https://sarabic.ae/20260608/مخاوف-الإصابات-تفرض-القلق-على-منتخب-دولة-عربية-قبل-انطلاق-مشواره-في-كأس-العالم-1114159682.html

مخاوف الإصابات تفرض القلق على منتخب دولة عربية قبل انطلاق مشواره في كأس العالم

مخاوف الإصابات تفرض القلق على منتخب دولة عربية قبل انطلاق مشواره في كأس العالم

سبوتنيك عربي

يسود القلق داخل صفوف منتخب المغرب لكرة القدم، بسبب إصابة الثنائي الأساسي عبد الصمد الزلزولي، ونصير مزراوي، واحتمال غيابهما عن المباراة الافتتاحية في كأس العالم... 08.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-08T09:40+0000

2026-06-08T09:40+0000

2026-06-08T09:40+0000

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وتعرض اللاعبان للإصابة خلال التعادل 1-1 أمام النرويج، في آخر مباراة ودّية قبل انطلاق البطولة، إذ غادر الزلزولي بين الشوطين بعد إصابة في الساق، بينما خرج مزراوي في الدقيقة 29، إثر إصابة في الكتف بعد التحام قوي، في لقاء شهد بداية مغربية قوية قبل أن تعود النرويج للتعادل. وقال مدرب المنتخب المغربي محمد وهبي، إن الفريق قدم أداءً جيدًا رغم التعادل، مؤكدًا أن مواجهة منتخبات قوية تساعد على تقييم اللاعبين، لكنه أعرب عن قلقه بشأن إصابة الثنائي، في انتظار تحديد مدى خطورة حالتيهما قبل انطلاق المونديال. وبلغ المنتخب المغربي الدور نصف النهائي في النسخة الماضية من كأس العالم، التي أُقيمت في قطر، ويأمل في مواصلة نتائجه القوية خلال نهائيات 2026. وستقام بطولة كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، في الفترة من 11 يونيو/ حزيران الجاري إلى 3 يوليو/ تموز المقبل، حيث تستضيف كل دولة 13 مباراة من البطولة.

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