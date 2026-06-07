https://sarabic.ae/20260607/وعد-طريف-من-نجم-برشلونة-يامال-في-حال-تتويج-إسبانيا-بكأس-العالم-1114149560.html

"وعد طريف" من نجم برشلونة يامال في حال تتويج إسبانيا بكأس العالم

"وعد طريف" من نجم برشلونة يامال في حال تتويج إسبانيا بكأس العالم

سبوتنيك عربي

أطلق نجم برشلونة والمنتخب الإسباني، لامين يامال، وعدًا لافتًا لجماهير منتخب بلاده قبل انطلاق كأس العالم 2026، مؤكدًا أنه سيُطيل لحيته وشاربه لمدة ثلاثة أسابيع... 07.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-07T19:24+0000

2026-06-07T19:24+0000

2026-06-07T19:24+0000

رياضة

أخبار إسبانيا

الولايات المتحدة الأمريكية

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/17/1110666755_0:0:2001:1125_1920x0_80_0_0_eca9e89dd8626ff099024e73fb9995a6.jpg

وخلال بث مباشر عبر قناته الرسمية على منصة "يوتيوب"، تحدث يامال عن طموحات منتخب إسبانيا في البطولة المقررة إقامتها في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، كما كشف تفاصيل شخصية تتعلق بحياته خارج الملاعب. كما كشف اللاعب الشاب أنه يتحدث اللغة الإنجليزية بطلاقة، وأنه سيزيل تقويم أسنانه بعد انتهاء كأس العالم، مشيرًا إلى أن عددًا من اللاعبين لا يحظون بالتقدير الذي يستحقونه، ومن بينهم جيرارد مارتن، وفابيان رويز، وميكيل ميرينو، وهو الرأي الذي أيدته والدته التي ظهرت معه خلال البث المباشر.وستقام بطولة كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، في الفترة من 11 يونيو/ حزيران الجاري إلى 3 يوليو/ تموز المقبل، حيث تستضيف كل دولة 13 مباراة من البطولة.

https://sarabic.ae/20260512/أول-تعليق-رسمي-من-إسبانيا-على-احتفال-النجم-لامين-يامال-بعلم-فلسطين-1113355930.html

https://sarabic.ae/20260423/برشلونة-يكشف-حقيقة-غياب-لامين-يامال-عن-كأس-العالم-1112810543.html

أخبار إسبانيا

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

رياضة, أخبار إسبانيا, الولايات المتحدة الأمريكية