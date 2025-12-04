تبون: لا سلام في الشرق الأوسط دون حل عادل للقضية الفلسطينية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل فشلت الجهود الدولية في الحد من ظاهرة الاحترار العالمي
09:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
09:48 GMT
12 د
من الملعب
آرسنال" يسقط في فخ التعادل و"ريال مدريد" يهدي الصدارة لـ"برشلونة
10:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
بوتين يقدم نصيحة مهمة لتعلم اللغات الأجنبية
10:31 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
10:44 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
11:29 GMT
11 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
11:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
12:03 GMT
14 د
مساحة حرة
"تليغرام" تطلق شبكة "كوكوون" لخدمات الذكاء الاصطناعي تحافظ على خصوصية المستخدمين
12:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل بعد 20 عاما لن يكون للعمل والمال أهمية لدى البشر؟
12:47 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
13:03 GMT
14 د
صدى الحياة
كيف يستخدم الرقص كسلاح ثقافي؟ إجابات مثيرة تخلط الفن بالهوية والسياسة
13:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
13:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
أي تداعيات على الأمن الأوروبي تدفع ألمانيا لعقد صفقات دفاعية صخمة؟ يوضح خبير
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
17:32 GMT
18 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
17:50 GMT
10 د
بلا قيود
خبير: قرارات الجمعية العامة سلطة معنوية تضغط على إسرائيل
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مسؤول سوري: أي حل مع إسرائيل يجب أن يكون ضمن الثوابت السورية والعربية
19:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
التغيرات المناخية تهدد مدنا كبري بالزلازل
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
09:17 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
سر نجاح الشركات وطرق تحفيزها
09:37 GMT
23 د
عرب بوينت بودكاست
بوتين يقدم نصيحة مهمة لتعلم اللغات الأجنبية
10:03 GMT
13 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
10:17 GMT
15 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
10:32 GMT
12 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
10:44 GMT
17 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
11:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
ختام فعاليات مؤتمر جرائم الاستعمار في القارة الأفريقية في الجزائر مع توصيات لتحديد آليات لجبر الضرر
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
هل تبدأ صحتنا النفسية من الأمعاء؟
13:03 GMT
16 د
الإنسان والثقافة
عندما تروي الغابة الروسية حكاياتها للصحراء العربية:سحر الادب المشترك
13:19 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
13:48 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
عراقي يحاول إحراق نفسه بسبب البطالة ، والمنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
17:03 GMT
27 د
صدى الحياة
"عصر رقمي منقسم": التكنولوجيا المتقدمة تهدد بتهميش مليارات البشر
17:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251204/تبون-لا-سلام-في-الشرق-الأوسط-دون-حل-عادل-للقضية-الفلسطينية-1107805332.html
تبون: لا سلام في الشرق الأوسط دون حل عادل للقضية الفلسطينية
تبون: لا سلام في الشرق الأوسط دون حل عادل للقضية الفلسطينية
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أنه لا سلام في الشرق الأوسط دون حل عادل للقضية الفلسطينية على أساس الشرعية الدولية، وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها... 04.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-04T10:17+0000
2025-12-04T10:17+0000
الجزائر
أخبار فلسطين اليوم
غزة
العالم العربي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/07/1092479247_0:0:1641:923_1920x0_80_0_0_45c17579a3e553b8f107c2a254ef43b2.jpg
وذكرت صحيفة "النهار"، مساء الأربعاء، أن تصريحات تبون جاءت خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، الذي بدأ الثلاثاء زيارة إلى الجزائر، هي الأولى من نوعها منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين قبل 30 عاما.وأجرى الرئيسان محادثات ثنائية توسعت لاحقا إلى وفدي البلدين، قبل أن يوقّعا على توقيع حزمة من الاتفاقيات المشتركة.قال الرئيس الجزائري: "بالنسبة للقضية الفلسطينية، ذكرنا بأنه لا سلام في الشرق الأوسط إلا بحلّ عادل يعيد للشعب الفلسطيني حقوقه على أساس الشرعية الدولية، وبإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس".وفي السياق نفسه، أعلنت هيئة الدفاع المدني في غزة، الأربعاء، أن غارة إسرائيلية على القطاع أسفرت عن مقتل خمسة أشخاص، بينهم طفلان، بينما قالت القوات الإسرائيلية إنها استهدفت "إرهابيًا من حماس" في جنوب غزة، رداً على اشتباك مسلح أدى إلى إصابة خمسة جنود.وأضافت الهيئة أن القصف وقع قرب مستشفى الميدان الكويتي في خان يونس، واستهدف مخيمًا لإيواء النازحين. وأفاد المستشفى بأن من بين الضحايا طفلين يبلغان من العمر 8 و10 أعوام، وأن 32 شخصًا آخرين أصيبوا.وقالت القوات الإسرائيلية، في بيان سابق الأربعاء، إن قوة عسكرية صادفت عددًا من المسلحين خلال عملية في شرق رفح، "خرجوا من بنية تحتية إرهابية تحت الأرض".وكان الجيش الإسرائيلي قد قال، الأحد، إنه قتل أكثر من 40 مقاتلاً خلال الأسبوع المنصرم في عمليات استهدفت أنفاقًا قرب رفح، حيث يتحصن عشرات من مقاتلي حماس في شبكة الأنفاق.واندلعت الحرب في غزة إثر هجوم حماس في 7 أكتوبر 2023، الذي أسفر عن مقتل 1,221 شخصًا في إسرائيل. وفي المقابل، أدى الهجوم الإسرائيلي إلى مقتل 70,117 شخصًا في القطاع، وفق أرقام وزارة الصحة في غزة.وتقول الوزارة إن 360 فلسطينيًا قُتلوا بنيران إسرائيلية منذ بدء الهدنة، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل ثلاثة جنود خلال الفترة نفسها.
