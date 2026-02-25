عربي
مصر ترد على مزاعم استعدادها منح إثيوبيا منفذا بحريا لقاء مرونة بشأن سد النهضة
وأوضح المصدر، وفقا لوكالة "أنباء الشرق الأوسط"، أن "موقف مصر من الأمن المائي والسد الإثيوبي ثابت، ويستند إلى القانون الدولي، مع رفض الإجراءات الأحادية والحفاظ على الحصص المائية الكاملة لدولتي المصب".كما شدد على أن "حوكمة وأمن البحر الأحمر يقتصر على الدول المشاطئة فقط، باعتباره ممرًا إستراتيجيا مرتبطا بالأمن القومي لهذه الدول، ولا يجوز لأي دولة أخرى التدخل في أي ترتيبات أو تفاهمات خاصة بالبحر الأحمر".وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، صرح الشهر الماضي، بأن سد النهضة "أمر خطير"، مؤكدًا أنه "ليس سعيدا ببنائه"، وفق تعبيره.وقال ترامب، خلال اللقاء، إن "سد النهضة الإثيوبي تم تمويله من الولايات المتحدة، وهو مشروع يمنع وصول المياه عن دولة تحصل عليها على مدار مئات السنين".كما انتقد ترامب قيام الولايات المتحدة بتمويل سد أقامته إثيوبيا على نهر النيل، معربًا عن عدم فهمه لأسباب هذا التمويل، وفق تعبيره، وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده ترامب في البيت الأبيض، حيث قال: "إثيوبيا بَنَت سدًا على نهر النيل"، مضيفًا أن "تدخله جاء لمعالجة الأزمة وحل الخلافات بين الأطراف المعنية".وأعرب ترامب، في رسالته، عن استعداده لاستئناف الوساطة الأمريكية بين مصر وإثيوبيا، من أجل حسم ملف تقاسم مياه النيل وخفض التوتر المرتبط بسد النهضة، مشيرا إلى "التزام الولايات المتحدة بالسلام"، مؤكدا استعداده، مع فريقه، "للعمل على التوصل إلى حل نهائي ومسؤول لقضية تقاسم مياه النيل، بما يراعي احتياجات مصر والسودان وإثيوبيا على المدى الطويل"، مبرزا الأهمية الحيوية لنهر النيل بالنسبة لمصر.وشدد ترامب على أن "الولايات المتحدة ترى أنه لا ينبغي لأي دولة أن تفرض سيطرة أحادية على موارد نهر النيل بما يضرّ بدول الجوار"، معربًا عن اعتقاده بـ"إمكانية التوصل إلى اتفاق دائم عبر مفاوضات عادلة وشفافة، مدعومة بخبرة فنية ودور أمريكي فاعل في المراقبة والتنسيق بين الأطراف".ويعدّ سد النهضة أكبر مشروع بنية تحتية في تاريخ إثيوبيا، ويأتي تدشينه بعد سنوات من الجدل الإقليمي والدولي حول تداعياته على مياه نهر النيل.وتعتبر مصر أن السد يؤثر سلبًا على حقها التاريخي في مياه النيل، فيما تقول الحكومة الإثيوبية إن "السد سيعزز خطط التنمية وتوليد الطاقة الكهربائية في البلاد".
تابعنا عبر
نفى مصدر رسمي مصري، بشكل قاطع، التقارير التي تحدثت عن "منح مصر لإثيوبيا، نفاذًا بحريًا للبحر الأحمر مقابل مرونة إثيوبية بشأن سد النهضة"، مؤكدًا أن هذه الأخبار "عارية تمامًا من الصحة ولا تستند لأي أساس".
وأوضح المصدر، وفقا لوكالة "أنباء الشرق الأوسط"، أن "موقف مصر من الأمن المائي والسد الإثيوبي ثابت، ويستند إلى القانون الدولي، مع رفض الإجراءات الأحادية والحفاظ على الحصص المائية الكاملة لدولتي المصب".
كما شدد على أن "حوكمة وأمن البحر الأحمر يقتصر على الدول المشاطئة فقط، باعتباره ممرًا إستراتيجيا مرتبطا بالأمن القومي لهذه الدول، ولا يجوز لأي دولة أخرى التدخل في أي ترتيبات أو تفاهمات خاصة بالبحر الأحمر".
سد النهضة الإثيوبي - سبوتنيك عربي, 1920, 15.02.2026
صور حديثة من الأقمار الاصطناعية تكشف تعثرا في تشغيل "سد النهضة"
15 فبراير, 11:25 GMT
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، صرح الشهر الماضي، بأن سد النهضة "أمر خطير"، مؤكدًا أنه "ليس سعيدا ببنائه"، وفق تعبيره.

