنظمة حماية المستهلك فادي تميم لوكالة "سبوتنيك"، إن "هذا المشروع يأتي في ظرف دولي يتسم بتقلبات أسواق الغذاء وارتفاع أسعار الحبوب عالميا، ما دفع الجزائر إلى تسريع خططها لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليص فاتورة الاستيراد، عبر استصلاح الأراضي الصحراوية وتحويلها إلى أقطاب إنتاج زراعي مستدام".وأضاف أنه "من المرتقب أن يساهم المشروع في خلق مناصب شغل جديدة، وتنشيط التنمية المحلية بولاية تيميمون، مع نقل الخبرات والتقنيات الحديثة في مجالات الري والزراعة الذكية، بما يسمح برفع مردودية الإنتاج وتحسين نوعية المحاصيل".وأكد المتحدث أن "الشراكة الجزائرية الإيطالية تعكس تنامي اهتمام المستثمرين الأجانب بالقطاع الفلاحي الجزائري، خاصة في الجنوب، الذي أصبح يمثل رهانا استراتيجيا لمستقبل الأمن الغذائي، بفضل المساحات الشاسعة والموارد الطبيعية المتوفرة، علما أن الجزائر خلال السنوات الأخيرة تعمل على إطلاق مشاريع كبرى في الفلاحة الصحراوية، ضمن رؤية اقتصادية تهدف إلى تنويع مصادر الدخل الوطني وتقوية الإنتاج المحلي، تحسبا للتحديات الغذائية العالمية المتزايدة".وشدد تميم على أن "عملية الاستثمار في أفريقيا تتسع من خلال هذا المشروع الطموح الذي يهدف إلى استغلال 36 ألف هكتار في ولاية تيميمون من أجل إنتاج القمح بالإضافة إلى إنتاج بعض البقوليات، انطلقت مرحلته الأولى وانطلق جني المحصول لسنوات ونحن نعيش على أن الصحراء نفط فقط، اليوم تأكدنا بفضل سياسة الدولة الرشيدة أن الصحراء يمكنها إنتاج القمح أيضا، وهي عبارة عن مساحات لاستثمارات فلاحية كبرى خاصة يتم فيها نقل للمعرفة والتكنولوجيا".وأكد أن "المرحلة الأولى بدأت وستكون هناك مناطق للتخزين وآبار ارتوازية للسقي وتهدف إلى إنتاج كميات كبيرة بالإضافة إلى مركز لتحويل وإنتاج المعكرونة وهذا أمر جيد جدا، الجزائر تبحث عن مخزون استراتيجي للقمح الصلب وباقي البقوليات التي لاحظنا أنها بدأت تنتج وطنيا وتحقق فيها اكتفاء ذاتي، للان نجد أن الكثير من المواد الفلاحية حققت فيها الجزائر إكتفاء ذاتي يبقى هناك استثمارات كبرى لخلق هذه التوازنات ولم لا الاتجاه نحو التصدير".

جهيدة رمضاني

