إعلام رسمي: الجزائر تباشر الإجراءات لإلغاء الاتفاقية المتعلقة بالخدمات الجوية مع الإمارات

إعلام رسمي: الجزائر تباشر الإجراءات لإلغاء الاتفاقية المتعلقة بالخدمات الجوية مع الإمارات

باشرت الجزائر، اليوم السبت، الإجراءات الرسمية لإلغاء اتفاقية الخدمات الجوية المبرمة مع دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تعود إلى عام 2013. 07.02.2026, سبوتنيك عربي

وأفادت وكالة الأنباء الجزائرية أن السلطات الجزائرية بدأت الخطوات القانونية والدبلوماسية اللازمة لإنهاء الاتفاقية الموقعة في أبو ظبي بتاريخ 13 مايو/أيار 2013، والمصادق عليها بموجب مرسوم رئاسي صادر في 30 ديسمبر/كانون الأول 2014.وفي الوقت ذاته، يتعين إبلاغ الأمين العام لمنظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) لاستكمال الإجراءات المطلوبة لدى المنظمة الدولية.ولم تكشف الوكالة الرسمية بعد عن الأسباب الدقيقة وراء هذا القرار.يشار إلى أن نائب رئيس البرلمان الجزائري، موسى خرفي قال، في سبتمبر(أيلول) من العام قبل الماضي، "إن العلاقات مع الإمارات في حالة من الجمود منذ فترة".وقال خرفي: "إن الخلافات بين الإمارات والجزائر ترتبط بعدد من الملفات منها الاستثمارات الإماراتية في عهد بوتفليقة، وهي محل خلاف في الوقت الراهن، لكن الجزائر اعتادت معالجة الأمور بالدبلوماسية الهادئة".

