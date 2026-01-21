https://sarabic.ae/20260121/ترامب-سد-النهضة-أمر-خطير-ولست-سعيدا-ببنائه-1109486866.html

ترامب: سد النهضة أمر خطير ولست سعيدا ببنائه

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، بأن سد النهضة أمر خطير، مؤكدا أنه ليس سعيدا ببنائه. 21.01.2026, سبوتنيك عربي

جاءت تصريحات الرئيس ترامب، مساء اليوم الأربعاء، خلال لقاء عقده مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على هامش منتدى "دافوس" الاقتصادي العالمي بسويسرا.وقال ترامب خلال اللقاء إن "سد النهضة الإثيوبي تم تمويله من الولايات المتحدة، وهو مشروع يمنع وصول المياه عن دولة تحصل عليها على مدار مئات السنين".وأشار ترامب إلى أن "القيادة المصرية كانت جيدة في هذا الملف"، معبرا عن ثقته في التوصل إلى اتفاق، في وقت شدد على رغبته ​في عقد لقاء بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد، للتوصل إلى ​اتفاق لحل النزاع القائم ​حول سد النهضة الإثيوبي، الذي تعتبره كل ‍من ‌مصر والسودان ‍تهديدا ‌خطيرا لإمدادات المياه الحيوية.وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، انتقد الرئيس ترامب، قيام الولايات المتحدة بتمويل سد أقامته إثيوبيا على نهر النيل، معربًا عن عدم فهمه لأسباب هذا التمويل، وفق تعبيره، وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده ترامب في البيت الأبيض، حيث قال: "إثيوبيا بَنَت سدًا على نهر النيل"، مضيفًا أن "تدخله جاء لمعالجة الأزمة وحل الخلافات بين الأطراف المعنية".وأعرب ترامب، في رسالته، عن استعداده لاستئناف الوساطة الأمريكية بين مصر وإثيوبيا، من أجل حسم ملف تقاسم مياه النيل وخفض التوتر المرتبط بسد النهضة، مشيرا إلى "التزام الولايات المتحدة بالسلام"، مؤكدا استعداده، مع فريقه، "للعمل على التوصل إلى حل نهائي ومسؤول لقضية تقاسم مياه النيل، بما يراعي احتياجات مصر والسودان وإثيوبيا على المدى الطويل"، مبرزا الأهمية الحيوية لنهر النيل بالنسبة لمصر.وشدد ترامب على أن "الولايات المتحدة ترى أنه لا ينبغي لأي دولة أن تفرض سيطرة أحادية على موارد نهر النيل بما يضرّ بدول الجوار"، معربًا عن اعتقاده بـ"إمكانية التوصل إلى اتفاق دائم عبر مفاوضات عادلة وشفافة، مدعومة بخبرة فنية ودور أمريكي فاعل في المراقبة والتنسيق بين الأطراف".واختتم ترامب رسالته بالتأكيد على أهمية حل التوترات المرتبطة بسد النهضة الإثيوبي الكبير ضمن أولويات أجندته، معربا عن أمله في ألا يقود هذا النزاع إلى صراع عسكري بين مصر وإثيوبيا، ومجددا شكره للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على الصداقة والشراكة بين البلدين.ويعدّ سد النهضة أكبر مشروع بنية تحتية في تاريخ إثيوبيا، ويأتي تدشينه بعد سنوات من الجدل الإقليمي والدولي حول تداعياته على مياه نهر النيل.وتعتبر مصر أن السد يؤثر سلبًا على حقها التاريخي في مياه النيل، فيما تقول الحكومة الإثيوبية إن "السد سيعزز خطط التنمية وتوليد الطاقة الكهربائية في البلاد".

