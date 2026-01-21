ترامب: سد النهضة أمر خطير ولست سعيدا ببنائه

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
12:53 GMT
7 د
من الملعب
"نقطة" بين برشلونة وريال مدريد... وفرصة آرسنال الأخيرة لتحقيق اللقب
13:03 GMT
27 د
مساحة حرة
جوي أوردز.. حين تتحول الفنون إلى قوة اقتصادية وثقافية!
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
17:03 GMT
12 د
طرائف سبوتنيك
القطة نيمبوس نجمة توقعات مباريات كأس أفريقيا
17:15 GMT
11 د
بلا قيود
خبير: الدول الأوروبية أصبحت كطفل بالغ ما زال يعيش على نفقة والديه
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل ُيعيد مجلس السلام العالمي رسم السياسة الدولية بطريقة مختلفة
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
في ذكرى مئويته... رؤية يوسف شاهين السنمائية مازالت حاضرة ومؤثرة
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
87 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية لتطبيقات "تتبع الأطفال" على الأطفال؟
09:16 GMT
19 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
09:35 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تزداد ظاهرة نهب وتهريب الآثار في العالم العربي؟
10:03 GMT
25 د
صدى الحياة
أزمة حرية الصحافة.. كيف تتحول الحوكمة الضعيفة إلى تهديد عالمي؟
10:30 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
ألكسندر غريبويديف: كيف يجتمع الأديب والدبلوماسي في شخص واحد
11:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
السعادة واختلافها عند الشعوب والمجتمعات
12:03 GMT
25 د
مساحة حرة
في ذكرى مئويته... رؤية يوسف شاهين السنمائية مازالت حاضرة ومؤثرة
12:30 GMT
29 د
مرايا العلوم
اختراق مذهل في تجربة الشمس الاصطناعية الصينية
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
هل ُيعيد مجلس السلام العالمي رسم السياسة الدولية بطريقة مختلفة
17:03 GMT
29 د
بلا قيود
رامي الشاعر: لا يحق لماكرون التكلم عن القانون الدولي وهو يقود حملة معادية لروسيا
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مسؤول ليبي: البعثة الأممية لن تتمكن من إنهاء الخلافات إلا بتوافر إرادة حقيقية لدى الأطراف الليبية
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
كبسولة الزمن داخل الخلية تكشف أسرار الماضي الجيني، ووقود كيميائي من ثاني أكسيد الكربون
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260121/ترامب-سد-النهضة-أمر-خطير-ولست-سعيدا-ببنائه-1109486866.html
ترامب: سد النهضة أمر خطير ولست سعيدا ببنائه
ترامب: سد النهضة أمر خطير ولست سعيدا ببنائه
سبوتنيك عربي
صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، بأن سد النهضة أمر خطير، مؤكدا أنه ليس سعيدا ببنائه. 21.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-21T18:00+0000
2026-01-21T18:00+0000
أخبار سد النهضة الإثيوبي
مصر
العالم العربي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/15/1109479930_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_fd59924bbb4960955d267c5526314e97.jpg
جاءت تصريحات الرئيس ترامب، مساء اليوم الأربعاء، خلال لقاء عقده مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على هامش منتدى "دافوس" الاقتصادي العالمي بسويسرا.وقال ترامب خلال اللقاء إن "سد النهضة الإثيوبي تم تمويله من الولايات المتحدة، وهو مشروع يمنع وصول المياه عن دولة تحصل عليها على مدار مئات السنين".وأشار ترامب إلى أن "القيادة المصرية كانت جيدة في هذا الملف"، معبرا عن ثقته في التوصل إلى اتفاق، في وقت شدد على رغبته ​في عقد لقاء بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد، للتوصل إلى ​اتفاق لحل النزاع القائم ​حول سد النهضة الإثيوبي، الذي تعتبره كل ‍من ‌مصر والسودان ‍تهديدا ‌خطيرا لإمدادات المياه الحيوية.وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، انتقد الرئيس ترامب، قيام الولايات المتحدة بتمويل سد أقامته إثيوبيا على نهر النيل، معربًا عن عدم فهمه لأسباب هذا التمويل، وفق تعبيره، وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده ترامب في البيت الأبيض، حيث قال: "إثيوبيا بَنَت سدًا على نهر النيل"، مضيفًا أن "تدخله جاء لمعالجة الأزمة وحل الخلافات بين الأطراف المعنية".وأعرب ترامب، في رسالته، عن استعداده لاستئناف الوساطة الأمريكية بين مصر وإثيوبيا، من أجل حسم ملف تقاسم مياه النيل وخفض التوتر المرتبط بسد النهضة، مشيرا إلى "التزام الولايات المتحدة بالسلام"، مؤكدا استعداده، مع فريقه، "للعمل على التوصل إلى حل نهائي ومسؤول لقضية تقاسم مياه النيل، بما يراعي احتياجات مصر والسودان وإثيوبيا على المدى الطويل"، مبرزا الأهمية الحيوية لنهر النيل بالنسبة لمصر.وشدد ترامب على أن "الولايات المتحدة ترى أنه لا ينبغي لأي دولة أن تفرض سيطرة أحادية على موارد نهر النيل بما يضرّ بدول الجوار"، معربًا عن اعتقاده بـ"إمكانية التوصل إلى اتفاق دائم عبر مفاوضات عادلة وشفافة، مدعومة بخبرة فنية ودور أمريكي فاعل في المراقبة والتنسيق بين الأطراف".واختتم ترامب رسالته بالتأكيد على أهمية حل التوترات المرتبطة بسد النهضة الإثيوبي الكبير ضمن أولويات أجندته، معربا عن أمله في ألا يقود هذا النزاع إلى صراع عسكري بين مصر وإثيوبيا، ومجددا شكره للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على الصداقة والشراكة بين البلدين.ويعدّ سد النهضة أكبر مشروع بنية تحتية في تاريخ إثيوبيا، ويأتي تدشينه بعد سنوات من الجدل الإقليمي والدولي حول تداعياته على مياه نهر النيل.وتعتبر مصر أن السد يؤثر سلبًا على حقها التاريخي في مياه النيل، فيما تقول الحكومة الإثيوبية إن "السد سيعزز خطط التنمية وتوليد الطاقة الكهربائية في البلاد".
https://sarabic.ae/20260119/ما-العقبات-أمام-دعوة-ترامب-لاستئناف-مفاوضات-سد-النهضة-بين-إثيوبيا-ومصر-والسودان-1109408048.html
https://sarabic.ae/20251127/مصر-تؤكد-استعدادها-لكل-السيناريوهات-المحتملة-بشأن-سد-النهضة-1107562432.html
أخبار سد النهضة الإثيوبي
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/15/1109479930_154:0:2885:2048_1920x0_80_0_0_f356a6833676ee8d9c6affab65268aea.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار سد النهضة الإثيوبي, مصر, العالم العربي, الأخبار
أخبار سد النهضة الإثيوبي, مصر, العالم العربي, الأخبار

