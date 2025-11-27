https://sarabic.ae/20251127/مصر-تؤكد-استعدادها-لكل-السيناريوهات-المحتملة-بشأن-سد-النهضة-1107562432.html

مصر تؤكد استعدادها لكل السيناريوهات المحتملة بشأن سد النهضة

سبوتنيك عربي

علق رئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، على فتح مصر "مفيض توشكى" قبل أيام، نتيجة ارتفاع منسوب بحيرة ناصر إلى 182 مترا، مؤكدا متابعة الدولة المستمرة منذ... 27.11.2025, سبوتنيك عربي

وقال خلال المؤتمر الحكومي الأسبوعي، اليوم الخميس، إن "الدولة وضعت خطة لتوسيع قدرة مفيض توشكى لاستيعاب أي مياه إضافية، مع متابعة يومية مع وزير الري لتحديد حجم المياه المصروفة والمحتفظ بها حتى منتصف 2026 واستعدادات موسم الفيضان المقبل".وأضاف مدبولي أن "الهدف هو تجنب أي أضرار مفاجئة، مع وضع سيناريوهات متعددة للتعامل مع تشغيل سد النهضة"، وفقا لوسائل إعلام مصرية.وشدد على أن "مصر تدعم تنمية دول حوض النيل، بما لا يضر بمصالح دول المصب".وفي الشهر الماضي، قالت وزارة الموارد المائية والري المصرية، إن "الإدارة الأحادية لسد النهضة الإثيوبي المخالفة للقانون الدولي تمثل تهديدا مباشرا لحياة وأمن شعوب دول المصب".ولفتت إلى أن "فيضان النيل الأزرق لهذا العام أعلى من المتوسط بنحو 25 في المئة"، وأن إثيوبيا "خالفت القواعد الفنية بتخزين كميات كبيرة من المياه قبل التصريف، ما أدى إلى زيادة مفاجئة في تصريف المياه خلال سبتمبر/ أيلول 2025، مسببة غمر مساحات من الأراضي الزراعية والقرى السودانية".ومن جانبها، تؤكد الحكومة الإثيوبية أنها أدارت مشروع سد النهضة "بشفافية كاملة"، وقدّمت "بيانات فنية دورية حول مراحل الملء والتشغيل إلى كل من السودان ومصر، سواء عبر آليات الاتحاد الأفريقي أو القنوات الدبلوماسية المباشرة"، على حد قولها.وفي قت سابق، وجّهت مصر خطابا إلى رئيس مجلس الأمن بشأن التطورات الأخيرة في النيل الأزرق، وإعلان إثيوبيا الانتهاء من تشغيل "سد النهضة"، وهي الخطوة التي اعتبرتها أحادية ومخالفة للقانون الدولي.وأكدت وزارة الخارجية المصرية، في بيان رسمي، أن "محاولات إضفاء شرعية زائفة على السد لا تغير من حقيقته كإجراء أحادي غير قانوني، لا يترتب عليه أي آثار قانونية على نظام حوض النيل الشرقي وفقا للقانون الدولي".وشددت على أن "التصرفات الإثيوبية تمثل خرقا جديدا يضاف إلى سلسلة طويلة من الانتهاكات، بما في ذلك تجاهل البيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن في 15 سبتمبر 2021".وجاء خطاب وزارة الخارجية المصرية، بعد ساعات من افتتاح رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، مشروع "سد النهضة" الكبير رسميا، في حفل شهد حضور عدد من القادة الأفارقة البارزين.

