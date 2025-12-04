https://sarabic.ae/20251204/تبون-لا-سلام-في-الشرق-الأوسط-دون-حل-عادل-للقضية-الفلسطينية-1107805332.html

تبون: لا سلام في الشرق الأوسط دون حل عادل للقضية الفلسطينية

أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أنه لا سلام في الشرق الأوسط دون حل عادل للقضية الفلسطينية على أساس الشرعية الدولية، وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها... 04.12.2025, سبوتنيك عربي

وذكرت صحيفة "النهار"، مساء الأربعاء، أن تصريحات تبون جاءت خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، الذي بدأ الثلاثاء زيارة إلى الجزائر، هي الأولى من نوعها منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين قبل 30 عاما.وأجرى الرئيسان محادثات ثنائية توسعت لاحقا إلى وفدي البلدين، قبل أن يوقّعا على توقيع حزمة من الاتفاقيات المشتركة.قال الرئيس الجزائري: "بالنسبة للقضية الفلسطينية، ذكرنا بأنه لا سلام في الشرق الأوسط إلا بحلّ عادل يعيد للشعب الفلسطيني حقوقه على أساس الشرعية الدولية، وبإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس".وفي السياق نفسه، أعلنت هيئة الدفاع المدني في غزة، الأربعاء، أن غارة إسرائيلية على القطاع أسفرت عن مقتل خمسة أشخاص، بينهم طفلان، بينما قالت القوات الإسرائيلية إنها استهدفت "إرهابيًا من حماس" في جنوب غزة، رداً على اشتباك مسلح أدى إلى إصابة خمسة جنود.وأضافت الهيئة أن القصف وقع قرب مستشفى الميدان الكويتي في خان يونس، واستهدف مخيمًا لإيواء النازحين. وأفاد المستشفى بأن من بين الضحايا طفلين يبلغان من العمر 8 و10 أعوام، وأن 32 شخصًا آخرين أصيبوا.وقالت القوات الإسرائيلية، في بيان سابق الأربعاء، إن قوة عسكرية صادفت عددًا من المسلحين خلال عملية في شرق رفح، "خرجوا من بنية تحتية إرهابية تحت الأرض".وكان الجيش الإسرائيلي قد قال، الأحد، إنه قتل أكثر من 40 مقاتلاً خلال الأسبوع المنصرم في عمليات استهدفت أنفاقًا قرب رفح، حيث يتحصن عشرات من مقاتلي حماس في شبكة الأنفاق.واندلعت الحرب في غزة إثر هجوم حماس في 7 أكتوبر 2023، الذي أسفر عن مقتل 1,221 شخصًا في إسرائيل. وفي المقابل، أدى الهجوم الإسرائيلي إلى مقتل 70,117 شخصًا في القطاع، وفق أرقام وزارة الصحة في غزة.وتقول الوزارة إن 360 فلسطينيًا قُتلوا بنيران إسرائيلية منذ بدء الهدنة، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل ثلاثة جنود خلال الفترة نفسها.