ترامب: سد النهضة أمر خطير ولست سعيدا ببنائه

18:00 GMT 21.01.2026
© AP Photoالرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 21.01.2026
© AP Photo
تابعنا عبر
صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، بأن سد النهضة أمر خطير، مؤكدا أنه ليس سعيدا ببنائه.
جاءت تصريحات الرئيس ترامب، مساء اليوم الأربعاء، خلال لقاء عقده مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على هامش منتدى "دافوس" الاقتصادي العالمي بسويسرا.
وقال ترامب خلال اللقاء إن "سد النهضة الإثيوبي تم تمويله من الولايات المتحدة، وهو مشروع يمنع وصول المياه عن دولة تحصل عليها على مدار مئات السنين".

وأضاف الرئيس الأمريكي أنه أراد الحديث عن مشروع السد منذ فترة طويلة، وكان من الممكن إبرام اتفاق في فترة ولايته الرئاسية الأولى، مشددا على أن قضية السد في غاية الخطورة.

سد النهضة الإثيوبي - سبوتنيك عربي, 1920, 19.01.2026
ما العقبات أمام دعوة "ترامب" لاستئناف مفاوضات "سد النهضة" بين إثيوبيا ومصر والسودان؟
19 يناير, 20:17 GMT
وأشار ترامب إلى أن "القيادة المصرية كانت جيدة في هذا الملف"، معبرا عن ثقته في التوصل إلى اتفاق، في وقت شدد على رغبته ​في عقد لقاء بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد، للتوصل إلى ​اتفاق لحل النزاع القائم ​حول سد النهضة الإثيوبي، الذي تعتبره كل ‍من ‌مصر والسودان ‍تهديدا ‌خطيرا لإمدادات المياه الحيوية.
وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، انتقد الرئيس ترامب، قيام الولايات المتحدة بتمويل سد أقامته إثيوبيا على نهر النيل، معربًا عن عدم فهمه لأسباب هذا التمويل، وفق تعبيره، وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده ترامب في البيت الأبيض، حيث قال: "إثيوبيا بَنَت سدًا على نهر النيل"، مضيفًا أن "تدخله جاء لمعالجة الأزمة وحل الخلافات بين الأطراف المعنية".
ووجّه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة الماضية، رسالة مكتوبة إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أشاد فيها بدور القاهرة في التوسط للتوصل إلى وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية.
وأعرب ترامب، في رسالته، عن استعداده لاستئناف الوساطة الأمريكية بين مصر وإثيوبيا، من أجل حسم ملف تقاسم مياه النيل وخفض التوتر المرتبط بسد النهضة، مشيرا إلى "التزام الولايات المتحدة بالسلام"، مؤكدا استعداده، مع فريقه، "للعمل على التوصل إلى حل نهائي ومسؤول لقضية تقاسم مياه النيل، بما يراعي احتياجات مصر والسودان وإثيوبيا على المدى الطويل"، مبرزا الأهمية الحيوية لنهر النيل بالنسبة لمصر.
رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي - سبوتنيك عربي, 1920, 27.11.2025
مصر تؤكد استعدادها لكل السيناريوهات المحتملة بشأن سد النهضة
27 نوفمبر 2025, 16:42 GMT
وشدد ترامب على أن "الولايات المتحدة ترى أنه لا ينبغي لأي دولة أن تفرض سيطرة أحادية على موارد نهر النيل بما يضرّ بدول الجوار"، معربًا عن اعتقاده بـ"إمكانية التوصل إلى اتفاق دائم عبر مفاوضات عادلة وشفافة، مدعومة بخبرة فنية ودور أمريكي فاعل في المراقبة والتنسيق بين الأطراف".
واختتم ترامب رسالته بالتأكيد على أهمية حل التوترات المرتبطة بسد النهضة الإثيوبي الكبير ضمن أولويات أجندته، معربا عن أمله في ألا يقود هذا النزاع إلى صراع عسكري بين مصر وإثيوبيا، ومجددا شكره للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على الصداقة والشراكة بين البلدين.
ويعدّ سد النهضة أكبر مشروع بنية تحتية في تاريخ إثيوبيا، ويأتي تدشينه بعد سنوات من الجدل الإقليمي والدولي حول تداعياته على مياه نهر النيل.
وتعتبر مصر أن السد يؤثر سلبًا على حقها التاريخي في مياه النيل، فيما تقول الحكومة الإثيوبية إن "السد سيعزز خطط التنمية وتوليد الطاقة الكهربائية في البلاد".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала