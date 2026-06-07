"وعد طريف" من نجم برشلونة يامال في حال تتويج إسبانيا بكأس العالم

عربي
الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف قاعدة رامات ديفيد الجوية في إسرائيل ويهدد بتوسيع الرد - عاجل
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
من الملعب
من الملعب إلى صفحات المجد.. كيف وثق "This is Our Game" علاقة القاهرة المعقدة بكرة القدم؟
08:30 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
أناشيد النصر والوطن: أغاني الحرب بين روسيا والعالم العربي
09:03 GMT
30 د
خطوط التماس
ما هي التحضيرات التي سبقت حرب تشرين التحريرية.. وكيف استعدت سوريا لمعركة استعادة الجولان؟
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
زهرة تيتان أروم في لندن
10:49 GMT
11 د
نبض افريقيا
زيادة التوتر بين بريطانيا ورواندا بعد خسارة الاخيرة دعوى للحصول على 115 مليون يورو من لندن
11:03 GMT
45 د
موزاييك
اضطرابات النوم وتأثيرها على الصحة العامة للإنسان
11:48 GMT
11 د
شؤون عسكرية
ما أهمية الأرشيف الذي تحضره دمشق للمحققين الأوروبيين ومنظمات حقوق الإنسان .. خبير يجيب
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
توقعات علمية بأن نقص المعلومات ربما يجعل أكثر من نصف الأنواع معرضة للاندثار
12:32 GMT
10 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
12:42 GMT
17 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
16:03 GMT
17 د
مساحة حرة
فيلم "مايكل".. نجاح جماهيري وجدل نقدي
16:21 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كافنديش يزن العالم في واحدة من أكثر تجارب الفيزياء أناقة على الإطلاق
16:50 GMT
10 د
عالم سبوتنيك
بوتين: لا جدوى من الاجتماع مع زيلينسكي حاليا.. إيران: الاتفاق مع واشنطن مشروط بالأموال المجمدة
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
مخاوف من "توطين المهاجرين" تشعل أزمة في ليبيا؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
"الفرصة الروسية" للعرب: بين القانون والمبادرات الجديدة
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
صدى الحياة
مليار إنسان بلا إسكان.. والعالم على حافة انفجار اجتماعي
08:29 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل بعد 20 عاما لن يكون للعمل والمال أهمية لدى البشر؟
09:03 GMT
13 د
مرايا العلوم
هل كل تحركاتنا وافعالنا مراقبة طوال الوقت .. وابتكار علمي يمحو الذكريات المؤلمة
09:16 GMT
29 د
مساحة حرة
فيلم "مايكل".. نجاح جماهيري وجدل نقدي
10:03 GMT
29 د
موزاييك
هل سيصمم "المقص الجيني" أطفالا خارقين و يطيل عمر البشر
10:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
10:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
حكاية العطور من المكانة الاجتماعية إلى الريادة العالمية
11:03 GMT
40 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
11:44 GMT
15 د
خطوط التماس
ما هي التحضيرات التي سبقت حرب تشرين التحريرية.. وكيف استعدت سوريا لمعركة استعادة الجولان؟
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
تزايد وتيرة انقراض الأنواع حتى قبل اكتشافها في غابات الأمازون
12:48 GMT
8 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
مخاوف من "توطين المهاجرين" تشعل أزمة في ليبيا؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواطف والأعراض الجسدية؟
16:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
16:50 GMT
10 د
عالم سبوتنيك
عقوبات مرتقبة على مستوطنين إسرائيليين.. وتحفظات على مخرجات الحوار المهيكل في ليبيا
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
من أخماتوفا إلى أوليتسكايا: رحلة الأدب الروسي بصوت أنثوي
18:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
ما أهمية الأرشيف الذي تحضره دمشق للمحققين الأوروبيين ومنظمات حقوق الإنسان .. خبير يجيب
18:31 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260607/وعد-طريف-من-نجم-برشلونة-يامال-في-حال-تتويج-إسبانيا-بكأس-العالم-1114149560.html
"وعد طريف" من نجم برشلونة يامال في حال تتويج إسبانيا بكأس العالم
"وعد طريف" من نجم برشلونة يامال في حال تتويج إسبانيا بكأس العالم
سبوتنيك عربي
أطلق نجم برشلونة والمنتخب الإسباني، لامين يامال، وعدًا لافتًا لجماهير منتخب بلاده قبل انطلاق كأس العالم 2026، مؤكدًا أنه سيُطيل لحيته وشاربه لمدة ثلاثة أسابيع... 07.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-07T19:24+0000
2026-06-07T19:24+0000
رياضة
أخبار إسبانيا
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/17/1110666755_0:0:2001:1125_1920x0_80_0_0_eca9e89dd8626ff099024e73fb9995a6.jpg
وخلال بث مباشر عبر قناته الرسمية على منصة "يوتيوب"، تحدث يامال عن طموحات منتخب إسبانيا في البطولة المقررة إقامتها في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، كما كشف تفاصيل شخصية تتعلق بحياته خارج الملاعب. كما كشف اللاعب الشاب أنه يتحدث اللغة الإنجليزية بطلاقة، وأنه سيزيل تقويم أسنانه بعد انتهاء كأس العالم، مشيرًا إلى أن عددًا من اللاعبين لا يحظون بالتقدير الذي يستحقونه، ومن بينهم جيرارد مارتن، وفابيان رويز، وميكيل ميرينو، وهو الرأي الذي أيدته والدته التي ظهرت معه خلال البث المباشر.وستقام بطولة كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، في الفترة من 11 يونيو/ حزيران الجاري إلى 3 يوليو/ تموز المقبل، حيث تستضيف كل دولة 13 مباراة من البطولة.
https://sarabic.ae/20260512/أول-تعليق-رسمي-من-إسبانيا-على-احتفال-النجم-لامين-يامال-بعلم-فلسطين-1113355930.html
https://sarabic.ae/20260423/برشلونة-يكشف-حقيقة-غياب-لامين-يامال-عن-كأس-العالم-1112810543.html
أخبار إسبانيا
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/17/1110666755_202:0:1702:1125_1920x0_80_0_0_58646925e118d5541eca148564c2393d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
رياضة, أخبار إسبانيا, الولايات المتحدة الأمريكية
رياضة, أخبار إسبانيا, الولايات المتحدة الأمريكية

