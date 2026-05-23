وزارتا الخارجية والتعليم العالي في مصر تنظمان احتفالية "يوم أفريقيا" بمقر جامعة القاهرة... فيديو

نظمت وزارة الخارجية المصرية، بالتعاون مع وزارة التعليم العالي في مصر، اليوم السبت، احتفالية بمناسبة "يوم أفريقيا" بمقر جامعة القاهرة، وذلك بحضور بدر عبد العاطي وزير الخارجية المصري، وعبدالعزيز قنصوة وزير التعليم العالي المصري، ومحمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة.
وشهدت الاحتفالية مشاركة رفيعة المستوى ضمت السفراء الأفارقة والأجانب المعتمدين لدى مصر، وعددا من الشخصيات العامة وقيادات الفكر والأكاديميين والإعلاميين، بالإضافة إلى مشاركة وزير خارجية جمهورية القمر المتحدة، ونائب رئيس الجمعية الوطنية السنغالي كضيوف شرف.
بدأت الاحتفالية بعرض كلمة مسجلة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أكد خلالها أن القارة الإفريقية تقف اليوم على أعتاب مرحلة جديدة من البناء والتنمية، مستندة إلى ما تمتلكه من إمكانات هائلة وموارد غنية، وقبل ذلك إلى إرادة شعوبها وعزيمتها الراسخة، في تعظيم الاستفادة من ثرواتها، مؤكدًا أن مصر ستظل شريكًا فاعلًا في دعم مسيرة التنمية والبناء بالدول الإفريقية الشقيقة من خلال تبادل الخبرات، وتنفيذ المشروعات، والانفتاح على التعاون مع مختلف الشركاء الدوليين، وذلك في إطار من الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، تحقيقًا لأولويات شعوب ودول القارة.
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي في احتفالية بمناسبة "يوم أفريقيا" بمقر جامعة القاهرة، 23 مايو 2026
وقد شهدت الاحتفالية أيضا كلمة مُسجلة لرئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، بالإضافة إلى عرض فيلم تسجيلي حول العلاقات المصرية–الأفريقية وما تشهده من تطور وزخم في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية، إلى جانب عرض فيلم حول دور جامعة القاهرة في دعم وتعزيز العلاقات مع الدول الأفريقية واحتضان الطلاب الأفارقة ودعم مسارات التعليم وبناء القدرات.
وقد ألقى وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، كلمة أكد فيها أن الاحتفال بـ"يوم أفريقيا" يعكس عمق الروابط التاريخية التي تجمع مصر بأشقائها في القارة، مشيرًا إلى "توجيهات فخامة السيد رئيس الجمهورية بتعزيز الانخراط المصري في أفريقيا وترسيخ الشراكات الاستراتيجية مع الدول الأفريقية الشقيقة"، مشددًا على أن السياسة المصرية تجاه القارة تقوم على الربط بين السلم والأمن والتنمية المستدامة، مع مواصلة دعم بناء القدرات ونقل الخبرات المصرية وتنفيذ أجندة أفريقيا 2063.
وأشار عبد العاطي إلى نجاح مصر في تقديم نماذج رائدة للتعاون والتنمية بالقارة، وفي مقدمتها مشروع سد "جوليوس نيريري" في تنزانيا كنموذج للتعاون الجنوب–الجنوب، منوهًا بالدور الريادي للرئيس عبد الفتاح السيسي في ملف إعادة الإعمار والتنمية بعد النزاعات، ومشيرًا إلى استضافة مصر لمنتدى العلمين أفريقيا والقمة التنسيقية لمنتصف العام للاتحاد الأفريقي، إلى جانب الاستعدادات الجارية لتنظيم النسخة السادسة من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين، بما يعكس مكانة مصر ودورها المحوري في دعم العمل الأفريقي المشترك.
من جانبه، أكد وزير التعليم العالي المصري، عبدالعزيز قنصوة، أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز التعاون مع الدول الأفريقية تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن الاستثمار في "الإنسان الأفريقي" يمثل الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة وفقًا لأجندة أفريقيا 2063، وأن مصر ستظل داعمة لكل ما يسهم في رفعة شعوب القارة وتحقيق تطلعاتها نحو السلام والرخاء.
وأوضح قنصوة أن الوزارة تعمل على توطيد العلاقات الأكاديمية والبحثية والثقافية مع مختلف الدول الأفريقية من خلال تقديم المنح الدراسية ودعم الطلاب الأفارقة الوافدين عبر مبادرة "ادرس في مصر"، فضلًا عن توفير برامج التدريب وبناء القدرات والرعاية المتكاملة، بما يسهم في إعداد كوادر أفريقية قادرة على قيادة جهود التنمية في بلدانها.
كما ألقى سفير الكاميرون، بصفته عميد السلك الدبلوماسي الأفريقي، كلمة أشاد خلالها بعمق العلاقات التاريخية التي تجمع مصر بدول القارة، وبالدور المصري الفاعل في دعم قضايا أفريقيا وتعزيز العمل الأفريقي المشترك.
وشهدت الفعاليات تكريم عدد من كبار الشخصيات تقديرًا لإسهاماتهم في دعم العلاقات الأفريقية وتعزيز أواصر التعاون بين شعوب القارة، واختتمت الاحتفالية بفقرة فنية قدمتها فرقة أسوان، عكست التنوع الثقافي والحضاري الذي تتميز به القارة الأفريقية وروابطها التاريخية والإنسانية الممتدة.