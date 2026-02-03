رئيس الوزراء الإثيوبي يرد على بناء سد النهضة بمساعدات خارجية.. ويتحدث عن ثالث أكبر سد في أفريقيا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
القطيعة بين الآباء والأبناء
09:17 GMT
23 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
10:03 GMT
17 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
طاقة الأبراج وتأثيرها.. حقيقة أم خرافة؟
11:29 GMT
17 د
نبض افريقيا
تصعيد حاد بين إسرائيل وجنوب أفريقيا وطرد متبادل لدبلوماسيين من البلدين
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
12:54 GMT
6 د
مساحة حرة
عودة برامج المواهب.. استعادة بريق مفقود أم رقص فوق أطلال النجاح؟
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
13:33 GMT
8 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
13:41 GMT
19 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
أيهما أفضل لصحة الإنسان: النوم الجيد أم الرياضة؟
17:03 GMT
16 د
الإنسان والثقافة
من أخماتوفا إلى أوليتسكايا: رحلة الأدب الروسي بصوت أنثوي
17:19 GMT
30 د
طرائف سبوتنيك
قطة صغيرة توقف خط قطارات بأكمله
17:49 GMT
11 د
بلا قيود
خبيرة: لا أوراق ضغط على إسرائيل
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
ما هي الضمانات التي يجب أن تحصل عليها "قسد" بعد تسليم كافة أسلحتها؟ يجيب خبير
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
العنف الرقمي واستغلال الفئات الضعيفة.. التحديات وآليات المواجهة!
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
09:18 GMT
39 د
نبض افريقيا
تصعيد حاد بين إسرائيل وجنوب أفريقيا وطرد متبادل لدبلوماسيين من البلدين
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
أكشاك الخدمة الذاتية في مطاعم ماكدونالدز أدت إلى زيادة إنفاق العملاء
10:49 GMT
11 د
شؤون عسكرية
ما هي الضمانات التي يجب أن تحصل عليها "قسد" بعد تسليم كافة أسلحتها؟ يجيب خبير
11:31 GMT
29 د
من الملعب
صراع القمم الأوروبية بين الأزمة والعودة والنتائج
12:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
12:30 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
حكاية العطور من المكانة الاجتماعية إلى الريادة العالمية
13:03 GMT
40 د
عرب بوينت بودكاست
دراسة جديدة: عمر الهرم الأكبر قد يمتد لعشرات آلاف السنين
13:44 GMT
16 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
العنف الرقمي واستغلال الفئات الضعيفة.. التحديات وآليات المواجهة!
17:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260203/رئيس-الوزراء-الإثيوبي-يرد-على-بناء-سد-النهضة-بمساعدات-خارجية-ويتحدث-عن-ثالث-أكبر-سد-في-أفريقيا-1109940063.html
رئيس الوزراء الإثيوبي يرد على بناء سد النهضة بمساعدات خارجية.. ويتحدث عن ثالث أكبر سد في أفريقيا
رئيس الوزراء الإثيوبي يرد على بناء سد النهضة بمساعدات خارجية.. ويتحدث عن ثالث أكبر سد في أفريقيا
سبوتنيك عربي
أكد رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، اليوم الثلاثاء، أن "إنجاز سد النهضة يثبت قدرة إثيوبيا على تنفيذ مشاريع بنية تحتية عالمية المستوى بشكل مستقل". 03.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-03T12:13+0000
2026-02-03T12:13+0000
أخبار إثيوبيا
خلافات سد النهضة
أخبار سد النهضة الإثيوبي
أفريقيا
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/03/1109939834_0:0:1500:844_1920x0_80_0_0_25a3982ea8cfc03342394be627225362.jpg
