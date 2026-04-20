السيسي يؤكد لكبير مستشاري ترامب: مصر لن تتهاون في مصالحها المائية الوجودية

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
روسيا والعالم
روسيا تسعى لحل دبلوماسي بين واشنطن و طهران يحقق استقرار المنطقة العربية
08:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
انعقاد مؤتمر برلين حول السودان بدون الحكومة السودانية
09:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
مسابقة جمال للإبل في السعودية
09:48 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
10:03 GMT
12 د
صدى الحياة
التعليم العربي بين "جواز المرور الطبقي" وأزمة الهوية..
10:15 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الأمن السيبراني في عصر الذكاء الاصطناعي: مخاطر الصور المعدلة (تهديدات الهجمات الخفية عبر الصور)
10:45 GMT
15 د
مساحة حرة
انتحار على الهواء... لماذا تفشل منصات التواصل في إيقاف "بث الموت"؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تحوّل "صراع الثقافات" إلى ثراء فني في تجربته المسرحية
11:33 GMT
26 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
12:03 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
12:18 GMT
16 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ما الخيارات المطروحة بعد تعثر محادثات المرحلة الثانية من اتفاق غزة
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
16:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
إيران تغلق مضيق هرمز وحزب الله يحدد خمس أولويات للمرحلة المقبلة
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
مساجد موسكو.. جواهر معمارية تروي تاريخ التعايش في روسيا
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
هل ستكون إيران هي من تسجل الضربة الأولى مع اقتراب ساعة الصفر؟ يجيب خبير
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
لماذا يتركز نصف نفط العالم في الشرق الأوسط؟
08:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
09:03 GMT
12 د
من الملعب
إثارة بالغة في دوري أبطال أوروبا.. وأفريقيا موقعة صعبة بين الزمالك وشباب بلوزداد
09:15 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
09:45 GMT
15 د
خطوط التماس
الدولة العثمانية.. التراجع والانهيار
10:03 GMT
43 د
عرب بوينت بودكاست
هل العمل الليلي يربك الجهاز الهضمي ويسبب القولون العصبي؟
10:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
الولايات المتحدة تحث الجيش السوداني والدعم السريع لقبول هدنة إنسانية لمدة ثلاثة أشهر بدون شروط
11:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
11:48 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
مساجد موسكو.. جواهر معمارية تروي تاريخ التعايش في روسيا
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يتعامل علم الاجتماع مع جدل الطبيعة مقابل التنشئة؟
12:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
12:42 GMT
18 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
أيهما أفضل لصحة الإنسان: النوم الجيد أم الرياضة؟
16:03 GMT
16 د
روسيا والعالم
كيف تصيغ الجامعات الروسية مستقبل الطلاب العرب؟
16:19 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مناقشة برلمانية مصرية حول إنشاء بنك الجلد الوطني: بين البعد الإنساني والاعتبارات الدينية والمجتمعية
16:49 GMT
11 د
بلا قيود
خبير: واشنطن كادت أن تشن حربا نووية على الاتحاد السوفياتي لمجرد نشر صواريخ تقليدية في كوبا
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
ما هي الأسباب الميدانية للتعزيزات العسكرية الإسرائيلية في ريف القنيطرة بسوريا ؟ خبير يجيب
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
قوانين "الأحوال المدنية" بين التشريعات الموروثة و ضرورات التحديث
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
السيسي يؤكد لكبير مستشاري ترامب: مصر لن تتهاون في مصالحها المائية الوجودية
السيسي يؤكد لكبير مستشاري ترامب: مصر لن تتهاون في مصالحها المائية الوجودية
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، على أن بلاده لن تتهاون في مصالحها المائية الوجودية، في إشارة إلى خلافات سد النهصة الإثيوبي بين القاهرة... 20.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-20T14:19+0000
2026-04-20T14:19+0000
الرئيس عبدالفتاح السيسي
مصر
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار السودان اليوم
خلافات سد النهضة
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/05/13/1077230176_0:0:1706:960_1920x0_80_0_0_995ec7a6696b2cc1a698654db8158b9e.jpg
جاء ذلك خلال استقبال السيسي، مسعد بولس، كبير مستشاري رئيس الولايات المتحدة الأمريكية للشؤون العربية والأفريقية، وذلك بحضور وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، ورئس المخابرات العامة المصرية، اللواء حسن رشاد، وروبرت سيلفرمان، القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في القاهرة، وسكوت سانفورد، المستشار السياسي بسفارة الولايات المتحدة الأمريكية، ودانيال فوليرتون وجيفري سيلين من الجانب الأمريكي.
الرئيس عبدالفتاح السيسي, مصر, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار السودان اليوم, خلافات سد النهضة, العالم العربي
الرئيس عبدالفتاح السيسي, مصر, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار السودان اليوم, خلافات سد النهضة, العالم العربي

