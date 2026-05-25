في يوم أفريقيا... اقتصادي جزائري: الحضور الروسي في القارة كسر الهيمنة الأحادية

ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عالم سبوتنيك
"سوبر نينيو" خارق يمثل تهديدا وشيكا للأرض
08:29 GMT
29 د
من الملعب
توج الزمالك بلقب الدوري المصري، للمرة الخامسة عشر في تاريخه
09:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
09:39 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
09:54 GMT
6 د
خطوط التماس
مصر ومرحلة التحرر من الاستعمار
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
10:48 GMT
12 د
مساحة حرة
غزت هواتف الشباب.. المراهنات تجتاح السوشيال ميديا في مصر
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
11:33 GMT
27 د
صدى الحياة
ثقافة بصرية فريدة: كيف يعيد الجيل الرقمي صياغة التراث العربي؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
12:33 GMT
27 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
بعد تصريحات الهجري.. ما مصير الاتفاق بين دمشق والسويداء؟
16:03 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
تقدم كبير في المفاوضات مع إيران وأمريكا.. ومقتل فلسطيين من عناصر الشرطة في غزة
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
مساجد موسكو.. جواهر معمارية تروي تاريخ التعايش في روسيا
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
هل تحول الجنوب السوري إلى "ورقة مقايضة" في صفقات دولية صامتة؟ يجيب خبير
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
غزت هواتف الشباب.. المراهنات تجتاح السوشيال ميديا في مصر
08:31 GMT
30 د
من الملعب
الدوري اللبناني يعود من تحت الركام... كرة القدم تتحدى الحرب
09:03 GMT
27 د
مساحة حرة
أزمة تدوير النفايات في الشرق الأوسط... التحديات و الحلول
09:31 GMT
29 د
بين بيروت والقاهرة
مئة عام على ولادة الدستور اللبناني والعراق بين تحدي نزع السلاح والتوتر.... هل باتت الحاجة ملّحة لإتفاقيات جديدة ؟
10:00 GMT
63 د
نبض افريقيا
إعلان نيروبي يقترح إنشاء لجنة عسكرية مشتركة لوقف إطلاق النار في السودان
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
11:49 GMT
6 د
من الملعب
توج الزمالك بلقب الدوري المصري، للمرة الخامسة عشر في تاريخه
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الباركور من شوارع باريس إلى مدينة الياسمين
12:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
12:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
من هي الشخصية النرجسية، ولماذا تحول حب الذات إلى وباء مع إنتشار وسائل التواصل الإجتماعي؟
16:23 GMT
19 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
16:42 GMT
18 د
بلا قيود
خبير: أرض الصومال ورقة إسرائيلية تهدد السعودية ومصر
17:00 GMT
59 د
روسيا والعالم العربي
مركز ثقافي عربي في روسيا لتعميق التقارب الحضاري و الثقافي
18:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
كيف تشكل المصالح الجيوسياسية استراتيجيات تركيا وسوريا ضد "داعش"؟ يجيب خبير
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
في يوم أفريقيا... اقتصادي جزائري: الحضور الروسي في القارة كسر الهيمنة الأحادية
سبوتنيك عربي
وتسعى القارة السمراء اليوم، في ظل هذا التاريخ العريق، إلى تعزيز سيادتها الاقتصادية وبناء شراكات دولية متوازنة بعيدًا عن أطر التبعية التقليدية.وفي هذا السياق، أكد الخبير الاقتصادي الجزائري، هواري تغرسي، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، أن العلاقات الروسية الأفريقية تعيش اليوم مرحلة توسع واضحة على المستويات السياسية والاقتصادية والأمنية، لاسيما مع عودة موسكو القوية إلى القارة خلال السنوات الأخيرة لبناء شراكات تقوم على المصالح المتبادلة في مجالات الطاقة، والتعدين، والحبوب، والتكوين العسكري.وأضاف الخبير الجزائري، أن الحضور الاقتصادي الروسي يلعب دورًا محوريًا في دعم التنمية والاستقرار القاري، من خلال فتح المجال أمام استثمارات جديدة في قطاعات حيوية، مما يخلق نوعًا من المنافسة الدولية التي تمنح الأفارقة فرصًا أفضل للحصول على التمويل ونقل التكنولوجيا، مؤكدا أن الشراكة الحقيقية يجب أن تركز على خلق القيمة المضافة داخل القارة وليس مجرد استغلال الموارد.وفيما يخص تنويع مصادر التنمية، أضاف تغرسي أن التعاون مع روسيا يضمن للدول الأفريقية هامشًا أوسع للمناورة السياسية والاقتصادية، ويساعدها على بناء سياسة خارجية أكثر استقلالية، لافتا إلى أن تعدد القوى الدولية داخل إفريقيا يحفز التنافس الإيجابي الذي يخدم مصالح الشعوب الإفريقية ويحمي سيادتها الوطنية.وشدد تغرسي على أن الحضور الروسي ساهم بشكل ملموس في إنهاء حالة الهيمنة الأحادية والاستفراد الغربي بالقرار الأفريقي، وهو ما دفع القوى الدولية الأخرى لإعادة الاهتمام بالقارة وتقديم مشاريع جديدة، مؤكدًا أن أفريقيا لم تعد "ساحة نفوذ" بل أصبحت شريكاً استراتيجياً قادرًا على فرض أولوياته في عالم يتجه بقوة نحو التعددية القطبية.في هذا الإطار أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف في حفل بمناسبة "يوم أفريقيا"، اليوم الاثنين، أن روسيا مستعدة لمشاركة خبرتها في تعزيز الطاقة والغذاء والسيادة الرقمية مع أفريقيا، موضحًا أن أفريقيا لم تنس مساعدة موسكو في تعزيز استقلال القارة.وقال خلال حفل استقبال بمناسبة "يوم أفريقيا" في العاصمة الروسية موسكو: "نقدّر عاليًا حرص أصدقائنا الأفارقة الدائم على تقدير مساهمة بلادنا في نيلهم حريتهم، وبناء دولهم وتعزيزها، وتطوير صناعاتهم وعلومهم الوطنية، في كثير من الأحيان من الصفر، وتوفير القدرات الدفاعية".أعلن لافروف استعداد روسيا لمشاركة خبراتها مع أفريقيا في تعزيز السيادة في مجالات الطاقة والغذاء والرقمية، وأشار الوزير إلى أن روسيا ترحب بالتزام الدول الأفريقية بتحقيق السيادة في جميع جوانب الحياة.وقال : "نحن على استعداد لمواصلة تبادل أفضل الممارسات مع شركائنا في تعزيز السيادة في مجالات المعادن والطاقة والغذاء والمالية والرقمية".وتابع: "التجارة تنمو بوتيرة متسارعة، لكن الأرقام المطلقة، بالطبع، تُظهر أن أمامنا الكثير والكثير لنفعله".
في يوم أفريقيا... اقتصادي جزائري: الحضور الروسي في القارة كسر الهيمنة الأحادية

