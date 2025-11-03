https://sarabic.ae/20251103/خبير-موارد-مائية-جميع-توربينات-سد-النهضة-لا-تعمل-منذ-الافتتاح-1106676833.html
خبير موارد مائية: جميع توربينات سد النهضة لا تعمل منذ الافتتاح
صرح أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، الدكتور عباس شراقي، اليوم الاثنين، بأن "جميع توربينات سد النهضة متوقفة عن العمل، منذ افتتاحه في 9 سبتمبر/أيلول 2025"، على حد قوله.
وأشار شراقي، في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى أن "صور الأقمار الصناعية للسد أظهرت تشغيلًا تجريبيًا لأحد توربينات الجانب الأيمن، في 12 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، أعقبه غلق بوابات المفيض ثم إعادة فتح إحداها سريعًا".وأضاف أن "تشغيلًا تجريبيًا جديًا جرى، أمس الأحد، لأحد توربينات الجانب الأيسر، مع غلق بوابة المفيض العلوية كما حدث سابقا".وأكد شراقي أن "المياه تصل إلى السودان ومصر، سواء عبر التوربينات أو بوابات المفيض، وأن السد العالي يستقبل الوارد المائي بكفاءة عالية"، مشيرًا إلى أن حالة التخزين فيه "ممتازة".وفي الشهر الماضي، قالت وزارة الموارد المائية والري المصرية، إن "الإدارة الأحادية لسد النهضة الإثيوبي المخالفة للقانون الدولي تمثل تهديدا مباشرا لحياة وأمن شعوب دول المصب".ومن جانبها، تؤكد الحكومة الإثيوبية أنها أدارت مشروع سد النهضة "بشفافية كاملة"، وقدّمت "بيانات فنية دورية حول مراحل الملء والتشغيل إلى كل من السودان ومصر، سواء عبر آليات الاتحاد الأفريقي أو القنوات الدبلوماسية المباشرة"، على حد قولها.وفي قت سابق، وجّهت مصر خطابا إلى رئيس مجلس الأمن بشأن التطورات الأخيرة في النيل الأزرق، وإعلان إثيوبيا الانتهاء من تشغيل "سد النهضة"، وهي الخطوة التي اعتبرتها أحادية ومخالفة للقانون الدولي.وشددت على أن "التصرفات الإثيوبية تمثل خرقا جديدا يضاف إلى سلسلة طويلة من الانتهاكات، بما في ذلك تجاهل البيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن في 15 سبتمبر 2021".وجاء خطاب وزارة الخارجية المصرية، بعد ساعات من افتتاح رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، مشروع "سد النهضة" الكبير رسميا، في حفل شهد حضور عدد من القادة الأفارقة البارزين.
الأخبار
صرح أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، الدكتور عباس شراقي، اليوم الاثنين، بأن "جميع توربينات سد النهضة متوقفة عن العمل، منذ افتتاحه في 9 سبتمبر/ أيلول 2025"، على حد قوله.
وأشار شراقي، في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى أن "صور الأقمار الصناعية للسد أظهرت تشغيلًا تجريبيًا لأحد توربينات الجانب الأيمن، في 12 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، أعقبه غلق بوابات المفيض ثم إعادة فتح إحداها سريعًا".
وأضاف أن "تشغيلًا تجريبيًا جديًا جرى، أمس الأحد، لأحد توربينات الجانب الأيسر، مع غلق بوابة المفيض العلوية كما حدث سابقا".
وأوضح شراقي "أنه في حال استمرار توقف التوربينات، يُتوقع فتح البوابات مجددًا، نظرًا لأن الإيراد الحالي البالغ نحو 120 مليون متر مكعب يوميًا سينخفض إلى 50 مليون متر مكعب بنهاية الشهر، وهو معدل أعلى من قدرة تشغيل توربين أو اثنين لبضع ساعات يوميا".
وأكد شراقي أن "المياه تصل إلى السودان ومصر، سواء عبر التوربينات أو بوابات المفيض، وأن السد العالي يستقبل الوارد المائي بكفاءة عالية"، مشيرًا إلى أن حالة التخزين فيه "ممتازة".
وفي الشهر الماضي، قالت وزارة الموارد المائية والري المصرية، إن "الإدارة الأحادية لسد النهضة الإثيوبي
المخالفة للقانون الدولي تمثل تهديدا مباشرا لحياة وأمن شعوب دول المصب".
ولفتت إلى أن "فيضان النيل الأزرق لهذا العام أعلى من المتوسط بنحو 25 في المئة"، وأن إثيوبيا "خالفت القواعد الفنية بتخزين كميات كبيرة من المياه قبل التصريف، ما أدى إلى زيادة مفاجئة في تصريف المياه خلال سبتمبر/ أيلول 2025، مسببة غمر مساحات من الأراضي الزراعية والقرى السودانية".
ومن جانبها، تؤكد الحكومة الإثيوبية أنها أدارت مشروع سد النهضة "بشفافية كاملة"، وقدّمت "بيانات فنية دورية حول مراحل الملء والتشغيل إلى كل من السودان ومصر، سواء عبر آليات الاتحاد الأفريقي أو القنوات الدبلوماسية المباشرة"، على حد قولها.
وفي قت سابق، وجّهت مصر خطابا إلى رئيس مجلس الأمن
بشأن التطورات الأخيرة في النيل الأزرق، وإعلان إثيوبيا الانتهاء من تشغيل "سد النهضة"، وهي الخطوة التي اعتبرتها أحادية ومخالفة للقانون الدولي.
وأكدت وزارة الخارجية المصرية، في بيان رسمي، أن "محاولات إضفاء شرعية زائفة على السد لا تغير من حقيقته كإجراء أحادي غير قانوني، لا يترتب عليه أي آثار قانونية على نظام حوض النيل الشرقي وفقا للقانون الدولي".
وشددت على أن "التصرفات الإثيوبية تمثل خرقا جديدا يضاف إلى سلسلة طويلة من الانتهاكات، بما في ذلك تجاهل البيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن في 15 سبتمبر 2021".
وجاء خطاب وزارة الخارجية المصرية، بعد ساعات من افتتاح رئيس الوزراء الإثيوبي
، آبي أحمد، مشروع "سد النهضة" الكبير رسميا، في حفل شهد حضور عدد من القادة الأفارقة البارزين.