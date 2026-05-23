بزشكيان وقاليباف يجريان مباحثات مع قائد الجيش الباكستاني في طهران

سبوتنيك عربي

استقبل الرئیس الإيراني، مسعود بزشكيان، اليوم السبت، قائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير الذي يزور طهران حاليا.

2026-05-23T13:56+0000

وأفادت وكالة "إرنا"، مساء اليوم السبت، بأن المشير عاصم منير والوفد المرافق له وصلوا إلى طهران، مساء أمس الجمعة، حيث كان في استقباله وزير الداخلية الإيراني، إسكندر مؤمني، وذلك لإجراء مباحثات بشأن المفاوضات الجارية مع الجانب الأمريكي.كما اكدت الوكالة أن رئيس مجلس الشوری الإيراني محمد باقر قاليباف، قد التقى، الیوم السبت، أيضا، قائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير.وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، أن وزير الخارجية عباس عراقجي بحث مع قائد الجيش الباكستاني عاصم منير في طهران، آخر الجهود والمبادرات الدبلوماسية الرامية إلى منع تصعيد التوترات وإنهاء الحرب.وقال الحساب الرسمي لعراقجي عبر تطبيق "تليغرام": "التقى المشير عاصم منير، قائد الجيش الباكستاني، الذي سافر إلى طهران للتشاور وتبادل وجهات النظر مع المسؤولين الإيرانيين، وزير الخارجية الإيراني السيد عباس عراقجي أمس".وأضاف: "خلال هذا اللقاء، الذي استمر حتى وقت متأخر من الليل، تبادل الجانبان وجهات النظر حول آخر الجهود والمبادرات الدبلوماسية الرامية إلى منع تصعيد التوترات وإنهاء الحرب التي تفرضها الولايات المتحدة والكيان الصهيوني على إيران، بالإضافة إلى استراتيجيات تعزيز السلام والاستقرار والأمن في منطقة غرب آسيا".ووصل منير، إلى العاصمة الإيرانية طهران، أمس الجمعة، في إطار جهود الوساطة بين إيران والولايات المتحدة، وفق ما أعلنه الجيش الباكستاني. وقال الجيش الباكستاني في بيان: "وصل المشير سيد عاصم منير، رئيس أركان الجيش ورئيس أركان الدفاع، إلى طهران في إطار جهود الوساطة الجارية".وكان في استقبال عاصم منير لدى وصوله وزير الداخلية الإيراني إسكندر مؤمني، بحضور وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي.وفي 7 أبريل/ نيسان الماضي، أعلنت واشنطن وطهران وقفًا لإطلاق النار، وانتهت مفاوضات لاحقة في إسلام آباد دون تحقيق اختراق.ولم تُسجل عودة إلى الأعمال القتالية، لكن الولايات المتحدة فرضت حصارًا على الموانئ الإيرانية. وتعمل أطراف الوساطة حاليًا على ترتيب جولة جديدة من المفاوضات، وفي 4 مايو/ أيار الجاري، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن "الهدف الرئيسي لواشنطن لا يزال ضمان عدم حصول إيران على أسلحة نووية"، وفق تعبيره.وأكد ترامب، أمس الجمعة، قرب انتهاء أزمة إيران، وذلك بينما تتواصل الوساطات الإقليمية والدولية بالتزامن مع بحث واشنطن خيارات عسكرية إذا تعثرت المفاوضات.وقال الرئيس الأمريكي، خلال كلمة ألقاها في تجمع جماهيري بمدينة سوفيرن في ولاية نيويورك، إن الصراع مع إيران "سينتهي قريبًا".

سبوتنيك عربي

