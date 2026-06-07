"وعد طريف" من نجم برشلونة يامال في حال تتويج إسبانيا بكأس العالم
© Photo / x.comلامين يامال نجم برشلونة الإسباني
© Photo / x.com
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أطلق نجم برشلونة والمنتخب الإسباني، لامين يامال، وعدًا لافتًا لجماهير منتخب بلاده قبل انطلاق كأس العالم 2026، مؤكدًا أنه سيُطيل لحيته وشاربه لمدة ثلاثة أسابيع في حال تتويج إسبانيا باللقب العالمي.
وخلال بث مباشر عبر قناته الرسمية على منصة "يوتيوب"، تحدث يامال عن طموحات منتخب إسبانيا في البطولة المقررة إقامتها في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، كما كشف تفاصيل شخصية تتعلق بحياته خارج الملاعب.
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وأوضح أن الضمادة التي يرتديها تعود إلى إصابة تعرض لها أثناء لعب ألعاب الفيديو بعد اصطدامه بجهاز التلفاز، ما أدى إلى تورم أصابعه، قبل أن يعتاد ارتداءها ويواصل استخدامها.
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كما كشف اللاعب الشاب أنه يتحدث اللغة الإنجليزية بطلاقة، وأنه سيزيل تقويم أسنانه بعد انتهاء كأس العالم، مشيرًا إلى أن عددًا من اللاعبين لا يحظون بالتقدير الذي يستحقونه، ومن بينهم جيرارد مارتن، وفابيان رويز، وميكيل ميرينو، وهو الرأي الذي أيدته والدته التي ظهرت معه خلال البث المباشر.
وستقام بطولة كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، في الفترة من 11 يونيو/ حزيران الجاري إلى 3 يوليو/ تموز المقبل، حيث تستضيف كل دولة 13 مباراة من البطولة.