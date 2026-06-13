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لمواجهة حرارة أمريكا… منتخب أوروبي يعتمد سترات تبريد متطورة للاعبيه
لمواجهة حرارة أمريكا… منتخب أوروبي يعتمد سترات تبريد متطورة للاعبيه
سبوتنيك عربي
اعتمد المنتخب الإسباني سترات خاصة مملوءة بهلام (جيل) مجمّد، بهدف الحفاظ على برودة أجسام لاعبيه خلال التدريبات، في ظل ارتفاع درجات الحرارة خلال منافسات كأس... 13.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-13T19:50+0000
2026-06-13T19:50+0000
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وأعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم، اليوم السبت، أن المنتخب المتوّج بكأس العالم 2010 والمرشح الأبرز لمونديال 2026، يعد من بين 14 منتخباً مشاركاً يستخدم هذه التقنية الجديدة، التي طورتها شركة الملابس الرياضية الألمانية "أديداس"، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام غربية. ويفتتح المنتخب الإسباني، بطل أوروبا، مشواره في البطولة بمواجهة منتخب الرأس الأخضر، الذي يشارك لأول مرة، يوم الاثنين في أتلانتا، ويضم الملعب سقفاً يحمي اللاعبين والجماهير من الحرارة الشديدة، بينما يبقى ملعب التدريب في ولاية تينيسي مفتوحاً.وتقام بطولة كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، في الفترة من 11 يونيو/ حزيران الجاري إلى 3 يوليو/ تموز المقبل، حيث تستضيف كل دولة 13 مباراة من البطولة.
https://sarabic.ae/20260611/دراسة-تكشف-كيف-تؤثر-متابعة-مباريات-كأس-العالم-على-الحالة-النفسية-1114266259.html
https://sarabic.ae/20260610/السنغال-تكشف-حقيقة-المشاهد-المتداولة-لتفتيش-لاعبيها-قبل-رحلة-كأس-العالمفيديو-1114241572.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار إسبانيا, أخبار كرة القدم, أخبار كندا
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار إسبانيا, أخبار كرة القدم, أخبار كندا

لمواجهة حرارة أمريكا… منتخب أوروبي يعتمد سترات تبريد متطورة للاعبيه

19:50 GMT 13.06.2026
© Sputnik . Grigory Sysoev / الانتقال إلى بنك الصورمشجعو منتخب إسبانيا في كأس العالم، قطر 2022
مشجعو منتخب إسبانيا في كأس العالم، قطر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.06.2026
© Sputnik . Grigory Sysoev
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اعتمد المنتخب الإسباني سترات خاصة مملوءة بهلام (جيل) مجمّد، بهدف الحفاظ على برودة أجسام لاعبيه خلال التدريبات، في ظل ارتفاع درجات الحرارة خلال منافسات كأس العالم في أمريكا الشمالية.
وأعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم، اليوم السبت، أن المنتخب المتوّج بكأس العالم 2010 والمرشح الأبرز لمونديال 2026، يعد من بين 14 منتخباً مشاركاً يستخدم هذه التقنية الجديدة، التي طورتها شركة الملابس الرياضية الألمانية "أديداس"، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام غربية.
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وأوضح الاتحاد، في بيان، أن هذه السترات يمكنها خفض درجة حرارة الجسم الداخلية بما يصل إلى 0.5 درجة مئوية، ودرجة حرارة الجلد بما يصل إلى 13 درجة مئوية، ما يساعد اللاعبين على أداء تدريباتهم بكفاءة أعلى تحت الظروف المناخية القاسية.

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ويفتتح المنتخب الإسباني، بطل أوروبا، مشواره في البطولة بمواجهة منتخب الرأس الأخضر، الذي يشارك لأول مرة، يوم الاثنين في أتلانتا، ويضم الملعب سقفاً يحمي اللاعبين والجماهير من الحرارة الشديدة، بينما يبقى ملعب التدريب في ولاية تينيسي مفتوحاً.
وتقام بطولة كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، في الفترة من 11 يونيو/ حزيران الجاري إلى 3 يوليو/ تموز المقبل، حيث تستضيف كل دولة 13 مباراة من البطولة.
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