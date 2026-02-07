https://sarabic.ae/20260207/إعلام-رسمي-الجزائر-تباشر-الإجراءات-لإلغاء-الاتفاقية-المتعلقة-بالخدمات-الجوية-مع-الإمارات-1110107997.html
باشرت الجزائر، اليوم السبت، الإجراءات الرسمية لإلغاء اتفاقية الخدمات الجوية المبرمة مع دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تعود إلى عام 2013.
وأفادت وكالة الأنباء الجزائرية أن السلطات الجزائرية بدأت الخطوات القانونية والدبلوماسية اللازمة لإنهاء الاتفاقية الموقعة في أبو ظبي بتاريخ 13 مايو/أيار 2013، والمصادق عليها بموجب مرسوم رئاسي صادر في 30 ديسمبر/كانون الأول 2014.وفي الوقت ذاته، يتعين إبلاغ الأمين العام لمنظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) لاستكمال الإجراءات المطلوبة لدى المنظمة الدولية.ولم تكشف الوكالة الرسمية بعد عن الأسباب الدقيقة وراء هذا القرار.يشار إلى أن نائب رئيس البرلمان الجزائري، موسى خرفي قال، في سبتمبر(أيلول) من العام قبل الماضي، "إن العلاقات مع الإمارات في حالة من الجمود منذ فترة".وقال خرفي: "إن الخلافات بين الإمارات والجزائر ترتبط بعدد من الملفات منها الاستثمارات الإماراتية في عهد بوتفليقة، وهي محل خلاف في الوقت الراهن، لكن الجزائر اعتادت معالجة الأمور بالدبلوماسية الهادئة".
وأفادت وكالة
الأنباء الجزائرية أن السلطات الجزائرية بدأت الخطوات القانونية والدبلوماسية اللازمة لإنهاء الاتفاقية الموقعة في أبو ظبي بتاريخ 13 مايو/أيار 2013، والمصادق عليها بموجب مرسوم رئاسي صادر في 30 ديسمبر/كانون الأول 2014.
24 سبتمبر 2024, 18:15 GMT
وأوضحت الوكالة أن هذا الإجراء يتم وفقاً لأحكام المادة 22 من الاتفاقية ذاتها، التي تلزم الطرف الذي يرغب في الإلغاء بإخطار الطرف الآخر -أي الإمارات- عبر القنوات الدبلوماسية الرسمية.
وفي الوقت ذاته، يتعين إبلاغ الأمين العام لمنظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) لاستكمال الإجراءات المطلوبة لدى المنظمة الدولية.
ولم تكشف الوكالة الرسمية بعد عن الأسباب الدقيقة وراء هذا القرار.
يشار إلى أن نائب رئيس البرلمان الجزائري، موسى خرفي قال، في سبتمبر(أيلول) من العام قبل الماضي، "إن العلاقات مع الإمارات في حالة من الجمود منذ فترة".
واستبعد خرفي في حديثه مع "سبوتنيك"، "اتجاه العلاقات الدبلوماسية مع الإمارات نحو القطيعة، نظرا لعديد من المؤشرات التي يمكن البناء عليها بأنها إيجابية، وليست سلبية، وفي مقدمتها تهنئة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الرئيس عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية الجزائرية، بمناسبة إعادة انتخابه لعهدة رئاسية جديدة".
وقال خرفي: "إن الخلافات بين الإمارات والجزائر ترتبط بعدد من الملفات منها الاستثمارات الإماراتية في عهد بوتفليقة، وهي محل خلاف في الوقت الراهن، لكن الجزائر
اعتادت معالجة الأمور بالدبلوماسية الهادئة".