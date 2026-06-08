https://sarabic.ae/20260608/بعد-أضواء-المونديال-نجوم-كرة-قدم-ينتهى-بهم-المطاف-في-مهن-لا-تخطر-على-بال-1114174347.html

بعد أضواء المونديال.. نجوم كرة قدم ينتهى بهم المطاف في مهن لا تخطر على بال

بعد أضواء المونديال.. نجوم كرة قدم ينتهى بهم المطاف في مهن لا تخطر على بال

سبوتنيك عربي

يظل الظهور في كأس العالم الحلم الأكبر لأي لاعب كرة قدم، لكن الحياة بعد الاعتزال لا تسير بالطريقة نفسها لجميع النجوم. 08.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-08T16:50+0000

2026-06-08T16:50+0000

2026-06-08T16:51+0000

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كأس العالم 2026

مجتمع

الولايات المتحدة الأمريكية

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فبينما حصد لاعبو العصر الحديث ثروات ضخمة "تؤمن مستقبلهم" لسنوات طويلة، وجد عدد من نجوم المونديال السابقين أنفسهم في مسارات مهنية مختلفة تماماً، بعضهم بدافع الحاجة وآخرون بدافع الشغف والرغبة في خوض تجارب جديدة بعيداً عن الأضواء.أما البرازيلي فيليكس، حارس منتخب السامبا المتوج بمونديال 1970، فاختار العمل في مجال المبيعات متخصصاً في بيع السيارات والثلاجات بعد نهاية مشواره الكروي.وفي تحول مختلف، انتقل الألماني تيم فيزه، الحارس الذي تواجد مع منتخب بلاده في كأس العالم 2010، إلى عالم المصارعة الحرة وخاض تجارب احترافية في عروض "WWE".كما اختار النيجيري تاريبو ويست، المدافع السابق لإنتر وميلان، طريقاً مغايراً بعد الاعتزال، إذ كرّس حياته للعمل الديني وأسس كنيسته الخاصة.وتؤكد قصص هؤلاء النجوم أن الشهرة الكروية لا ترسم دائماً ملامح المستقبل، وأن الحياة بعد الاعتزال قد تقود أصحابها إلى عوالم جديدة لا تقل إثارة عن أمجاد الملاعب.أمريكا تمنع تحليق الطائرات من دون طيار فوق مواقع كأس العالم لكرة القدم"وعد طريف" من نجم برشلونة يامال في حال تتويج إسبانيا بكأس العالم

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رياضة, العالم, المونديال, كأس العالم 2026, الولايات المتحدة الأمريكية