https://sarabic.ae/20240220/سفير-فلسطين-بالجزائر-لـسبوتنيك-أمريكا-لن-تصمد-طويلا-أمام-المطالب-العادلة-بوقف-العدوان-على-غزة-1086264112.html
الجزائر
غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/07/1092479247_0:0:1457:1093_1920x0_80_0_0_b93a48fb95a0110b257994fef6583305.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الجزائر, أخبار فلسطين اليوم, غزة, العالم العربي, الأخبار
الجزائر, أخبار فلسطين اليوم, غزة, العالم العربي, الأخبار

تبون: لا سلام في الشرق الأوسط دون حل عادل للقضية الفلسطينية

10:17 GMT 04.12.2025
© AP Photo / STRالرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون
الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون - سبوتنيك عربي, 1920, 04.12.2025
© AP Photo / STR
تابعنا عبر
أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أنه لا سلام في الشرق الأوسط دون حل عادل للقضية الفلسطينية على أساس الشرعية الدولية، وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.
وذكرت صحيفة "النهار"، مساء الأربعاء، أن تصريحات تبون جاءت خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، الذي بدأ الثلاثاء زيارة إلى الجزائر، هي الأولى من نوعها منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين قبل 30 عاما.
تداعيات القصف الإسرائيلي على رفح في جنوب قطاع غزة، فلسطين، في 11 فبراير 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.02.2024
سفير فلسطين بالجزائر لـ"سبوتنيك": أمريكا لن تصمد طويلا أمام المطالب العادلة بوقف العدوان على غزة
20 فبراير 2024, 18:49 GMT
وأجرى الرئيسان محادثات ثنائية توسعت لاحقا إلى وفدي البلدين، قبل أن يوقّعا على توقيع حزمة من الاتفاقيات المشتركة.
قال الرئيس الجزائري: "بالنسبة للقضية الفلسطينية، ذكرنا بأنه لا سلام في الشرق الأوسط إلا بحلّ عادل يعيد للشعب الفلسطيني حقوقه على أساس الشرعية الدولية، وبإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس".
وفي السياق نفسه، أعلنت هيئة الدفاع المدني في غزة، الأربعاء، أن غارة إسرائيلية على القطاع أسفرت عن مقتل خمسة أشخاص، بينهم طفلان، بينما قالت القوات الإسرائيلية إنها استهدفت "إرهابيًا من حماس" في جنوب غزة، رداً على اشتباك مسلح أدى إلى إصابة خمسة جنود.
وأضافت الهيئة أن القصف وقع قرب مستشفى الميدان الكويتي في خان يونس، واستهدف مخيمًا لإيواء النازحين. وأفاد المستشفى بأن من بين الضحايا طفلين يبلغان من العمر 8 و10 أعوام، وأن 32 شخصًا آخرين أصيبوا.
وقالت القوات الإسرائيلية، في بيان سابق الأربعاء، إن قوة عسكرية صادفت عددًا من المسلحين خلال عملية في شرق رفح، "خرجوا من بنية تحتية إرهابية تحت الأرض".
وكان الجيش الإسرائيلي قد قال، الأحد، إنه قتل أكثر من 40 مقاتلاً خلال الأسبوع المنصرم في عمليات استهدفت أنفاقًا قرب رفح، حيث يتحصن عشرات من مقاتلي حماس في شبكة الأنفاق.
واندلعت الحرب في غزة إثر هجوم حماس في 7 أكتوبر 2023، الذي أسفر عن مقتل 1,221 شخصًا في إسرائيل. وفي المقابل، أدى الهجوم الإسرائيلي إلى مقتل 70,117 شخصًا في القطاع، وفق أرقام وزارة الصحة في غزة.
وتقول الوزارة إن 360 فلسطينيًا قُتلوا بنيران إسرائيلية منذ بدء الهدنة، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل ثلاثة جنود خلال الفترة نفسها.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала