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السفارة الروسية بالجزائر تحتفل باليوم الوطني الروسي
السفارة الروسية بالجزائر تحتفل باليوم الوطني الروسي
سبوتنيك عربي
احتفلت سفارة روسيا الاتحادية في الجزائر، الخميس، باليوم الوطني الروسي، من خلال حفل استقبال رسمي أُقيم بمقر إقامة السفير الروسي، بحضور شخصيات دبلوماسية ومسؤولين... 04.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-04T21:30+0000
2026-06-04T21:34+0000
روسيا
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وشكل هذا الحدث مناسبة لتأكيد متانة العلاقات الجزائرية الروسية التي تشهد تطورًا مستمرًا في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، حيث أكد ممثلو السفارة الروسية أهمية تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين وتوسيع آفاق التعاون المشترك بما يخدم المصالح المتبادلة للشعبين الصديقين.وقال السفير الروسي في الجزائر، أليكسي سولوماتين، لـ"سبوتنيك": "يعكس تنظيم هذه الفعاليات حرص روسيا والجزائر على تعزيز التبادل الثقافي باعتباره أحد أهم روافد التقارب بين الشعوب، إلى جانب التعاون السياسي والاقتصادي الذي يميز العلاقات الثنائية بين البلدين".وأكد أن "هذه المناسبة تعكس مرة أخرى عمق الروابط التاريخية التي تجمع الجزائر وروسيا، والإرادة المشتركة لمواصلة تطويرها في مختلف المجالات بما يسهم في تحقيق التنمية والازدهار".وفي سياق الأنشطة الثقافية المرافقة للاحتفال، استضافت دار الأوبرا بالجزائر عرضًا فنيًا مميزًا لجوقة القوزاق بموسكو، التي قدمت باقة من الأغاني واللوحات التراثية الروسية التي تعكس غنى الثقافة الشعبية الروسية وتنوعها.
https://sarabic.ae/20260208/تبون-يشيد-بعلاقات-الجزائر-الجيدة-مع-روسيا-ومختلف-الدول-1110129637.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجزائر, العالم العربي, حصري
روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجزائر, العالم العربي, حصري

السفارة الروسية بالجزائر تحتفل باليوم الوطني الروسي

21:30 GMT 04.06.2026 (تم التحديث: 21:34 GMT 04.06.2026)
© Photoالسفارة الروسية بالجزائر تحتفل باليوم الوطني الروسي
السفارة الروسية بالجزائر تحتفل باليوم الوطني الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 04.06.2026
© Photo
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حصري
احتفلت سفارة روسيا الاتحادية في الجزائر، الخميس، باليوم الوطني الروسي، من خلال حفل استقبال رسمي أُقيم بمقر إقامة السفير الروسي، بحضور شخصيات دبلوماسية ومسؤولين وممثلين عن وسائل الإعلام الوطنية والدولية.
وشكل هذا الحدث مناسبة لتأكيد متانة العلاقات الجزائرية الروسية التي تشهد تطورًا مستمرًا في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، حيث أكد ممثلو السفارة الروسية أهمية تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين وتوسيع آفاق التعاون المشترك بما يخدم المصالح المتبادلة للشعبين الصديقين.
© Photoالسفارة الروسية بالجزائر تحتفل باليوم الوطني الروسي
السفارة الروسية بالجزائر تحتفل باليوم الوطني الروسي - سبوتنيك عربي
1/6
© Photo
السفارة الروسية بالجزائر تحتفل باليوم الوطني الروسي
© Photo / جهيدة رمضانيالسفارة الروسية بالجزائر تحتفل باليوم الوطني الروسي
السفارة الروسية بالجزائر تحتفل باليوم الوطني الروسي - سبوتنيك عربي
2/6
© Photo / جهيدة رمضاني
السفارة الروسية بالجزائر تحتفل باليوم الوطني الروسي
© Photo / جهيدة رمضانيالسفارة الروسية بالجزائر تحتفل باليوم الوطني الروسي
السفارة الروسية بالجزائر تحتفل باليوم الوطني الروسي - سبوتنيك عربي
3/6
© Photo / جهيدة رمضاني
السفارة الروسية بالجزائر تحتفل باليوم الوطني الروسي
© Photo / جهيدة رمضانيالسفارة الروسية بالجزائر تحتفل باليوم الوطني الروسي
السفارة الروسية بالجزائر تحتفل باليوم الوطني الروسي - سبوتنيك عربي
4/6
© Photo / جهيدة رمضاني
السفارة الروسية بالجزائر تحتفل باليوم الوطني الروسي
© Sputnik . جهيدة رمضانيالسفارة الروسية بالجزائر تحتفل باليوم الوطني الروسي
السفارة الروسية بالجزائر تحتفل باليوم الوطني الروسي - سبوتنيك عربي
5/6
© Sputnik . جهيدة رمضاني
السفارة الروسية بالجزائر تحتفل باليوم الوطني الروسي
© Photo / جهيدة رمضانيالسفارة الروسية بالجزائر تحتفل باليوم الوطني الروسي
السفارة الروسية بالجزائر تحتفل باليوم الوطني الروسي - سبوتنيك عربي
6/6
© Photo / جهيدة رمضاني
السفارة الروسية بالجزائر تحتفل باليوم الوطني الروسي
1/6
© Photo
السفارة الروسية بالجزائر تحتفل باليوم الوطني الروسي
2/6
© Photo / جهيدة رمضاني
السفارة الروسية بالجزائر تحتفل باليوم الوطني الروسي
3/6
© Photo / جهيدة رمضاني
السفارة الروسية بالجزائر تحتفل باليوم الوطني الروسي
4/6
© Photo / جهيدة رمضاني
السفارة الروسية بالجزائر تحتفل باليوم الوطني الروسي
5/6
© Sputnik . جهيدة رمضاني
السفارة الروسية بالجزائر تحتفل باليوم الوطني الروسي
6/6
© Photo / جهيدة رمضاني
السفارة الروسية بالجزائر تحتفل باليوم الوطني الروسي
وقال السفير الروسي في الجزائر، أليكسي سولوماتين، لـ"سبوتنيك": "يعكس تنظيم هذه الفعاليات حرص روسيا والجزائر على تعزيز التبادل الثقافي باعتباره أحد أهم روافد التقارب بين الشعوب، إلى جانب التعاون السياسي والاقتصادي الذي يميز العلاقات الثنائية بين البلدين".
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون والرئيس فلاديمير بوتين خلال زيارته إلى موسكو، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 08.02.2026
تبون يشيد بعلاقات الجزائر الجيدة مع روسيا ومختلف الدول
8 فبراير, 05:19 GMT
وأكد أن "هذه المناسبة تعكس مرة أخرى عمق الروابط التاريخية التي تجمع الجزائر وروسيا، والإرادة المشتركة لمواصلة تطويرها في مختلف المجالات بما يسهم في تحقيق التنمية والازدهار".
وفي سياق الأنشطة الثقافية المرافقة للاحتفال، استضافت دار الأوبرا بالجزائر عرضًا فنيًا مميزًا لجوقة القوزاق بموسكو، التي قدمت باقة من الأغاني واللوحات التراثية الروسية التي تعكس غنى الثقافة الشعبية الروسية وتنوعها.
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