وأوضح أن "السد يعد إنجازا وطنيا جماعيا، تحقق بفضل وحدة الشعب الإثيوبي ومساهماته المالية وصموده".وقال: "لم نتلقَ أي مبلغ من المساعدات أو القروض لسد النهضة، لقد تحقق المشروع بالكامل بفضل العمل الجاد والتفاني ومساهمات شعبنا"، مؤكدا أن "السد مملوك بالكامل للحكومة الإثيوبية ومواطنيها"، وفقا لوكالة الأنباء الإثويبية.وأشار رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، إلى أن "إثيوبيا تقدم نموذجا يحتذى به في تنفيذ المشاريع الكبرى في أفريقيا، مع التركيز على إدارة المشاريع من مرحلة الإنشاء وحتى التسليم، وتعزيز ثقافة العمل المستمر على مدار الساعة في جميع المناطق".وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، صرح الشهر الماضي، بأن سد النهضة أمر خطير، مؤكدا أنه ليس سعيدا ببنائه.جاءت تصريحات الرئيس ترامب، خلال لقاء عقده مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على هامش منتدى "دافوس" الاقتصادي العالمي بسويسرا.وقال ترامب خلال اللقاء إن "سد النهضة الإثيوبي تم تمويله من الولايات المتحدة، وهو مشروع يمنع وصول المياه عن دولة تحصل عليها على مدار مئات السنين".كما انتقد ترامب قيام الولايات المتحدة بتمويل سد أقامته إثيوبيا على نهر النيل، معربًا عن عدم فهمه لأسباب هذا التمويل، وفق تعبيره، وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده ترامب في البيت الأبيض، حيث قال: "إثيوبيا بَنَت سدًا على نهر النيل"، مضيفًا أن "تدخله جاء لمعالجة الأزمة وحل الخلافات بين الأطراف المعنية".ووجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رسالة مكتوبة إلى الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، أشاد فيها بدور القاهرة في التوسط للتوصل إلى وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية.وأعرب ترامب، في رسالته، عن استعداده لاستئناف الوساطة الأمريكية بين مصر وإثيوبيا، من أجل حسم ملف تقاسم مياه النيل وخفض التوتر المرتبط بسد النهضة، مشيرا إلى "التزام الولايات المتحدة بالسلام"، مؤكدا استعداده، مع فريقه، "للعمل على التوصل إلى حل نهائي ومسؤول لقضية تقاسم مياه النيل، بما يراعي احتياجات مصر والسودان وإثيوبيا على المدى الطويل"، مبرزا الأهمية الحيوية لنهر النيل بالنسبة لمصر.وشدد ترامب على أن "الولايات المتحدة ترى أنه لا ينبغي لأي دولة أن تفرض سيطرة أحادية على موارد نهر النيل بما يضرّ بدول الجوار"، معربًا عن اعتقاده بـ"إمكانية التوصل إلى اتفاق دائم عبر مفاوضات عادلة وشفافة، مدعومة بخبرة فنية ودور أمريكي فاعل في المراقبة والتنسيق بين الأطراف".واختتم ترامب رسالته بالتأكيد على أهمية حل التوترات المرتبطة بسد النهضة الإثيوبي الكبير ضمن أولويات أجندته، معربا عن أمله في ألا يقود هذا النزاع إلى صراع عسكري بين مصر وإثيوبيا، ومجددا شكره للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على الصداقة والشراكة بين البلدين.ويعدّ سد النهضة أكبر مشروع بنية تحتية في تاريخ إثيوبيا، ويأتي تدشينه بعد سنوات من الجدل الإقليمي والدولي حول تداعياته على مياه نهر النيل.وتعتبر مصر أن السد يؤثر سلبًا على حقها التاريخي في مياه النيل، فيما تقول الحكومة الإثيوبية إن "السد سيعزز خطط التنمية وتوليد الطاقة الكهربائية في البلاد".
https://sarabic.ae/20260121/ترامب-سد-النهضة-أمر-خطير-ولست-سعيدا-ببنائه-1109486866.html
https://sarabic.ae/20260119/ما-العقبات-أمام-دعوة-ترامب-لاستئناف-مفاوضات-سد-النهضة-بين-إثيوبيا-ومصر-والسودان-1109408048.html
أخبار سد النهضة الإثيوبي
أفريقيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/03/1109939834_140:0:1500:1020_1920x0_80_0_0_a4105d501f57c168135074c31b6cea19.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار إثيوبيا, خلافات سد النهضة, أخبار سد النهضة الإثيوبي, أفريقيا, العالم
أخبار إثيوبيا, خلافات سد النهضة, أخبار سد النهضة الإثيوبي, أفريقيا, العالم

رئيس الوزراء الإثيوبي يرد على بناء سد النهضة بمساعدات خارجية.. ويتحدث عن ثالث أكبر سد في أفريقيا

12:13 GMT 03.02.2026
© REUTERS Tiksa Negeriرئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد
رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد - سبوتنيك عربي, 1920, 03.02.2026
© REUTERS Tiksa Negeri
تابعنا عبر
أكد رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، اليوم الثلاثاء، أن "إنجاز سد النهضة يثبت قدرة إثيوبيا على تنفيذ مشاريع بنية تحتية عالمية المستوى بشكل مستقل".
وأوضح أن "السد يعد إنجازا وطنيا جماعيا، تحقق بفضل وحدة الشعب الإثيوبي ومساهماته المالية وصموده".
