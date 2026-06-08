https://sarabic.ae/20260608/بعد-أضواء-المونديال-نجوم-كرة-قدم-ينتهى-بهم-المطاف-في-مهن-لا-تخطر-على-بال-1114174347.html
بعد أضواء المونديال.. نجوم كرة قدم ينتهى بهم المطاف في مهن لا تخطر على بال
بعد أضواء المونديال.. نجوم كرة قدم ينتهى بهم المطاف في مهن لا تخطر على بال
سبوتنيك عربي
يظل الظهور في كأس العالم الحلم الأكبر لأي لاعب كرة قدم، لكن الحياة بعد الاعتزال لا تسير بالطريقة نفسها لجميع النجوم. 08.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-08T16:50+0000
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فبينما حصد لاعبو العصر الحديث ثروات ضخمة "تؤمن مستقبلهم" لسنوات طويلة، وجد عدد من نجوم المونديال السابقين أنفسهم في مسارات مهنية مختلفة تماماً، بعضهم بدافع الحاجة وآخرون بدافع الشغف والرغبة في خوض تجارب جديدة بعيداً عن الأضواء.أما البرازيلي فيليكس، حارس منتخب السامبا المتوج بمونديال 1970، فاختار العمل في مجال المبيعات متخصصاً في بيع السيارات والثلاجات بعد نهاية مشواره الكروي.وفي تحول مختلف، انتقل الألماني تيم فيزه، الحارس الذي تواجد مع منتخب بلاده في كأس العالم 2010، إلى عالم المصارعة الحرة وخاض تجارب احترافية في عروض "WWE".كما اختار النيجيري تاريبو ويست، المدافع السابق لإنتر وميلان، طريقاً مغايراً بعد الاعتزال، إذ كرّس حياته للعمل الديني وأسس كنيسته الخاصة.وتؤكد قصص هؤلاء النجوم أن الشهرة الكروية لا ترسم دائماً ملامح المستقبل، وأن الحياة بعد الاعتزال قد تقود أصحابها إلى عوالم جديدة لا تقل إثارة عن أمجاد الملاعب.أمريكا تمنع تحليق الطائرات من دون طيار فوق مواقع كأس العالم لكرة القدم"وعد طريف" من نجم برشلونة يامال في حال تتويج إسبانيا بكأس العالم
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رياضة, العالم, المونديال, كأس العالم 2026, الولايات المتحدة الأمريكية
رياضة, العالم, المونديال, كأس العالم 2026, الولايات المتحدة الأمريكية
بعد أضواء المونديال.. نجوم كرة قدم ينتهى بهم المطاف في مهن لا تخطر على بال
16:50 GMT 08.06.2026 (تم التحديث: 16:51 GMT 08.06.2026)
يظل الظهور في كأس العالم الحلم الأكبر لأي لاعب كرة قدم، لكن الحياة بعد الاعتزال لا تسير بالطريقة نفسها لجميع النجوم.
فبينما حصد لاعبو العصر الحديث ثروات ضخمة "تؤمن مستقبلهم" لسنوات طويلة، وجد عدد من نجوم المونديال السابقين أنفسهم في مسارات مهنية مختلفة تماماً، بعضهم بدافع الحاجة وآخرون بدافع الشغف والرغبة في خوض تجارب جديدة بعيداً عن الأضواء.
ومن بين هؤلاء الإنجليزي راي ويلسون، أحد أبطال مونديال 1966، الذي اتجه بعد اعتزاله إلى العمل في إدارة الجنائز وأسس شركته الخاصة التي استمرت حتى تقاعده، فيما عاد الفرنسي ستيفان غيفارش، أحد أفراد الجيل المتوج بكأس العالم 1998، إلى مسقط رأسه ليعمل في بيع المسابح ضمن شركة يملكها أحد أصدقائه.
أما البرازيلي فيليكس، حارس منتخب السامبا المتوج بمونديال 1970، فاختار العمل في مجال المبيعات متخصصاً في بيع السيارات والثلاجات بعد نهاية مشواره الكروي.
البرتغالي فابيو كوينتراو، لاعب ريال مدريد السابق والمشارك في مونديالي 2010 و2014، ابتعد تماماً عن كرة القدم ليحقق حلم طفولته ويعمل صياداً للأسماك، مؤكداً أن البحر كان دائماً جزءاً من حياته.
وفي تحول مختلف، انتقل الألماني تيم فيزه، الحارس الذي تواجد مع منتخب بلاده في كأس العالم 2010، إلى عالم المصارعة الحرة وخاض تجارب احترافية في عروض "WWE".
كما اختار النيجيري تاريبو ويست، المدافع السابق لإنتر وميلان، طريقاً مغايراً بعد الاعتزال، إذ كرّس حياته للعمل الديني وأسس كنيسته الخاصة.
بدوره، فضّل الهداف الأرجنتيني الأسطوري غابرييل باتيستوتا الابتعاد عن أجواء الكرة، ليتفرغ لإدارة مزرعته وتربية الماشية والخيول في بلاده، أما شاكا هيسلوب، حارس ترينيداد وتوباغو السابق، فجمع بين العمل الإعلامي وخلفيته الأكاديمية في الهندسة الميكانيكية، بعدما خضع لتدريب مهني في وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا".
وتؤكد قصص هؤلاء النجوم أن الشهرة الكروية لا ترسم دائماً ملامح المستقبل، وأن الحياة بعد الاعتزال قد تقود أصحابها إلى عوالم جديدة لا تقل إثارة عن أمجاد الملاعب.