بعد أضواء المونديال.. نجوم كرة قدم ينتهى بهم المطاف في مهن لا تخطر على بال

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لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
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123 د
صدى الحياة
مليار إنسان بلا إسكان.. والعالم على حافة انفجار اجتماعي
08:29 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل بعد 20 عاما لن يكون للعمل والمال أهمية لدى البشر؟
09:03 GMT
13 د
مرايا العلوم
هل كل تحركاتنا وافعالنا مراقبة طوال الوقت .. وابتكار علمي يمحو الذكريات المؤلمة
09:16 GMT
29 د
مساحة حرة
فيلم "مايكل".. نجاح جماهيري وجدل نقدي
10:03 GMT
29 د
موزاييك
هل سيصمم "المقص الجيني" أطفالا خارقين و يطيل عمر البشر
10:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
10:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
حكاية العطور من المكانة الاجتماعية إلى الريادة العالمية
11:03 GMT
40 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
11:44 GMT
15 د
خطوط التماس
ما هي التحضيرات التي سبقت حرب تشرين التحريرية.. وكيف استعدت سوريا لمعركة استعادة الجولان؟
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
تزايد وتيرة انقراض الأنواع حتى قبل اكتشافها في غابات الأمازون
12:48 GMT
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البرنامج المسائي
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ملفات ساخنة
مخاوف من "توطين المهاجرين" تشعل أزمة في ليبيا؟
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29 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواطف والأعراض الجسدية؟
16:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
16:50 GMT
10 د
عالم سبوتنيك
عقوبات مرتقبة على مستوطنين إسرائيليين.. وتحفظات على مخرجات الحوار المهيكل في ليبيا
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
من أخماتوفا إلى أوليتسكايا: رحلة الأدب الروسي بصوت أنثوي
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شؤون عسكرية
ما أهمية الأرشيف الذي تحضره دمشق للمحققين الأوروبيين ومنظمات حقوق الإنسان .. خبير يجيب
18:31 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
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108 د
ع الموجة مع ايلي
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150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
اكتشاف جمجمة عمرها مليون سنة، هل تعيد كتابة تاريخ الإنسان؟
08:30 GMT
19 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
08:49 GMT
11 د
صدى الحياة
تربية الأطفال على الحبلين: "الحزم" الذي يبني أو "العقاب" الذي يحطم
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"التعامد العظيم" تعامد الشمس على وجه رمسيس وأسرار المصريين القدماء
09:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
09:42 GMT
18 د
بين بيروت والقاهرة
مطار القليعات بين بوابة اقتصادية للشمال وساحة صراع سياسي… وهل تنجح واشنطن في مسعى تمويل إصلاح الخليج بأموال إيرانية؟
10:00 GMT
63 د
نبض افريقيا
الجزائر تبدأ رسميا تدشين أعمال إنجاز أنبوب الغاز العابر للصحراء مع نيجيريا والنيجر
11:03 GMT
45 د
موزاييك
اضطرابات النوم وتأثيرها على الصحة العامة للإنسان
11:49 GMT
11 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
12:33 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
12:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
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صدى الحياة
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16:53 GMT
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بلا قيود
خبير: أي خطأ في التصعيد بين طهران وتل أبيب سيؤدي لحرب مفتوحة
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18:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: الحرب في السودان تتحول إلى حرب لا تماثلية بإدخال الطائرات المسيرة
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https://sarabic.ae/20260608/بعد-أضواء-المونديال-نجوم-كرة-قدم-ينتهى-بهم-المطاف-في-مهن-لا-تخطر-على-بال-1114174347.html
بعد أضواء المونديال.. نجوم كرة قدم ينتهى بهم المطاف في مهن لا تخطر على بال
بعد أضواء المونديال.. نجوم كرة قدم ينتهى بهم المطاف في مهن لا تخطر على بال
سبوتنيك عربي
يظل الظهور في كأس العالم الحلم الأكبر لأي لاعب كرة قدم، لكن الحياة بعد الاعتزال لا تسير بالطريقة نفسها لجميع النجوم. 08.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-08T16:50+0000
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رياضة
العالم
المونديال
كأس العالم 2026
مجتمع
الولايات المتحدة الأمريكية
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فبينما حصد لاعبو العصر الحديث ثروات ضخمة "تؤمن مستقبلهم" لسنوات طويلة، وجد عدد من نجوم المونديال السابقين أنفسهم في مسارات مهنية مختلفة تماماً، بعضهم بدافع الحاجة وآخرون بدافع الشغف والرغبة في خوض تجارب جديدة بعيداً عن الأضواء.أما البرازيلي فيليكس، حارس منتخب السامبا المتوج بمونديال 1970، فاختار العمل في مجال المبيعات متخصصاً في بيع السيارات والثلاجات بعد نهاية مشواره الكروي.وفي تحول مختلف، انتقل الألماني تيم فيزه، الحارس الذي تواجد مع منتخب بلاده في كأس العالم 2010، إلى عالم المصارعة الحرة وخاض تجارب احترافية في عروض "WWE".كما اختار النيجيري تاريبو ويست، المدافع السابق لإنتر وميلان، طريقاً مغايراً بعد الاعتزال، إذ كرّس حياته للعمل الديني وأسس كنيسته الخاصة.وتؤكد قصص هؤلاء النجوم أن الشهرة الكروية لا ترسم دائماً ملامح المستقبل، وأن الحياة بعد الاعتزال قد تقود أصحابها إلى عوالم جديدة لا تقل إثارة عن أمجاد الملاعب.أمريكا تمنع تحليق الطائرات من دون طيار فوق مواقع كأس العالم لكرة القدم"وعد طريف" من نجم برشلونة يامال في حال تتويج إسبانيا بكأس العالم
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رياضة, العالم, المونديال, كأس العالم 2026, الولايات المتحدة الأمريكية
رياضة, العالم, المونديال, كأس العالم 2026, الولايات المتحدة الأمريكية