"وعد طريف" من نجم برشلونة يامال في حال تتويج إسبانيا بكأس العالم

19:24 GMT 07.06.2026
© Photo / x.comلامين يامال نجم برشلونة الإسباني
لامين يامال نجم برشلونة الإسباني - سبوتنيك عربي, 1920, 07.06.2026
© Photo / x.com
تابعنا عبر
أطلق نجم برشلونة والمنتخب الإسباني، لامين يامال، وعدًا لافتًا لجماهير منتخب بلاده قبل انطلاق كأس العالم 2026، مؤكدًا أنه سيُطيل لحيته وشاربه لمدة ثلاثة أسابيع في حال تتويج إسبانيا باللقب العالمي.
وخلال بث مباشر عبر قناته الرسمية على منصة "يوتيوب"، تحدث يامال عن طموحات منتخب إسبانيا في البطولة المقررة إقامتها في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، كما كشف تفاصيل شخصية تتعلق بحياته خارج الملاعب.
لامين يامال نجم برشلونة الإسباني - سبوتنيك عربي, 1920, 12.05.2026
مجتمع
أول تعليق رسمي من إسبانيا على احتفال النجم لامين يامال بعلم فلسطين
12 مايو, 16:11 GMT
وأوضح أن الضمادة التي يرتديها تعود إلى إصابة تعرض لها أثناء لعب ألعاب الفيديو بعد اصطدامه بجهاز التلفاز، ما أدى إلى تورم أصابعه، قبل أن يعتاد ارتداءها ويواصل استخدامها.
نجم فريق برشلونة والمنتخب الإسباني لامين يامال - سبوتنيك عربي, 1920, 23.04.2026
مجتمع
برشلونة يكشف حقيقة غياب لامين يامال عن كأس العالم
23 أبريل, 14:10 GMT
كما كشف اللاعب الشاب أنه يتحدث اللغة الإنجليزية بطلاقة، وأنه سيزيل تقويم أسنانه بعد انتهاء كأس العالم، مشيرًا إلى أن عددًا من اللاعبين لا يحظون بالتقدير الذي يستحقونه، ومن بينهم جيرارد مارتن، وفابيان رويز، وميكيل ميرينو، وهو الرأي الذي أيدته والدته التي ظهرت معه خلال البث المباشر.
وستقام بطولة كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، في الفترة من 11 يونيو/ حزيران الجاري إلى 3 يوليو/ تموز المقبل، حيث تستضيف كل دولة 13 مباراة من البطولة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала