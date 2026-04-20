السيسي يؤكد لكبير مستشاري ترامب: مصر لن تتهاون في مصالحها المائية الوجودية
أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، على أن بلاده لن تتهاون في مصالحها المائية الوجودية، في إشارة إلى خلافات سد النهصة الإثيوبي بين القاهرة... 20.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-20T14:19+0000
جاء ذلك خلال استقبال السيسي، مسعد بولس، كبير مستشاري رئيس الولايات المتحدة الأمريكية للشؤون العربية والأفريقية، وذلك بحضور وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، ورئس المخابرات العامة المصرية، اللواء حسن رشاد، وروبرت سيلفرمان، القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في القاهرة، وسكوت سانفورد، المستشار السياسي بسفارة الولايات المتحدة الأمريكية، ودانيال فوليرتون وجيفري سيلين من الجانب الأمريكي. وشدد السيسي على أن "أمن مصر المائي هو قضية وجودية وأولوية قصوى بالنسبة لمصر"، كما عكس اللقاء استمرار توافق الرؤى المصرية الأمريكية حول ضرورة خفض التصعيد وإيجاد حلول سياسية لمختلف الأزمات الإقليمية، وفقا لبيان من الرئاسة المصرية. وطلب الرئيس المصري نقل تحياته إلى نظيره الأمريكي، دونالد ترامب، وأعرب عن تقديره الكبير لعلاقات التعاون الاستراتيجي بين مصر والولايات المتحدة، وما تشهده من زخم خلال الفترة الحالية. كما تناول اللقاء تناول التطورات في السودان، إذ تم التأكيد على ضرورة بذل كل الجهود والمساعي اللازمة لإنهاء الحرب ووقف المعاناة الإنسانية للشعب السوداني، كما رحب السيد الرئيس بتعهد المجتمع الدولي بمبلغ مليار ونصف المليار يورو خلال مؤتمر برلين الذي عقد مؤخرا للاستجابة للاحتياجات الإنسانية في السودان. وأكد الرئيس المصري في هذا الصدد على "الرؤية المصرية تجاه الأزمة السودانية، القائمة على ضرورة ضمان سيادة ووحدة السودان، ورفض التدخلات الخارجية ومحاولات النيل من أمنه واستقراره أو إحداث فراغ سياسي به، منوهاً بانخراط مصر النشط ضمن الآلية الرباعية لوقف الحرب وتدشين مسار سياسي يقود إلى حل سلمي مستدام للأزمة". ومن جانبه، أعرب، مسعد بولس، عن تقديره للدور المصري اتصالا بالأزمة السودانية، مشيدًا بمواقف مصر الرامية لاستعادة الأمن والاستقرار في السودان، وأكد حرص أمريكا على التنسيق الوثيق مع مصر ودول الرباعية في هذا الإطار. وبحث اللقاء كذلك مستجدات الوضع في لبنان، إذ "أثنى الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، على المجهود المقدّر الذي بذله الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في لبنان". وتناول الاجتماع كذلك عددا من القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك بين مصر وأمريكا، إذ أعرب الرئيس المصري، في هذا السياق، عن ترحيب مصر باتفاق الحكومة الكونغولية وحركة "إم-23" على توسيع الآلية الإقليمية المشتركة المعززة لرصد وقف إطلاق النار الموقع مؤخرا، مؤكدا دعم مصر للجهود الأمريكية في هذا الصدد. كما أبرز السيسي جهود مصر الرامية لتحقيق الاستقرار في منطقة القرن الأفريقي، ورفضها القاطع لأي إجراءات من شأنها تهديد الأمن والاستقرار في دول المنطقة.