السيسي يؤكد لكبير مستشاري ترامب: مصر لن تتهاون في مصالحها المائية الوجودية

14:19 GMT 20.04.2026
أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، على أن بلاده لن تتهاون في مصالحها المائية الوجودية، في إشارة إلى خلافات سد النهصة الإثيوبي بين القاهرة والخرطوم وأديس أبابا.
جاء ذلك خلال استقبال السيسي، مسعد بولس، كبير مستشاري رئيس الولايات المتحدة الأمريكية للشؤون العربية والأفريقية، وذلك بحضور وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، ورئس المخابرات العامة المصرية، اللواء حسن رشاد، وروبرت سيلفرمان، القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في القاهرة، وسكوت سانفورد، المستشار السياسي بسفارة الولايات المتحدة الأمريكية، ودانيال فوليرتون وجيفري سيلين من الجانب الأمريكي.
وشدد السيسي على أن "أمن مصر المائي هو قضية وجودية وأولوية قصوى بالنسبة لمصر"، كما عكس اللقاء استمرار توافق الرؤى المصرية الأمريكية حول ضرورة خفض التصعيد وإيجاد حلول سياسية لمختلف الأزمات الإقليمية، وفقا لبيان من الرئاسة المصرية.
وطلب الرئيس المصري نقل تحياته إلى نظيره الأمريكي، دونالد ترامب، وأعرب عن تقديره الكبير لعلاقات التعاون الاستراتيجي بين مصر والولايات المتحدة، وما تشهده من زخم خلال الفترة الحالية.
كما تناول اللقاء تناول التطورات في السودان، إذ تم التأكيد على ضرورة بذل كل الجهود والمساعي اللازمة لإنهاء الحرب ووقف المعاناة الإنسانية للشعب السوداني، كما رحب السيد الرئيس بتعهد المجتمع الدولي بمبلغ مليار ونصف المليار يورو خلال مؤتمر برلين الذي عقد مؤخرا للاستجابة للاحتياجات الإنسانية في السودان.
وأكد الرئيس المصري في هذا الصدد على "الرؤية المصرية تجاه الأزمة السودانية، القائمة على ضرورة ضمان سيادة ووحدة السودان، ورفض التدخلات الخارجية ومحاولات النيل من أمنه واستقراره أو إحداث فراغ سياسي به، منوهاً بانخراط مصر النشط ضمن الآلية الرباعية لوقف الحرب وتدشين مسار سياسي يقود إلى حل سلمي مستدام للأزمة".
ومن جانبه، أعرب، مسعد بولس، عن تقديره للدور المصري اتصالا بالأزمة السودانية، مشيدًا بمواقف مصر الرامية لاستعادة الأمن والاستقرار في السودان، وأكد حرص أمريكا على التنسيق الوثيق مع مصر ودول الرباعية في هذا الإطار.
وبحث اللقاء كذلك مستجدات الوضع في لبنان، إذ "أثنى الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، على المجهود المقدّر الذي بذله الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في لبنان".
وتناول الاجتماع كذلك عددا من القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك بين مصر وأمريكا، إذ أعرب الرئيس المصري، في هذا السياق، عن ترحيب مصر باتفاق الحكومة الكونغولية وحركة "إم-23" على توسيع الآلية الإقليمية المشتركة المعززة لرصد وقف إطلاق النار الموقع مؤخرا، مؤكدا دعم مصر للجهود الأمريكية في هذا الصدد.
كما أبرز السيسي جهود مصر الرامية لتحقيق الاستقرار في منطقة القرن الأفريقي، ورفضها القاطع لأي إجراءات من شأنها تهديد الأمن والاستقرار في دول المنطقة.
