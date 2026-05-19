الجزائر وإيطاليا تراهنان على ذهب الصحراء.. مشروع ضخم للحبوب بـ"تيميمون" لتعزيز الأمن الغذائي

ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
نقلة جديدة في شوارع مصر.. الحكومة تبدأ عصر السيارات الكهربائية
08:30 GMT
29 د
خطوط التماس
سورية من الانفصال عن الوحدة الى الحركة التصحيحية
09:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
09:49 GMT
10 د
بين بيروت والقاهرة
اتفاق "17 أيار" بين الأمس واليوم... بعد استهداف محطة "براكة"، أيّ أبعاد لتأكيد القاهرة بأن أمن الإمارات من أمنها الاستراتيجي؟
10:00 GMT
63 د
نبض افريقيا
تيتيه تبدي تفاؤلاً بتلبية الحوار المهيكل لتطلعات الليبيين وتبديد المخاوف السياسية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
11:49 GMT
11 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
12:03 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
12:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
16:03 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
مساجد موسكو.. جواهر معمارية تروي تاريخ التعايش في روسيا
16:21 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير أشباه الأعضاء المصغرة لكشف ميكانيزمات الخلل في الخلايا
16:51 GMT
9 د
بلا قيود
خبيرة: سيكون هناك ردود فعل على إعدام الأسرى
17:00 GMT
59 د
روسيا والعالم
منتدى قازان " روسيا – العالم الإسلامي" تكامل اقتصادي في مواجهة الهيمنة الغربية
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
أي ضربة جديدة لـ"داعش" في إفريقيا يمثل مقتل المينوكي؟ يجيب خبير
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
قصة إرادة تتحدى الإعاقة وتصنع المستحيل
08:29 GMT
32 د
نبض افريقيا
تيتيه تبدي تفاؤلاً بتلبية الحوار المهيكل لتطلعات الليبيين وتبديد المخاوف السياسية
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
09:48 GMT
12 د
الحدث من سبوتنيك
زيارة بوتين إلى الصين تخطف أنظار العالم... وفي الشرق الأوسط: سكك الحد بين شمال لبنان وسورية، فهل يبصر المشروع النور؟
10:00 GMT
63 د
من الملعب
الدوري اللبناني يعود من تحت الركام... كرة القدم تتحدى الحرب
11:03 GMT
27 د
روسيا والعالم
منتدى قازان " روسيا – العالم الإسلامي" تكامل اقتصادي في مواجهة الهيمنة الغربية
11:31 GMT
29 د
شؤون عسكرية
أي ضربة جديدة لـ"داعش" في إفريقيا يمثل مقتل المينوكي؟ يجيب خبير
12:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
16:03 GMT
27 د
مساحة حرة
نقلة جديدة في شوارع مصر.. الحكومة تبدأ عصر السيارات الكهربائية
16:31 GMT
30 د
بلا قيود
خبير: عالم متعدد الأقطاب يجمع روسيا والصين
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
استهداف السعودية من الأراضي العراقية يثير القلق… من يقف خلف التصعيد؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
تحولت إلى قضية رأي عام.. غضب عارم في مصر بعد منع رجال يرتدون "الجلابية" من دخول السينما
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
الجزائر وإيطاليا تراهنان على ذهب الصحراء.. مشروع ضخم للحبوب بـ"تيميمون" لتعزيز الأمن الغذائي
سبوتنيك عربي
أعلنت السلطات الجزائرية عن إطلاق مشروع فلاحي جزائري ـ إيطالي جديد بولاية تيميمون جنوبي البلاد، يهدف إلى تطوير إنتاج الحبوب في المناطق الصحراوية وتعزيز الأمن... 19.05.2026, سبوتنيك عربي
أعلنت السلطات الجزائرية عن إطلاق مشروع فلاحي جزائري ـ إيطالي جديد بولاية تيميمون جنوبي البلاد، يهدف إلى تطوير إنتاج الحبوب في المناطق الصحراوية وتعزيز الأمن الغذائي الوطني.
ويأتي الأعلان الجزائري في خطوة تعكس توجه الجزائر نحو استغلال الإمكانات الزراعية الكبرى للجنوب.
ويحمل المشروع اسم "BF"، وينتظر أن يشكل أحد أكبر الاستثمارات الفلاحية المشتركة في الصحراء الجزائرية، من خلال الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة والخبرة الإيطالية في الزراعة الصحراوية، إلى جانب توسيع المساحات المخصصة لإنتاج الحبوب الاستراتيجية، خاصة القمح.
وفي السياق قال مسؤول بمنظمة حماية المستهلك فادي تميم لوكالة "سبوتنيك"، إن "هذا المشروع يأتي في ظرف دولي يتسم بتقلبات أسواق الغذاء وارتفاع أسعار الحبوب عالميا، ما دفع الجزائر إلى تسريع خططها لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليص فاتورة الاستيراد، عبر استصلاح الأراضي الصحراوية وتحويلها إلى أقطاب إنتاج زراعي مستدام".
وأضاف أنه "من المرتقب أن يساهم المشروع في خلق مناصب شغل جديدة، وتنشيط التنمية المحلية بولاية تيميمون، مع نقل الخبرات والتقنيات الحديثة في مجالات الري والزراعة الذكية، بما يسمح برفع مردودية الإنتاج وتحسين نوعية المحاصيل".
وأكد المتحدث أن "الشراكة الجزائرية الإيطالية تعكس تنامي اهتمام المستثمرين الأجانب بالقطاع الفلاحي الجزائري، خاصة في الجنوب، الذي أصبح يمثل رهانا استراتيجيا لمستقبل الأمن الغذائي، بفضل المساحات الشاسعة والموارد الطبيعية المتوفرة، علما أن الجزائر خلال السنوات الأخيرة تعمل على إطلاق مشاريع كبرى في الفلاحة الصحراوية، ضمن رؤية اقتصادية تهدف إلى تنويع مصادر الدخل الوطني وتقوية الإنتاج المحلي، تحسبا للتحديات الغذائية العالمية المتزايدة".
وشدد تميم على أن "عملية الاستثمار في أفريقيا تتسع من خلال هذا المشروع الطموح الذي يهدف إلى استغلال 36 ألف هكتار في ولاية تيميمون من أجل إنتاج القمح بالإضافة إلى إنتاج بعض البقوليات، انطلقت مرحلته الأولى وانطلق جني المحصول لسنوات ونحن نعيش على أن الصحراء نفط فقط، اليوم تأكدنا بفضل سياسة الدولة الرشيدة أن الصحراء يمكنها إنتاج القمح أيضا، وهي عبارة عن مساحات لاستثمارات فلاحية كبرى خاصة يتم فيها نقل للمعرفة والتكنولوجيا".
وأكد أن "المرحلة الأولى بدأت وستكون هناك مناطق للتخزين وآبار ارتوازية للسقي وتهدف إلى إنتاج كميات كبيرة بالإضافة إلى مركز لتحويل وإنتاج المعكرونة وهذا أمر جيد جدا، الجزائر تبحث عن مخزون استراتيجي للقمح الصلب وباقي البقوليات التي لاحظنا أنها بدأت تنتج وطنيا وتحقق فيها اكتفاء ذاتي، للان نجد أن الكثير من المواد الفلاحية حققت فيها الجزائر إكتفاء ذاتي يبقى هناك استثمارات كبرى لخلق هذه التوازنات ولم لا الاتجاه نحو التصدير".
