خبير موارد مائية: جميع توربينات سد النهضة لا تعمل منذ الافتتاح

عربي
القوات الروسية تستهدف بصواريخ "كينجال" مؤسسات المجمع الصناعي العسكري الأوكراني- وزارة الدفاع
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - اعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
مساحة حرة
عودة برامج المواهب.. استعادة بريق مفقود أم رقص فوق أطلال النجاح؟
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
الصحفي المواطن بين سرعة نقل الخبر ودقته
10:03 GMT
30 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
10:34 GMT
26 د
صدى الحياة
كيف حول باغانيني وعبد الكريم الموهبة "الشيطانية" إلى إبداع خالد؟
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أسرار بناء البراند والعلامة التجارية
12:03 GMT
37 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
12:41 GMT
18 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
13:31 GMT
25 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
لغز الزمن الذي حير العلماء، ونمل أوروبي يستنسخ نوعا آخر، وتهديد أمني للذكاء الاصطناعي من اختراق الأوامر
17:30 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
البنتاغون يوافق على إمداد أوكرانيا بصواريخ "توماهوك"
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
اختتام فعاليات المؤتمر الدولي للجمعية العالمية لخريجي الجامعات الروسية والسوفياتية بموسكو
19:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: الجيش الفنزويلي مجهز بشكل جيد ومتحد حول رئيسه مادورو
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
46 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
09:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
10:32 GMT
28 د
مساحة حرة
بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:29 GMT
32 د
نبض افريقيا
في زيارة الى مصر أفورقي يبحث مع السيسي ملفات القرن الأفريقي، وأزمة السودان، وأمن البحر الأحمر
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
13:31 GMT
25 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
من الملعب
مرموش يقود مانشستر سيتي لعبور سوانزي
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
عراقي يحاول إحراق نفسه بسبب البطالة ، والمنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
17:33 GMT
27 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251103/خبير-موارد-مائية-جميع-توربينات-سد-النهضة-لا-تعمل-منذ-الافتتاح-1106676833.html
خبير موارد مائية: جميع توربينات سد النهضة لا تعمل منذ الافتتاح
خبير موارد مائية: جميع توربينات سد النهضة لا تعمل منذ الافتتاح
سبوتنيك عربي
صرح أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، الدكتور عباس شراقي، اليوم الاثنين، بأن "جميع توربينات سد النهضة متوقفة عن العمل، منذ افتتاحه في 9 سبتمبر/... 03.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-03T08:53+0000
2025-11-03T08:53+0000
خلافات سد النهضة
أخبار سد النهضة الإثيوبي
مصر
أخبار إثيوبيا
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/0b/1100403825_0:157:3083:1891_1920x0_80_0_0_b46b7cfd127bdeef28ad986f0d8605bb.jpg
وأشار شراقي، في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى أن "صور الأقمار الصناعية للسد أظهرت تشغيلًا تجريبيًا لأحد توربينات الجانب الأيمن، في 12 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، أعقبه غلق بوابات المفيض ثم إعادة فتح إحداها سريعًا".وأضاف أن "تشغيلًا تجريبيًا جديًا جرى، أمس الأحد، لأحد توربينات الجانب الأيسر، مع غلق بوابة المفيض العلوية كما حدث سابقا".وأكد شراقي أن "المياه تصل إلى السودان ومصر، سواء عبر التوربينات أو بوابات المفيض، وأن السد العالي يستقبل الوارد المائي بكفاءة عالية"، مشيرًا إلى أن حالة التخزين فيه "ممتازة".وفي الشهر الماضي، قالت وزارة الموارد المائية والري المصرية، إن "الإدارة الأحادية لسد النهضة الإثيوبي المخالفة للقانون الدولي تمثل تهديدا مباشرا لحياة وأمن شعوب دول المصب".ومن جانبها، تؤكد الحكومة الإثيوبية أنها أدارت مشروع سد النهضة "بشفافية كاملة"، وقدّمت "بيانات فنية دورية حول مراحل الملء والتشغيل إلى كل من السودان ومصر، سواء عبر آليات الاتحاد الأفريقي أو القنوات الدبلوماسية المباشرة"، على حد قولها.وفي قت سابق، وجّهت مصر خطابا إلى رئيس مجلس الأمن بشأن التطورات الأخيرة في النيل الأزرق، وإعلان إثيوبيا الانتهاء من تشغيل "سد النهضة"، وهي الخطوة التي اعتبرتها أحادية ومخالفة للقانون الدولي.وشددت على أن "التصرفات الإثيوبية تمثل خرقا جديدا يضاف إلى سلسلة طويلة من الانتهاكات، بما في ذلك تجاهل البيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن في 15 سبتمبر 2021".وجاء خطاب وزارة الخارجية المصرية، بعد ساعات من افتتاح رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، مشروع "سد النهضة" الكبير رسميا، في حفل شهد حضور عدد من القادة الأفارقة البارزين.
https://sarabic.ae/20251012/السيسي-يجب-أن-يواجه-المجتمع-الدولي-وأفريقيا-تهور-إثيوبيا-في-إدارة-سد-النهضة-1105894434.html
https://sarabic.ae/20251001/وزير-الخارجية-المصري-سد-النهضة-كارثة-على-بلادنا-في-حالة-واحدة-1105500108.html
أخبار سد النهضة الإثيوبي
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/0b/1100403825_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_ac40ca8f2726d42814abb25e5f63a6d7.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
خلافات سد النهضة, أخبار سد النهضة الإثيوبي, مصر, أخبار إثيوبيا, العالم
خلافات سد النهضة, أخبار سد النهضة الإثيوبي, مصر, أخبار إثيوبيا, العالم

