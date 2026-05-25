https://sarabic.ae/20260525/في-يوم-إفريقيا-اقتصادي-جزائري-الحضور-الروسي-في-القارة-كسر-الهيمنة-الأحادية-1113731845.html

في يوم أفريقيا... اقتصادي جزائري: الحضور الروسي في القارة كسر الهيمنة الأحادية

في يوم أفريقيا... اقتصادي جزائري: الحضور الروسي في القارة كسر الهيمنة الأحادية

سبوتنيك عربي

تعد ذكرى "يوم أفريقيا" التي تصادف الخامس والعشرين من مايو/أيار من كل عام، رمزًا للوحدة والتحرر، وتذكيرًا بتأسيس منظمة الوحدة الإفريقية (الاتحاد الإفريقي حاليا)... 25.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-25T19:04+0000

2026-05-25T19:04+0000

2026-05-25T19:25+0000

حصري

الجزائر

روسيا

أخبار روسيا اليوم

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم العربي

توتر العلاقات في القرن الأفريقي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/05/17/1113680978_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_5509d5d8f1594b90ee90d931e82f4461.jpg

وتسعى القارة السمراء اليوم، في ظل هذا التاريخ العريق، إلى تعزيز سيادتها الاقتصادية وبناء شراكات دولية متوازنة بعيدًا عن أطر التبعية التقليدية.وفي هذا السياق، أكد الخبير الاقتصادي الجزائري، هواري تغرسي، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، أن العلاقات الروسية الأفريقية تعيش اليوم مرحلة توسع واضحة على المستويات السياسية والاقتصادية والأمنية، لاسيما مع عودة موسكو القوية إلى القارة خلال السنوات الأخيرة لبناء شراكات تقوم على المصالح المتبادلة في مجالات الطاقة، والتعدين، والحبوب، والتكوين العسكري.وأضاف الخبير الجزائري، أن الحضور الاقتصادي الروسي يلعب دورًا محوريًا في دعم التنمية والاستقرار القاري، من خلال فتح المجال أمام استثمارات جديدة في قطاعات حيوية، مما يخلق نوعًا من المنافسة الدولية التي تمنح الأفارقة فرصًا أفضل للحصول على التمويل ونقل التكنولوجيا، مؤكدا أن الشراكة الحقيقية يجب أن تركز على خلق القيمة المضافة داخل القارة وليس مجرد استغلال الموارد.وفيما يخص تنويع مصادر التنمية، أضاف تغرسي أن التعاون مع روسيا يضمن للدول الأفريقية هامشًا أوسع للمناورة السياسية والاقتصادية، ويساعدها على بناء سياسة خارجية أكثر استقلالية، لافتا إلى أن تعدد القوى الدولية داخل إفريقيا يحفز التنافس الإيجابي الذي يخدم مصالح الشعوب الإفريقية ويحمي سيادتها الوطنية.وشدد تغرسي على أن الحضور الروسي ساهم بشكل ملموس في إنهاء حالة الهيمنة الأحادية والاستفراد الغربي بالقرار الأفريقي، وهو ما دفع القوى الدولية الأخرى لإعادة الاهتمام بالقارة وتقديم مشاريع جديدة، مؤكدًا أن أفريقيا لم تعد "ساحة نفوذ" بل أصبحت شريكاً استراتيجياً قادرًا على فرض أولوياته في عالم يتجه بقوة نحو التعددية القطبية.في هذا الإطار أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف في حفل بمناسبة "يوم أفريقيا"، اليوم الاثنين، أن روسيا مستعدة لمشاركة خبرتها في تعزيز الطاقة والغذاء والسيادة الرقمية مع أفريقيا، موضحًا أن أفريقيا لم تنس مساعدة موسكو في تعزيز استقلال القارة.وقال خلال حفل استقبال بمناسبة "يوم أفريقيا" في العاصمة الروسية موسكو: "نقدّر عاليًا حرص أصدقائنا الأفارقة الدائم على تقدير مساهمة بلادنا في نيلهم حريتهم، وبناء دولهم وتعزيزها، وتطوير صناعاتهم وعلومهم الوطنية، في كثير من الأحيان من الصفر، وتوفير القدرات الدفاعية".أعلن لافروف استعداد روسيا لمشاركة خبراتها مع أفريقيا في تعزيز السيادة في مجالات الطاقة والغذاء والرقمية، وأشار الوزير إلى أن روسيا ترحب بالتزام الدول الأفريقية بتحقيق السيادة في جميع جوانب الحياة.وقال : "نحن على استعداد لمواصلة تبادل أفضل الممارسات مع شركائنا في تعزيز السيادة في مجالات المعادن والطاقة والغذاء والمالية والرقمية".وتابع: "التجارة تنمو بوتيرة متسارعة، لكن الأرقام المطلقة، بالطبع، تُظهر أن أمامنا الكثير والكثير لنفعله".

https://sarabic.ae/20260524/بوتين-بمناسبة-يوم-أفريقيا-روسيا-تولي-أهمية-كبيرة-لتعزيز-الشراكة-مع-دول-القارة-1113693904.html

https://sarabic.ae/20260523/وزارتا-الخارجية-والتعليم-العالي-في-مصر-تنظمان-احتفالية-يوم-أفريقيا-بمقر-جامعة-القاهرة-صور--1113688271.html

الجزائر

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

محمد حميدة https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106556774_0:0:864:864_100x100_80_0_0_0f15666bd44d52a86fd0d768da25e866.jpg

محمد حميدة https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106556774_0:0:864:864_100x100_80_0_0_0f15666bd44d52a86fd0d768da25e866.jpg

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

محمد حميدة https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106556774_0:0:864:864_100x100_80_0_0_0f15666bd44d52a86fd0d768da25e866.jpg

حصري, الجزائر, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم العربي, توتر العلاقات في القرن الأفريقي