وقال: "لم نتلقَ أي مبلغ من المساعدات أو القروض لسد النهضة، لقد تحقق المشروع بالكامل بفضل العمل الجاد والتفاني ومساهمات شعبنا"، مؤكدا أن "السد مملوك بالكامل للحكومة الإثيوبية ومواطنيها"، وفقا لوكالة الأنباء الإثويبية.

وفي رده على أسئلة أعضاء البرلمان الإثيوبي، شدد آبي أحمد على أن مسيرة التنمية لم تتوقف عند سد النهضة، مشيراً إلى أنه "بدأ العمل بالفعل في بناء سد كويشا، ثالث أكبر سد في أفريقيا، إلى جانب محطات طاقة الرياح، وأكبر مطار في القارة، ومصنع للأسمدة، بالإضافة إلى مصفاة غاز اكتملت مرحلتها الأولى، بينما لا تزال المرحلة الثانية قيد التنفيذ".

وأشار رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، إلى أن "إثيوبيا تقدم نموذجا يحتذى به في تنفيذ المشاريع الكبرى في أفريقيا، مع التركيز على إدارة المشاريع من مرحلة الإنشاء وحتى التسليم، وتعزيز ثقافة العمل المستمر على مدار الساعة في جميع المناطق".
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 21.01.2026
ترامب: سد النهضة أمر خطير ولست سعيدا ببنائه
21 يناير, 18:00 GMT
وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، صرح الشهر الماضي، بأن سد النهضة أمر خطير، مؤكدا أنه ليس سعيدا ببنائه.
جاءت تصريحات الرئيس ترامب، خلال لقاء عقده مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على هامش منتدى "دافوس" الاقتصادي العالمي بسويسرا.
وقال ترامب خلال اللقاء إن "سد النهضة الإثيوبي تم تمويله من الولايات المتحدة، وهو مشروع يمنع وصول المياه عن دولة تحصل عليها على مدار مئات السنين".
كما انتقد ترامب قيام الولايات المتحدة بتمويل سد أقامته إثيوبيا على نهر النيل، معربًا عن عدم فهمه لأسباب هذا التمويل، وفق تعبيره، وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده ترامب في البيت الأبيض، حيث قال: "إثيوبيا بَنَت سدًا على نهر النيل"، مضيفًا أن "تدخله جاء لمعالجة الأزمة وحل الخلافات بين الأطراف المعنية".
ووجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رسالة مكتوبة إلى الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، أشاد فيها بدور القاهرة في التوسط للتوصل إلى وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية.
وأعرب ترامب، في رسالته، عن استعداده لاستئناف الوساطة الأمريكية بين مصر وإثيوبيا، من أجل حسم ملف تقاسم مياه النيل وخفض التوتر المرتبط بسد النهضة، مشيرا إلى "التزام الولايات المتحدة بالسلام"، مؤكدا استعداده، مع فريقه، "للعمل على التوصل إلى حل نهائي ومسؤول لقضية تقاسم مياه النيل، بما يراعي احتياجات مصر والسودان وإثيوبيا على المدى الطويل"، مبرزا الأهمية الحيوية لنهر النيل بالنسبة لمصر.
سد النهضة الإثيوبي - سبوتنيك عربي, 1920, 19.01.2026
ما العقبات أمام دعوة "ترامب" لاستئناف مفاوضات "سد النهضة" بين إثيوبيا ومصر والسودان؟
19 يناير, 20:17 GMT
وشدد ترامب على أن "الولايات المتحدة ترى أنه لا ينبغي لأي دولة أن تفرض سيطرة أحادية على موارد نهر النيل بما يضرّ بدول الجوار"، معربًا عن اعتقاده بـ"إمكانية التوصل إلى اتفاق دائم عبر مفاوضات عادلة وشفافة، مدعومة بخبرة فنية ودور أمريكي فاعل في المراقبة والتنسيق بين الأطراف".
واختتم ترامب رسالته بالتأكيد على أهمية حل التوترات المرتبطة بسد النهضة الإثيوبي الكبير ضمن أولويات أجندته، معربا عن أمله في ألا يقود هذا النزاع إلى صراع عسكري بين مصر وإثيوبيا، ومجددا شكره للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على الصداقة والشراكة بين البلدين.
ويعدّ سد النهضة أكبر مشروع بنية تحتية في تاريخ إثيوبيا، ويأتي تدشينه بعد سنوات من الجدل الإقليمي والدولي حول تداعياته على مياه نهر النيل.
وتعتبر مصر أن السد يؤثر سلبًا على حقها التاريخي في مياه النيل، فيما تقول الحكومة الإثيوبية إن "السد سيعزز خطط التنمية وتوليد الطاقة الكهربائية في البلاد".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала