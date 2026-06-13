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https://sarabic.ae/20260613/كيف-يسهم-النفط-في-تعزيز-مكانة-كرة-القدم؟-أوبك-تكشف-التفاصيل-1114321887.html
كيف يسهم النفط في تعزيز مكانة كرة القدم؟.. "أوبك" تكشف التفاصيل
كيف يسهم النفط في تعزيز مكانة كرة القدم؟.. "أوبك" تكشف التفاصيل
سبوتنيك عربي
سلّطت منظمة "أوبك" الضوء على الاستخدامات الواسعة للمنتجات النفطية في قطاع الرياضة، لا سيما كرة القدم، مشيرة إلى أن المشتقات البتروكيميائية تسهم بشكل مباشر في... 13.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-13T16:44+0000
2026-06-13T16:44+0000
أوبك
أخبار كرة القدم
اقتصاد
الولايات المتحدة الأمريكية
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وتزامناً مع انطلاق النسخة الـ23 من بطولة كأس العالم لكرة القدم "فيفا 2026” في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، أوضحت المنظمة أن اهتمام الجماهير يتركز عادة على متابعة المباريات ونتائج المنتخبات، بينما يغيب التساؤل حول العناصر الأساسية التي تدخل في صناعة كرة القدم ومستلزماتها، بحسب منصة "الطاقة" المتخصصة.وبحسب تقارير إعلامية اطلعت عليها المنصة، أشارت "أوبك" إلى أن صناعة كرة القدم تعتمد على مجموعة من المشتقات النفطية، من بينها مادة “البوتيل”، إلى جانب مواد أخرى تدخل في تصنيع القمصان والجوارب والأحذية وواقيات الساق وشباك المرمى، فضلاً عن مكونات البنية التحتية للملاعب مثل المقاعد ولوحات النتائج وأنظمة الإضاءة وتجهيز أرضيات الملاعب.وأضافت أوبك أن استخدام المشتقات النفطية في تصنيع كرة القدم والرياضات الأخرى مثل التنس أسهم في تعزيز انتشار هذه الألعاب عالمياً، مشيرة إلى أن المواد البتروكيميائية أصبحت جزءاً أساسياً في الصناعات الرياضية الحديثة.وتشمل أبرز المواد المستخدمة في صناعة كرة القدم الحديثة البولي يوريثان، والبولي فينيل كلوريد، والبوليستر، وهي مواد تمنح الكرة خصائص متعددة أبرزها المتانة العالية، ومقاومة الماء، والقدرة على الارتداد.وفي المرحلة الثانية تُستخدم طبقات داخلية من خيوط البوليستر أو النايلون لتثبيت البنية الداخلية للكرة والحفاظ على شكلها، يليها تصنيع الكيس الداخلي من مطاط البوتيل أو اللاتكس، وهي الجزء المسؤول عن الاحتفاظ بالهواء داخل الكرة.وتختتم عملية التصنيع بمرحلة التجميع واللصق، حيث تُجمع الألواح الصناعية باستخدام مواد رابطة بتروكيميائية ولواصق حرارية تضمن إحكام إغلاق الكرة ومقاومتها للماء والصدمات، وهي مركبات مشتقة من النفط الخام والغاز الطبيعي تُستخدم كمواد لاصقة صناعية.
https://sarabic.ae/20260608/بعد-أضواء-المونديال-نجوم-كرة-قدم-ينتهى-بهم-المطاف-في-مهن-لا-تخطر-على-بال-1114174347.html
https://sarabic.ae/20260611/دراسة-تكشف-كيف-تؤثر-متابعة-مباريات-كأس-العالم-على-الحالة-النفسية-1114266259.html
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أوبك, أخبار كرة القدم, اقتصاد, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار كندا
أوبك, أخبار كرة القدم, اقتصاد, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار كندا

كيف يسهم النفط في تعزيز مكانة كرة القدم؟.. "أوبك" تكشف التفاصيل

16:44 GMT 13.06.2026
© Photo / Unsplash/ Wesley Tingeyكرة قدم
كرة قدم - سبوتنيك عربي, 1920, 13.06.2026
© Photo / Unsplash/ Wesley Tingey
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سلّطت منظمة "أوبك" الضوء على الاستخدامات الواسعة للمنتجات النفطية في قطاع الرياضة، لا سيما كرة القدم، مشيرة إلى أن المشتقات البتروكيميائية تسهم بشكل مباشر في انتشار هذه اللعبة وتطورها على المستوى العالمي.
