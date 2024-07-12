برلماني جزائري لـ"سبوتنيك": نرفض الوجود الإسرائيلي بالقرب من حدودنا ونعتبره تهديدا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج السعيد أو الزواج الناجح، هل هو حلم، أم هو مبتغى يجب أن يسعى له الطرفان؟
08:18 GMT
23 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
08:41 GMT
19 د
كواليس السينما
السينما والرسائل السياسية
09:03 GMT
28 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
التسويات بالعملات الوطنية داخل بريكس للتخلص من هيمنة الدولار
10:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
عالم الموضة والأزياء مع المصمم اللبناني رودي رودان
11:03 GMT
46 د
صدى الحياة
رحلة الأرواح الشرقية والأنغام العربية تحط في شوارع روسيا
11:50 GMT
10 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الفلسطينية.. نضال في الحياة ودروس للتاريخ
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبير: الناتو يؤهل أوكرانيا لتكون خادمة وفية للهيمنة الأمريكية
16:03 GMT
60 د
ملفات ساخنة
الناتو وخلق العداوة مع روسيا والصين
17:03 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث والهبة في القوانين العربية
17:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المكملات الغذائية لكمال الأجسام ووهم الجسم المثالي
08:17 GMT
19 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
08:37 GMT
23 د
كواليس السينما
الموسيقى بين الحياة والفن
09:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
09:31 GMT
29 د
ملفات ساخنة
الناتو وخلق العداوة مع روسيا والصين
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع
11:03 GMT
41 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
11:45 GMT
15 د
صدى الحياة
وسائل الإعلام بين ازدواجية المعايير والتضليل الإعلامي
12:03 GMT
29 د
من الملعب
اكتمال المربع الذهبي لكأس الأمم الأوروبية وكوبا أميركا
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240712/برلماني-جزائري-لـسبوتنيك-نرفض-الوجود-الإسرائيلي-بالقرب-من-حدودنا-ونعتبره-تهديدا-1090735632.html
برلماني جزائري لـ"سبوتنيك": نرفض الوجود الإسرائيلي بالقرب من حدودنا ونعتبره تهديدا
برلماني جزائري لـ"سبوتنيك": نرفض الوجود الإسرائيلي بالقرب من حدودنا ونعتبره تهديدا
سبوتنيك عربي
قال البرلماني الجزائري محمد هاني، رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس الشعبي الوطني الجزائري، إن "بلاده ترفض الوجود الإسرائيلي بالقرب من حدودها". 12.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-12T12:58+0000
2024-07-12T12:58+0000
حصري
الجزائر
إسرائيل
العالم العربي
الأخبار
أخبار المغرب اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/06/05/1049167318_0:254:4560:2819_1920x0_80_0_0_1cb5cad49c1efdfb0b874e4527b7167d.jpg
وأوضح هاني أن أحد أسباب قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب في وقت سابق، يعود لعلاقته مع "الكيان الإسرائيلي".وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن "حضور إسرائيل في المنطقة يهدد الأمن والاستقرار، إذ يعمل "الكيان الإسرائيلي" ضمن نظرة توسعية في الشرق الأوسط وفي مناطق أخرى يدركها الجميع".وشدد على أن الحضور الإسرائيلي في المنطقة لا يشكل تهديدا للجزائر بصفة خاصة، كونها قادرة على حماية سيادتها وترابها على كافة المستويات، بل للمنطقة كلها.وتابع: "الجزائر لا تخشى أي قوة، وهي تعلم السياسة التوسعية للكيان الإسرائيلي، ولعل ما تقوم به من جرائم في الأراضي الفلسطينية، وهو ما يجعل من العلاقات مع إسرائيل (أمرا) غير طبيعي".واستطرد: "الجزائر تعتبر الحضور الإسرائيلي في المنقطة بمثابة "التهديد"، لكنها قوة إقليمية وأفريقية ودولية، ولم تمثل أي خطر على أي وطن، بل تنادي بالسلم والاستقرار، وهو ما يجعلها ترفض وجود إسرائيل بالقرب من حدودنا".وأشار إلى أن "بعض التصريحات من قيادات الكيان كانت بمثابة تهديد للجزائر، لكن بلادنا حكومة وشعبا لا يقبلون بأي تهديد وكانت مسيرة نضالهم ضد المستعمر الفرنسي خير شاهد وواقعية على فرض السيادة وحماية التراب الوطني".يذكر أنه في أغسطس/ آب 2021، أعلن وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، قطع علاقات بلاده الدبلوماسية مع المغرب بسبب ما اعتبرها "الأعمال العدائية" للمملكة.وقبل قطع العلاقات رسميا، قالت الرئاسة الجزائرية إنها قررت "إعادة النظر" في علاقاتها مع الرباط معتبرة أن هذه الخطوة، التي ستزيد من تأزيم وضع العلاقات بين البلدين، راجعة لـ"الأفعال العدائية المتكررة من طرف المغرب"، معلنة "تكثيف المراقبة الأمنية على الحدود الغربية".واتهمت الرئاسة الجزائرية في بيانها المغرب وإسرائيل بالتآمر ضدها، وقالت إن الاجتماع بحث "الأحداث الأليمة الأخيرة والأعمال العدائية المتواصلة من طرف المغرب وحليفه الكيان الصهيوني ضد الجزائر".واستأنف المغرب علاقته مع إسرائيل أواخر العام 2020، ليكون رابع بلد عربي يطبع علاقاته مع إسرائيل برعاية أمريكية، بعد الإمارات والبحرين والسودان.تجدر الإشارة إلى أن المغرب قطع علاقته مع إسرائيل في عام 2000، بعد 7 سنوات من بدء علاقات دبلوماسية إثر توقيع اتفاقات أوسلو بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية عام 1993.
