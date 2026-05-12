أول تعليق رسمي من إسبانيا على احتفال النجم لامين يامال بعلم فلسطين

علّق رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، على اللقطة التي أثارت جدلا كبيرا خلال الساعات الماضية، والخاصة بقيام النجم الشاب لامين يامال، لاعب برشلونة، برفع علم...

وكان فريق برشلونة قد توَّج بلقب الدوري الإسباني بشكل رسمي بعد فوزه على ريال مدريد في الكلاسكيو الماضي، يوم الأحد الماضي، الذي جمعهما على "كامب نو" بثنائية دون رد.في وقت احتشد جمهور "البارسا" في مختلف أرجاء المدينة من أجل الاحتفال بناديه وسط أجواء مميزة، حيث تواجد اللاعبون على متن حافلة مكشوفة، حيث ظهر لامين يامال في لفتة مؤثرة وهو يلوح بعلم فلسطين في يده، في تصرف رائع من جانب صاحب الـ18 عاما، وكان حديث وسائل التواصل الاجتماعي خلال اليومين الماضيين.وخلال مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز مع مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم، سأل بشأن لقطة يامال وهو يرفع علم فلسطين، حيث قال صحفي إسباني: "خلال احتفالات برشلونة شاهدنا لامين يامال يلوّح بعلم فلسطين، وهو شخصية مؤثرة للغاية ولديه عدد هائل من المتابعين، وأود معرفة رأيك بشأن هذه اللفتة".وبدوره، قال بيدرو سانشيز: "إسبانيا اعترفت بدولة فلسطين، ومنذ اللحظة الأولى أدانت إسبانيا هجمات حماس، وبعد ذلك أدانت الحرب التي تُرتكب من قبل السلطات الإسرائيلية في قطاع غزة".وكان فريق برشلونة قد حقق إنجازا تاريخيا بعد فوزه على غريمه التقليدي ريال مدريد بنتيجة 2-0، ليُتوَّج بلقب الدوري الإسباني للموسم الثاني على التوالي.