تعد ذكرى "يوم أفريقيا" التي تصادف الخامس والعشرين من مايو/أيار من كل عام، رمزًا للوحدة والتحرر، وتذكيرًا بتأسيس منظمة الوحدة الإفريقية (الاتحاد الإفريقي حاليا) في عام 1963.
وتسعى القارة السمراء اليوم، في ظل هذا التاريخ العريق، إلى تعزيز سيادتها الاقتصادية وبناء شراكات دولية متوازنة بعيدًا عن أطر التبعية التقليدية.
وفي هذا السياق، أكد الخبير الاقتصادي الجزائري، هواري تغرسي، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، أن العلاقات الروسية الأفريقية تعيش اليوم مرحلة توسع واضحة على المستويات السياسية والاقتصادية والأمنية، لاسيما مع عودة موسكو القوية إلى القارة خلال السنوات الأخيرة لبناء شراكات تقوم على المصالح المتبادلة في مجالات الطاقة، والتعدين، والحبوب، والتكوين العسكري.

وأوضح تغرسي أن العديد من الدول الإفريقية، أصبحت ترى في روسيا شريكًا قادرًا على تقديم بدائل جديدة خارج الإطار التقليدي للعلاقات الدولية.

وأضاف الخبير الجزائري، أن الحضور الاقتصادي الروسي يلعب دورًا محوريًا في دعم التنمية والاستقرار القاري، من خلال فتح المجال أمام استثمارات جديدة في قطاعات حيوية، مما يخلق نوعًا من المنافسة الدولية التي تمنح الأفارقة فرصًا أفضل للحصول على التمويل ونقل التكنولوجيا، مؤكدا أن الشراكة الحقيقية يجب أن تركز على خلق القيمة المضافة داخل القارة وليس مجرد استغلال الموارد.
وفيما يخص تنويع مصادر التنمية، أضاف تغرسي أن التعاون مع روسيا يضمن للدول الأفريقية هامشًا أوسع للمناورة السياسية والاقتصادية، ويساعدها على بناء سياسة خارجية أكثر استقلالية، لافتا إلى أن تعدد القوى الدولية داخل إفريقيا يحفز التنافس الإيجابي الذي يخدم مصالح الشعوب الإفريقية ويحمي سيادتها الوطنية.
وشدد تغرسي على أن الحضور الروسي ساهم بشكل ملموس في إنهاء حالة الهيمنة الأحادية والاستفراد الغربي بالقرار الأفريقي، وهو ما دفع القوى الدولية الأخرى لإعادة الاهتمام بالقارة وتقديم مشاريع جديدة، مؤكدًا أن أفريقيا لم تعد "ساحة نفوذ" بل أصبحت شريكاً استراتيجياً قادرًا على فرض أولوياته في عالم يتجه بقوة نحو التعددية القطبية.
في هذا الإطار أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف في حفل بمناسبة "يوم أفريقيا"، اليوم الاثنين، أن روسيا مستعدة لمشاركة خبرتها في تعزيز الطاقة والغذاء والسيادة الرقمية مع أفريقيا، موضحًا أن أفريقيا لم تنس مساعدة موسكو في تعزيز استقلال القارة.
وقال خلال حفل استقبال بمناسبة "يوم أفريقيا" في العاصمة الروسية موسكو: "نقدّر عاليًا حرص أصدقائنا الأفارقة الدائم على تقدير مساهمة بلادنا في نيلهم حريتهم، وبناء دولهم وتعزيزها، وتطوير صناعاتهم وعلومهم الوطنية، في كثير من الأحيان من الصفر، وتوفير القدرات الدفاعية".
أعلن لافروف استعداد روسيا لمشاركة خبراتها مع أفريقيا في تعزيز السيادة في مجالات الطاقة والغذاء والرقمية، وأشار الوزير إلى أن روسيا ترحب بالتزام الدول الأفريقية بتحقيق السيادة في جميع جوانب الحياة.
وقال : "نحن على استعداد لمواصلة تبادل أفضل الممارسات مع شركائنا في تعزيز السيادة في مجالات المعادن والطاقة والغذاء والمالية والرقمية".
وتابع: "التجارة تنمو بوتيرة متسارعة، لكن الأرقام المطلقة، بالطبع، تُظهر أن أمامنا الكثير والكثير لنفعله".