https://sarabic.ae/20240507/اعتقال-شخصيات-كبيرة-في-الجزائر-سربت-معلومات-سرية-وخطيرة-لصالح-الاستخبارات-الإسرائيلية-1088594226.html
https://sarabic.ae/20240625/ضجة-في-المغرب-إثر-السماح-لسفينة-عسكرية-إسرائيلية-بدخول-ميناء-طنجة-للتزود-بالوقود-1090152857.html
الجزائر
إسرائيل
أخبار المغرب اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/06/05/1049167318_232:0:4328:3072_1920x0_80_0_0_d46875b4f77df3270a5414a0ef77ae61.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
حصري, الجزائر, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار, أخبار المغرب اليوم
حصري, الجزائر, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار, أخبار المغرب اليوم

برلماني جزائري لـ"سبوتنيك": نرفض الوجود الإسرائيلي بالقرب من حدودنا ونعتبره تهديدا

12:58 GMT 12.07.2024
© AFP 2023 / Ryad Kramdiعلم الجزائر
علم الجزائر - سبوتنيك عربي, 1920, 12.07.2024
© AFP 2023 / Ryad Kramdi
تابعنا عبر
حصري
قال البرلماني الجزائري محمد هاني، رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس الشعبي الوطني الجزائري، إن "بلاده ترفض الوجود الإسرائيلي بالقرب من حدودها".
وأوضح هاني أن أحد أسباب قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب في وقت سابق، يعود لعلاقته مع "الكيان الإسرائيلي".
وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن "حضور إسرائيل في المنطقة يهدد الأمن والاستقرار، إذ يعمل "الكيان الإسرائيلي" ضمن نظرة توسعية في الشرق الأوسط وفي مناطق أخرى يدركها الجميع".
وشدد على أن الحضور الإسرائيلي في المنطقة لا يشكل تهديدا للجزائر بصفة خاصة، كونها قادرة على حماية سيادتها وترابها على كافة المستويات، بل للمنطقة كلها.
الشرطة الجزائرية - سبوتنيك عربي, 1920, 07.05.2024
اعتقال شخصيات كبيرة في الجزائر سربت معلومات سرية وخطيرة لـ"صالح الاستخبارات الإسرائيلية"
7 مايو, 06:04 GMT
وتابع: "الجزائر لا تخشى أي قوة، وهي تعلم السياسة التوسعية للكيان الإسرائيلي، ولعل ما تقوم به من جرائم في الأراضي الفلسطينية، وهو ما يجعل من العلاقات مع إسرائيل (أمرا) غير طبيعي".
واستطرد: "الجزائر تعتبر الحضور الإسرائيلي في المنقطة بمثابة "التهديد"، لكنها قوة إقليمية وأفريقية ودولية، ولم تمثل أي خطر على أي وطن، بل تنادي بالسلم والاستقرار، وهو ما يجعلها ترفض وجود إسرائيل بالقرب من حدودنا".
وأشار إلى أن "بعض التصريحات من قيادات الكيان كانت بمثابة تهديد للجزائر، لكن بلادنا حكومة وشعبا لا يقبلون بأي تهديد وكانت مسيرة نضالهم ضد المستعمر الفرنسي خير شاهد وواقعية على فرض السيادة وحماية التراب الوطني".
يذكر أنه في أغسطس/ آب 2021، أعلن وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، قطع علاقات بلاده الدبلوماسية مع المغرب بسبب ما اعتبرها "الأعمال العدائية" للمملكة.
ميناء الصويرة ، المغرب 7 مارس 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.06.2024
ضجة في المغرب إثر السماح لسفينة عسكرية إسرائيلية بدخول ميناء طنجة للتزود بالوقود
25 يونيو, 06:34 GMT
وقبل قطع العلاقات رسميا، قالت الرئاسة الجزائرية إنها قررت "إعادة النظر" في علاقاتها مع الرباط معتبرة أن هذه الخطوة، التي ستزيد من تأزيم وضع العلاقات بين البلدين، راجعة لـ"الأفعال العدائية المتكررة من طرف المغرب"، معلنة "تكثيف المراقبة الأمنية على الحدود الغربية".
واتهمت الرئاسة الجزائرية في بيانها المغرب وإسرائيل بالتآمر ضدها، وقالت إن الاجتماع بحث "الأحداث الأليمة الأخيرة والأعمال العدائية المتواصلة من طرف المغرب وحليفه الكيان الصهيوني ضد الجزائر".
واستأنف المغرب علاقته مع إسرائيل أواخر العام 2020، ليكون رابع بلد عربي يطبع علاقاته مع إسرائيل برعاية أمريكية، بعد الإمارات والبحرين والسودان.
تجدر الإشارة إلى أن المغرب قطع علاقته مع إسرائيل في عام 2000، بعد 7 سنوات من بدء علاقات دبلوماسية إثر توقيع اتفاقات أوسلو بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية عام 1993.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Работа расчетов РСЗО Град ЦВО на Краснолиманском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:34 GMTМужчина бежит в укрытие во время обстрела Израиля Палестиной 7 октября 2023 года - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. الجيش الإسرائيلي ينشر تحقيقات تؤكد فشله في مواجهة هجوم 7 أكتوبر05:13 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى". إسرائيل تماطل لكسب الوقت وإفشال مفاوضات وقف الحربأمس, 13:09 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. غالانت: سنصل إلى جميع عناصر "حماس" وقتلنا 14 ألفا منهم10 يوليو, 13:20 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала