https://sarabic.ae/20260613/كيف-يسهم-النفط-في-تعزيز-مكانة-كرة-القدم؟-أوبك-تكشف-التفاصيل-1114321887.html

كيف يسهم النفط في تعزيز مكانة كرة القدم؟.. "أوبك" تكشف التفاصيل

كيف يسهم النفط في تعزيز مكانة كرة القدم؟.. "أوبك" تكشف التفاصيل

سبوتنيك عربي

سلّطت منظمة "أوبك" الضوء على الاستخدامات الواسعة للمنتجات النفطية في قطاع الرياضة، لا سيما كرة القدم، مشيرة إلى أن المشتقات البتروكيميائية تسهم بشكل مباشر في... 13.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-13T16:44+0000

2026-06-13T16:44+0000

2026-06-13T16:44+0000

أوبك

أخبار كرة القدم

اقتصاد

الولايات المتحدة الأمريكية

أخبار كندا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/0b/1109124755_0:42:1114:669_1920x0_80_0_0_7c224b7ef12d1bd29035047e6b21abe4.jpg

وتزامناً مع انطلاق النسخة الـ23 من بطولة كأس العالم لكرة القدم "فيفا 2026” في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، أوضحت المنظمة أن اهتمام الجماهير يتركز عادة على متابعة المباريات ونتائج المنتخبات، بينما يغيب التساؤل حول العناصر الأساسية التي تدخل في صناعة كرة القدم ومستلزماتها، بحسب منصة "الطاقة" المتخصصة.وبحسب تقارير إعلامية اطلعت عليها المنصة، أشارت "أوبك" إلى أن صناعة كرة القدم تعتمد على مجموعة من المشتقات النفطية، من بينها مادة “البوتيل”، إلى جانب مواد أخرى تدخل في تصنيع القمصان والجوارب والأحذية وواقيات الساق وشباك المرمى، فضلاً عن مكونات البنية التحتية للملاعب مثل المقاعد ولوحات النتائج وأنظمة الإضاءة وتجهيز أرضيات الملاعب.وأضافت أوبك أن استخدام المشتقات النفطية في تصنيع كرة القدم والرياضات الأخرى مثل التنس أسهم في تعزيز انتشار هذه الألعاب عالمياً، مشيرة إلى أن المواد البتروكيميائية أصبحت جزءاً أساسياً في الصناعات الرياضية الحديثة.وتشمل أبرز المواد المستخدمة في صناعة كرة القدم الحديثة البولي يوريثان، والبولي فينيل كلوريد، والبوليستر، وهي مواد تمنح الكرة خصائص متعددة أبرزها المتانة العالية، ومقاومة الماء، والقدرة على الارتداد.وفي المرحلة الثانية تُستخدم طبقات داخلية من خيوط البوليستر أو النايلون لتثبيت البنية الداخلية للكرة والحفاظ على شكلها، يليها تصنيع الكيس الداخلي من مطاط البوتيل أو اللاتكس، وهي الجزء المسؤول عن الاحتفاظ بالهواء داخل الكرة.وتختتم عملية التصنيع بمرحلة التجميع واللصق، حيث تُجمع الألواح الصناعية باستخدام مواد رابطة بتروكيميائية ولواصق حرارية تضمن إحكام إغلاق الكرة ومقاومتها للماء والصدمات، وهي مركبات مشتقة من النفط الخام والغاز الطبيعي تُستخدم كمواد لاصقة صناعية.

https://sarabic.ae/20260608/بعد-أضواء-المونديال-نجوم-كرة-قدم-ينتهى-بهم-المطاف-في-مهن-لا-تخطر-على-بال-1114174347.html

https://sarabic.ae/20260611/دراسة-تكشف-كيف-تؤثر-متابعة-مباريات-كأس-العالم-على-الحالة-النفسية-1114266259.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أوبك, أخبار كرة القدم, اقتصاد, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار كندا