جاءت تصريحات الرئيس ترامب، خلال لقاء عقده مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على هامش منتدى "دافوس" الاقتصادي العالمي بسويسرا.

وقال ترامب، خلال اللقاء، إن "سد النهضة الإثيوبي تم تمويله من الولايات المتحدة، وهو مشروع يمنع وصول المياه عن دولة تحصل عليها على مدار مئات السنين".
رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد - سبوتنيك عربي, 1920, 03.02.2026
رئيس الوزراء الإثيوبي يرد على بناء سد النهضة بمساعدات خارجية.. ويتحدث عن ثالث أكبر سد في أفريقيا
3 فبراير, 12:13 GMT
كما انتقد ترامب قيام الولايات المتحدة بتمويل سد أقامته إثيوبيا على نهر النيل، معربًا عن عدم فهمه لأسباب هذا التمويل، وفق تعبيره، وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده ترامب في البيت الأبيض، حيث قال: "إثيوبيا بَنَت سدًا على نهر النيل"، مضيفًا أن "تدخله جاء لمعالجة الأزمة وحل الخلافات بين الأطراف المعنية".

ووجّه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رسالة مكتوبة إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أشاد فيها بدور القاهرة في التوسط للتوصل إلى وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية.

وأعرب ترامب، في رسالته، عن استعداده لاستئناف الوساطة الأمريكية بين مصر وإثيوبيا، من أجل حسم ملف تقاسم مياه النيل وخفض التوتر المرتبط بسد النهضة، مشيرا إلى "التزام الولايات المتحدة بالسلام"، مؤكدا استعداده، مع فريقه، "للعمل على التوصل إلى حل نهائي ومسؤول لقضية تقاسم مياه النيل، بما يراعي احتياجات مصر والسودان وإثيوبيا على المدى الطويل"، مبرزا الأهمية الحيوية لنهر النيل بالنسبة لمصر.
سد النهضة الإثيوبي - سبوتنيك عربي, 1920, 19.01.2026
ما العقبات أمام دعوة "ترامب" لاستئناف مفاوضات "سد النهضة" بين إثيوبيا ومصر والسودان؟
19 يناير, 20:17 GMT
وشدد ترامب على أن "الولايات المتحدة ترى أنه لا ينبغي لأي دولة أن تفرض سيطرة أحادية على موارد نهر النيل بما يضرّ بدول الجوار"، معربًا عن اعتقاده بـ"إمكانية التوصل إلى اتفاق دائم عبر مفاوضات عادلة وشفافة، مدعومة بخبرة فنية ودور أمريكي فاعل في المراقبة والتنسيق بين الأطراف".
واختتم ترامب رسالته بالتأكيد على أهمية حل التوترات المرتبطة بسد النهضة الإثيوبي الكبير ضمن أولويات أجندته، معربا عن أمله في ألا يقود هذا النزاع إلى صراع عسكري بين مصر وإثيوبيا، ومجددا شكره للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على الصداقة والشراكة بين البلدين.
ويعدّ سد النهضة أكبر مشروع بنية تحتية في تاريخ إثيوبيا، ويأتي تدشينه بعد سنوات من الجدل الإقليمي والدولي حول تداعياته على مياه نهر النيل.
وتعتبر مصر أن السد يؤثر سلبًا على حقها التاريخي في مياه النيل، فيما تقول الحكومة الإثيوبية إن "السد سيعزز خطط التنمية وتوليد الطاقة الكهربائية في البلاد".