وتزامناً مع انطلاق النسخة الـ23 من بطولة كأس العالم لكرة القدم "فيفا 2026” في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، أوضحت المنظمة أن اهتمام الجماهير يتركز عادة على متابعة المباريات ونتائج المنتخبات، بينما يغيب التساؤل حول العناصر الأساسية التي تدخل في صناعة كرة القدم ومستلزماتها، بحسب منصة "الطاقة" المتخصصة.
كأس العالم لكرة القدم - سبوتنيك عربي, 1920, 08.06.2026
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بعد أضواء المونديال.. نجوم كرة قدم ينتهى بهم المطاف في مهن لا تخطر على بال
8 يونيو, 16:50 GMT
وبحسب تقارير إعلامية اطلعت عليها المنصة، أشارت "أوبك" إلى أن صناعة كرة القدم تعتمد على مجموعة من المشتقات النفطية، من بينها مادة “البوتيل”، إلى جانب مواد أخرى تدخل في تصنيع القمصان والجوارب والأحذية وواقيات الساق وشباك المرمى، فضلاً عن مكونات البنية التحتية للملاعب مثل المقاعد ولوحات النتائج وأنظمة الإضاءة وتجهيز أرضيات الملاعب.
وأوضحت المنظمة أن كرة القدم تُنتج عالمياً بما يتراوح بين 40 و65 مليون كرة سنوياً، يُصنع نحو 70% منها يدوياً في مدينة سيالكوت بإقليم البنجاب شمال شرقي باكستان.
وأضافت أوبك أن استخدام المشتقات النفطية في تصنيع كرة القدم والرياضات الأخرى مثل التنس أسهم في تعزيز انتشار هذه الألعاب عالمياً، مشيرة إلى أن المواد البتروكيميائية أصبحت جزءاً أساسياً في الصناعات الرياضية الحديثة.
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وتشمل أبرز المواد المستخدمة في صناعة كرة القدم الحديثة البولي يوريثان، والبولي فينيل كلوريد، والبوليستر، وهي مواد تمنح الكرة خصائص متعددة أبرزها المتانة العالية، ومقاومة الماء، والقدرة على الارتداد.
وتتكون عملية تصنيع كرة القدم من عدة مراحل تبدأ بالغلاف الخارجي المصنوع من الجلد الصناعي، حيث يُستخدم البولي يوريثان لتوفير مرونة وتحكم أفضل، بينما يُستخدم البولي فينيل كلوريد في الكرات منخفضة التكلفة لزيادة المتانة ومقاومة التمزق.
وفي المرحلة الثانية تُستخدم طبقات داخلية من خيوط البوليستر أو النايلون لتثبيت البنية الداخلية للكرة والحفاظ على شكلها، يليها تصنيع الكيس الداخلي من مطاط البوتيل أو اللاتكس، وهي الجزء المسؤول عن الاحتفاظ بالهواء داخل الكرة.
وتختتم عملية التصنيع بمرحلة التجميع واللصق، حيث تُجمع الألواح الصناعية باستخدام مواد رابطة بتروكيميائية ولواصق حرارية تضمن إحكام إغلاق الكرة ومقاومتها للماء والصدمات، وهي مركبات مشتقة من النفط الخام والغاز الطبيعي تُستخدم كمواد لاصقة صناعية.
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