بعد أضواء المونديال.. نجوم كرة قدم ينتهى بهم المطاف في مهن لا تخطر على بال

16:50 GMT 08.06.2026 (تم التحديث: 16:51 GMT 08.06.2026)
© Photo / Unsplash/ Fauzan Saari كأس العالم لكرة القدم
كأس العالم لكرة القدم - سبوتنيك عربي, 1920, 08.06.2026
© Photo / Unsplash/ Fauzan Saari
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يظل الظهور في كأس العالم الحلم الأكبر لأي لاعب كرة قدم، لكن الحياة بعد الاعتزال لا تسير بالطريقة نفسها لجميع النجوم.
فبينما حصد لاعبو العصر الحديث ثروات ضخمة "تؤمن مستقبلهم" لسنوات طويلة، وجد عدد من نجوم المونديال السابقين أنفسهم في مسارات مهنية مختلفة تماماً، بعضهم بدافع الحاجة وآخرون بدافع الشغف والرغبة في خوض تجارب جديدة بعيداً عن الأضواء.
ومن بين هؤلاء الإنجليزي راي ويلسون، أحد أبطال مونديال 1966، الذي اتجه بعد اعتزاله إلى العمل في إدارة الجنائز وأسس شركته الخاصة التي استمرت حتى تقاعده، فيما عاد الفرنسي ستيفان غيفارش، أحد أفراد الجيل المتوج بكأس العالم 1998، إلى مسقط رأسه ليعمل في بيع المسابح ضمن شركة يملكها أحد أصدقائه.
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أما البرازيلي فيليكس، حارس منتخب السامبا المتوج بمونديال 1970، فاختار العمل في مجال المبيعات متخصصاً في بيع السيارات والثلاجات بعد نهاية مشواره الكروي.
البرتغالي فابيو كوينتراو، لاعب ريال مدريد السابق والمشارك في مونديالي 2010 و2014، ابتعد تماماً عن كرة القدم ليحقق حلم طفولته ويعمل صياداً للأسماك، مؤكداً أن البحر كان دائماً جزءاً من حياته.
وفي تحول مختلف، انتقل الألماني تيم فيزه، الحارس الذي تواجد مع منتخب بلاده في كأس العالم 2010، إلى عالم المصارعة الحرة وخاض تجارب احترافية في عروض "WWE".
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كما اختار النيجيري تاريبو ويست، المدافع السابق لإنتر وميلان، طريقاً مغايراً بعد الاعتزال، إذ كرّس حياته للعمل الديني وأسس كنيسته الخاصة.
بدوره، فضّل الهداف الأرجنتيني الأسطوري غابرييل باتيستوتا الابتعاد عن أجواء الكرة، ليتفرغ لإدارة مزرعته وتربية الماشية والخيول في بلاده، أما شاكا هيسلوب، حارس ترينيداد وتوباغو السابق، فجمع بين العمل الإعلامي وخلفيته الأكاديمية في الهندسة الميكانيكية، بعدما خضع لتدريب مهني في وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا".
وتؤكد قصص هؤلاء النجوم أن الشهرة الكروية لا ترسم دائماً ملامح المستقبل، وأن الحياة بعد الاعتزال قد تقود أصحابها إلى عوالم جديدة لا تقل إثارة عن أمجاد الملاعب.
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