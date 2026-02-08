https://sarabic.ae/20260208/تبون-يشيد-بعلاقات-الجزائر-الجيدة-مع-روسيا-ومختلف-الدول-1110129637.html

تبون يشيد بعلاقات الجزائر الجيدة مع روسيا ومختلف الدول

تبون يشيد بعلاقات الجزائر الجيدة مع روسيا ومختلف الدول

صرح الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، أن الجزائر تربطها علاقات جيدة تقوم على المنفعة المتبادلة مع مختلف الدول ومن بينها روسيا والصين.

وأوضح تبون خلال اللقاء الإعلامي الدوري مع الصحافة الجزائرية: "الجزائر تربطها علاقات جيدة تقوم على المنفعة المتبادلة مع مختلف الدول، على غرار إيطاليا وإسبانيا وألمانيا، ومع دول كبرى مثل الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والصين".وفيما يتعلق بالعلاقات مع النيجر، قال تبون: "أكنّ كل الاحترام لرئيسها الحالي عبد الرحمن تشياني، ووجّهت دعوة له لزيارة الجزائر".كما اعتبر الرئيس الجزائري العلاقات مع بوركينا فاسو بـ"الطيبة"، مؤكدًا استعداد بلاده "للدفع قدمًا" بهذه العلاقات.وفي منتصف يونيو/ حزيران 2023، أجرى الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين، والجزائري عبد المجيد تبون، محادثات في العاصمة موسكو، ووقّعا إعلانًا مشتركًا يحدد عددًا من مجالات التعاون الثنائي بين البلدين، وتضمنت حزمة الوثائق إعلانًا حول تعزيز التعاون الاستراتيجي بين روسيا والجزائر، والذي قال عنه بوتين إنه "سيفتح مرحلة جديدة أكثر تقدمًا" في العلاقات الثنائية بين البلدين.وتعهد الرئيسان، في نص الإعلان، بتطوير الاتصالات المباشرة بين مؤسسات البلدين المالية والمصرفية الوطنية، وتعزيز التعاون الهادف إلى زيادة الاعتماد على العملات الوطنية في التجارة، وخلق قنوات مصرفية للمعاملات الآمنة والمستقلة عبر الحدود.إعلام رسمي: الجزائر تباشر الإجراءات لإلغاء الاتفاقية المتعلقة بالخدمات الجوية مع الإمارات

