وزارتا الخارجية والتعليم العالي في مصر تنظمان احتفالية "يوم أفريقيا" بمقر جامعة القاهرة... فيديو

سبوتنيك عربي

نظمت وزارة الخارجية المصرية، بالتعاون مع وزارة التعليم العالي في مصر، اليوم السبت، احتفالية بمناسبة "يوم أفريقيا" بمقر جامعة القاهرة، وذلك بحضور بدر عبد العاطي... 23.05.2026, سبوتنيك عربي

وشهدت الاحتفالية مشاركة رفيعة المستوى ضمت السفراء الأفارقة والأجانب المعتمدين لدى مصر، وعددا من الشخصيات العامة وقيادات الفكر والأكاديميين والإعلاميين، بالإضافة إلى مشاركة وزير خارجية جمهورية القمر المتحدة، ونائب رئيس الجمعية الوطنية السنغالي كضيوف شرف.وقد شهدت الاحتفالية أيضا كلمة مُسجلة لرئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، بالإضافة إلى عرض فيلم تسجيلي حول العلاقات المصرية–الأفريقية وما تشهده من تطور وزخم في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية، إلى جانب عرض فيلم حول دور جامعة القاهرة في دعم وتعزيز العلاقات مع الدول الأفريقية واحتضان الطلاب الأفارقة ودعم مسارات التعليم وبناء القدرات.وقد ألقى وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، كلمة أكد فيها أن الاحتفال بـ"يوم أفريقيا" يعكس عمق الروابط التاريخية التي تجمع مصر بأشقائها في القارة، مشيرًا إلى "توجيهات فخامة السيد رئيس الجمهورية بتعزيز الانخراط المصري في أفريقيا وترسيخ الشراكات الاستراتيجية مع الدول الأفريقية الشقيقة"، مشددًا على أن السياسة المصرية تجاه القارة تقوم على الربط بين السلم والأمن والتنمية المستدامة، مع مواصلة دعم بناء القدرات ونقل الخبرات المصرية وتنفيذ أجندة أفريقيا 2063.من جانبه، أكد وزير التعليم العالي المصري، عبدالعزيز قنصوة، أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز التعاون مع الدول الأفريقية تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن الاستثمار في "الإنسان الأفريقي" يمثل الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة وفقًا لأجندة أفريقيا 2063، وأن مصر ستظل داعمة لكل ما يسهم في رفعة شعوب القارة وتحقيق تطلعاتها نحو السلام والرخاء.وأوضح قنصوة أن الوزارة تعمل على توطيد العلاقات الأكاديمية والبحثية والثقافية مع مختلف الدول الأفريقية من خلال تقديم المنح الدراسية ودعم الطلاب الأفارقة الوافدين عبر مبادرة "ادرس في مصر"، فضلًا عن توفير برامج التدريب وبناء القدرات والرعاية المتكاملة، بما يسهم في إعداد كوادر أفريقية قادرة على قيادة جهود التنمية في بلدانها.كما ألقى سفير الكاميرون، بصفته عميد السلك الدبلوماسي الأفريقي، كلمة أشاد خلالها بعمق العلاقات التاريخية التي تجمع مصر بدول القارة، وبالدور المصري الفاعل في دعم قضايا أفريقيا وتعزيز العمل الأفريقي المشترك.وشهدت الفعاليات تكريم عدد من كبار الشخصيات تقديرًا لإسهاماتهم في دعم العلاقات الأفريقية وتعزيز أواصر التعاون بين شعوب القارة، واختتمت الاحتفالية بفقرة فنية قدمتها فرقة أسوان، عكست التنوع الثقافي والحضاري الذي تتميز به القارة الأفريقية وروابطها التاريخية والإنسانية الممتدة.

محمد حميدة