خبير موارد مائية: جميع توربينات سد النهضة لا تعمل منذ الافتتاح

08:53 GMT 03.11.2025
© AP Photo / Elias Asmareسد النهضة الإثيوبي
سد النهضة الإثيوبي - سبوتنيك عربي, 1920, 03.11.2025
© AP Photo / Elias Asmare
تابعنا عبر
صرح أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، الدكتور عباس شراقي، اليوم الاثنين، بأن "جميع توربينات سد النهضة متوقفة عن العمل، منذ افتتاحه في 9 سبتمبر/ أيلول 2025"، على حد قوله.
وأشار شراقي، في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى أن "صور الأقمار الصناعية للسد أظهرت تشغيلًا تجريبيًا لأحد توربينات الجانب الأيمن، في 12 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، أعقبه غلق بوابات المفيض ثم إعادة فتح إحداها سريعًا".
وأضاف أن "تشغيلًا تجريبيًا جديًا جرى، أمس الأحد، لأحد توربينات الجانب الأيسر، مع غلق بوابة المفيض العلوية كما حدث سابقا".

وأوضح شراقي "أنه في حال استمرار توقف التوربينات، يُتوقع فتح البوابات مجددًا، نظرًا لأن الإيراد الحالي البالغ نحو 120 مليون متر مكعب يوميًا سينخفض إلى 50 مليون متر مكعب بنهاية الشهر، وهو معدل أعلى من قدرة تشغيل توربين أو اثنين لبضع ساعات يوميا".

الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي - سبوتنيك عربي, 1920, 12.10.2025
السيسي: يجب أن يواجه المجتمع الدولي وأفريقيا تهور إثيوبيا في إدارة سد النهضة
12 أكتوبر, 07:52 GMT
وأكد شراقي أن "المياه تصل إلى السودان ومصر، سواء عبر التوربينات أو بوابات المفيض، وأن السد العالي يستقبل الوارد المائي بكفاءة عالية"، مشيرًا إلى أن حالة التخزين فيه "ممتازة".
وفي الشهر الماضي، قالت وزارة الموارد المائية والري المصرية، إن "الإدارة الأحادية لسد النهضة الإثيوبي المخالفة للقانون الدولي تمثل تهديدا مباشرا لحياة وأمن شعوب دول المصب".
ولفتت إلى أن "فيضان النيل الأزرق لهذا العام أعلى من المتوسط بنحو 25 في المئة"، وأن إثيوبيا "خالفت القواعد الفنية بتخزين كميات كبيرة من المياه قبل التصريف، ما أدى إلى زيادة مفاجئة في تصريف المياه خلال سبتمبر/ أيلول 2025، مسببة غمر مساحات من الأراضي الزراعية والقرى السودانية".
ومن جانبها، تؤكد الحكومة الإثيوبية أنها أدارت مشروع سد النهضة "بشفافية كاملة"، وقدّمت "بيانات فنية دورية حول مراحل الملء والتشغيل إلى كل من السودان ومصر، سواء عبر آليات الاتحاد الأفريقي أو القنوات الدبلوماسية المباشرة"، على حد قولها.
سد النهضة الإثيوبي - سبوتنيك عربي, 1920, 01.10.2025
وزير الخارجية المصري: سد النهضة كارثة على بلادنا في حالة واحدة
1 أكتوبر, 13:43 GMT
وفي قت سابق، وجّهت مصر خطابا إلى رئيس مجلس الأمن بشأن التطورات الأخيرة في النيل الأزرق، وإعلان إثيوبيا الانتهاء من تشغيل "سد النهضة"، وهي الخطوة التي اعتبرتها أحادية ومخالفة للقانون الدولي.
وأكدت وزارة الخارجية المصرية، في بيان رسمي، أن "محاولات إضفاء شرعية زائفة على السد لا تغير من حقيقته كإجراء أحادي غير قانوني، لا يترتب عليه أي آثار قانونية على نظام حوض النيل الشرقي وفقا للقانون الدولي".
وشددت على أن "التصرفات الإثيوبية تمثل خرقا جديدا يضاف إلى سلسلة طويلة من الانتهاكات، بما في ذلك تجاهل البيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن في 15 سبتمبر 2021".
وجاء خطاب وزارة الخارجية المصرية، بعد ساعات من افتتاح رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، مشروع "سد النهضة" الكبير رسميا، في حفل شهد حضور عدد من القادة الأفارقة البارزين.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала