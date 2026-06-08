مخاوف الإصابات تفرض القلق على منتخب دولة عربية قبل انطلاق مشواره في كأس العالم

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لبنان والعالم
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صدى الحياة
مليار إنسان بلا إسكان.. والعالم على حافة انفجار اجتماعي
08:29 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل بعد 20 عاما لن يكون للعمل والمال أهمية لدى البشر؟
09:03 GMT
13 د
مرايا العلوم
هل كل تحركاتنا وافعالنا مراقبة طوال الوقت .. وابتكار علمي يمحو الذكريات المؤلمة
09:16 GMT
29 د
مساحة حرة
فيلم "مايكل".. نجاح جماهيري وجدل نقدي
10:03 GMT
29 د
موزاييك
هل سيصمم "المقص الجيني" أطفالا خارقين و يطيل عمر البشر
10:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
10:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
حكاية العطور من المكانة الاجتماعية إلى الريادة العالمية
11:03 GMT
40 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
11:44 GMT
15 د
خطوط التماس
ما هي التحضيرات التي سبقت حرب تشرين التحريرية.. وكيف استعدت سوريا لمعركة استعادة الجولان؟
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
تزايد وتيرة انقراض الأنواع حتى قبل اكتشافها في غابات الأمازون
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ملفات ساخنة
مخاوف من "توطين المهاجرين" تشعل أزمة في ليبيا؟
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29 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواطف والأعراض الجسدية؟
16:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
16:50 GMT
10 د
عالم سبوتنيك
عقوبات مرتقبة على مستوطنين إسرائيليين.. وتحفظات على مخرجات الحوار المهيكل في ليبيا
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
من أخماتوفا إلى أوليتسكايا: رحلة الأدب الروسي بصوت أنثوي
18:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
ما أهمية الأرشيف الذي تحضره دمشق للمحققين الأوروبيين ومنظمات حقوق الإنسان .. خبير يجيب
18:31 GMT
29 د
لبنان والعالم
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19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
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02:30 GMT
150 د
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05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
اكتشاف جمجمة عمرها مليون سنة، هل تعيد كتابة تاريخ الإنسان؟
08:30 GMT
19 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
08:49 GMT
11 د
صدى الحياة
تربية الأطفال على الحبلين: "الحزم" الذي يبني أو "العقاب" الذي يحطم
09:03 GMT
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عرب بوينت بودكاست
"التعامد العظيم" تعامد الشمس على وجه رمسيس وأسرار المصريين القدماء
09:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
09:42 GMT
18 د
بين بيروت والقاهرة
بين بيروت والقاهرة
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نبض افريقيا
الجزائر تبدأ رسميا تدشين أعمال إنجاز أنبوب الغاز العابر للصحراء مع نيجيريا والنيجر
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اضطرابات النوم وتأثيرها على الصحة العامة للإنسان
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صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
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القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
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غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
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https://sarabic.ae/20260608/مخاوف-الإصابات-تفرض-القلق-على-منتخب-دولة-عربية-قبل-انطلاق-مشواره-في-كأس-العالم-1114159682.html
مخاوف الإصابات تفرض القلق على منتخب دولة عربية قبل انطلاق مشواره في كأس العالم
مخاوف الإصابات تفرض القلق على منتخب دولة عربية قبل انطلاق مشواره في كأس العالم
سبوتنيك عربي
يسود القلق داخل صفوف منتخب المغرب لكرة القدم، بسبب إصابة الثنائي الأساسي عبد الصمد الزلزولي، ونصير مزراوي، واحتمال غيابهما عن المباراة الافتتاحية في كأس العالم... 08.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-08T09:40+0000
2026-06-08T09:40+0000
مجتمع
أخبار المغرب اليوم
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رياضة
أخبار كرة القدم
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وتعرض اللاعبان للإصابة خلال التعادل 1-1 أمام النرويج، في آخر مباراة ودّية قبل انطلاق البطولة، إذ غادر الزلزولي بين الشوطين بعد إصابة في الساق، بينما خرج مزراوي في الدقيقة 29، إثر إصابة في الكتف بعد التحام قوي، في لقاء شهد بداية مغربية قوية قبل أن تعود النرويج للتعادل. وقال مدرب المنتخب المغربي محمد وهبي، إن الفريق قدم أداءً جيدًا رغم التعادل، مؤكدًا أن مواجهة منتخبات قوية تساعد على تقييم اللاعبين، لكنه أعرب عن قلقه بشأن إصابة الثنائي، في انتظار تحديد مدى خطورة حالتيهما قبل انطلاق المونديال. وبلغ المنتخب المغربي الدور نصف النهائي في النسخة الماضية من كأس العالم، التي أُقيمت في قطر، ويأمل في مواصلة نتائجه القوية خلال نهائيات 2026. وستقام بطولة كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، في الفترة من 11 يونيو/ حزيران الجاري إلى 3 يوليو/ تموز المقبل، حيث تستضيف كل دولة 13 مباراة من البطولة.
https://sarabic.ae/20260602/وداعا-لإضاعة-الوقت-والاحتجاجات-قوانين-جديدة-في-كأس-العالم-2026-1113981436.html
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أخبار المغرب اليوم, كأس العالم 2026, رياضة, أخبار كرة القدم
أخبار المغرب اليوم, كأس العالم 2026, رياضة, أخبار كرة القدم

مخاوف الإصابات تفرض القلق على منتخب دولة عربية قبل انطلاق مشواره في كأس العالم

09:40 GMT 08.06.2026
© Photo / Unsplash/ My Profit Tutorكأس العالم لكرة القدم
كأس العالم لكرة القدم - سبوتنيك عربي, 1920, 08.06.2026
© Photo / Unsplash/ My Profit Tutor
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يسود القلق داخل صفوف منتخب المغرب لكرة القدم، بسبب إصابة الثنائي الأساسي عبد الصمد الزلزولي، ونصير مزراوي، واحتمال غيابهما عن المباراة الافتتاحية في كأس العالم أمام البرازيل، يوم الأحد المقبل.
وتعرض اللاعبان للإصابة خلال التعادل 1-1 أمام النرويج، في آخر مباراة ودّية قبل انطلاق البطولة، إذ غادر الزلزولي بين الشوطين بعد إصابة في الساق، بينما خرج مزراوي في الدقيقة 29، إثر إصابة في الكتف بعد التحام قوي، في لقاء شهد بداية مغربية قوية قبل أن تعود النرويج للتعادل.
وقال مدرب المنتخب المغربي محمد وهبي، إن الفريق قدم أداءً جيدًا رغم التعادل، مؤكدًا أن مواجهة منتخبات قوية تساعد على تقييم اللاعبين، لكنه أعرب عن قلقه بشأن إصابة الثنائي، في انتظار تحديد مدى خطورة حالتيهما قبل انطلاق المونديال.
كرة قدم - سبوتنيك عربي, 1920, 02.06.2026
مجتمع
وداعا لإضاعة الوقت والاحتجاجات... قوانين جديدة في كأس العالم 2026
2 يونيو, 21:18 GMT
وبلغ المنتخب المغربي الدور نصف النهائي في النسخة الماضية من كأس العالم، التي أُقيمت في قطر، ويأمل في مواصلة نتائجه القوية خلال نهائيات 2026.

ويستهل "أسود الأطلس" مشوارهم في المجموعة الثالثة بمواجهة مرتقبة أمام منتخب البرازيل، بطل العالم 5 مرات، على ملعب "نيويورك" في نيو جيرسي.

وستقام بطولة كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، في الفترة من 11 يونيو/ حزيران الجاري إلى 3 يوليو/ تموز المقبل، حيث تستضيف كل دولة 13 مباراة من البطولة.
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