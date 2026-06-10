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https://sarabic.ae/20260610/السنغال-تكشف-حقيقة-المشاهد-المتداولة-لتفتيش-لاعبيها-قبل-رحلة-كأس-العالمفيديو-1114241572.html
السنغال تكشف حقيقة المشاهد المتداولة لتفتيش لاعبيها قبل رحلة كأس العالم..فيديو
السنغال تكشف حقيقة المشاهد المتداولة لتفتيش لاعبيها قبل رحلة كأس العالم..فيديو
سبوتنيك عربي
أصدر الاتحاد السنغالي لكرة القدم توضيحا بشأن مقاطع الفيديو المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي، التي أظهرت لاعبي المنتخب الوطني وهم يخضعون لإجراءات تفتيش... 10.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-10T19:06+0000
2026-06-10T19:06+0000
السنغال
كأس العالم 2026
رياضة
الولايات المتحدة الأمريكية
مجتمع
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وأظهرت المقاطع، التي انتشرت على نطاق واسع، لاعبي المنتخب السنغالي أثناء خضوعهم لفحوصات أمنية شملت تفتيش الأمتعة والأفراد، قبل مغادرتهم مدينة رالي بولاية نورث كارولاينا إلى سان أنطونيو في ولاية تكساس، حيث خاضوا مباراة ودية أمام المنتخب السعودي ضمن تحضيرات الفريق للمشاركة في كأس العالم.وأوضح البيان أن الحافلة التي أقلّت بعثة المنتخب غادرت الفندق في رالي متجهة مباشرة إلى مدرج المطار، ما أتاح للاعبين وأعضاء الجهاز الفني استكمال إجراءات التفتيش الأمني والشرطي عند سلم الطائرة، من دون الحاجة إلى المرور عبر صالات المطار ومناطق الصعود التقليدية.وكان المنتخب السنغالي قد تعادل سلبيا مع نظيره السعودي، أمس الثلاثاء، في مباراة ودية أكملها بعشرة لاعبين، ويستهل "أسود التيرانجا" مشوارهم في كأس العالم بمواجهة فرنسا يوم 16 يونيو/حزيران، في نيوجيرسي قبل أن يلتقوا النرويج على الملعب ذاته يوم 22 يونيو، ثم يختتموا منافسات دور المجموعات بمواجهة العراق في تورونتو يوم 26 يونيو.الاتحاد الإيراني لكرة القدم يعلن سحب حصته من تذاكر كأس العالم 2026صحفي مغربي لـ"سبوتنيك": استبعاد حكم صومالي من مونديال 2026 يكشف أن كأس العالم ليس للجميع
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السنغال, كأس العالم 2026, رياضة, الولايات المتحدة الأمريكية
السنغال, كأس العالم 2026, رياضة, الولايات المتحدة الأمريكية

السنغال تكشف حقيقة المشاهد المتداولة لتفتيش لاعبيها قبل رحلة كأس العالم..فيديو

19:06 GMT 10.06.2026
© Photo / xالسنغال تكشف حقيقة المشاهد المتداولة لتفتيش لاعبيها قبل رحلة كأس العالم
السنغال تكشف حقيقة المشاهد المتداولة لتفتيش لاعبيها قبل رحلة كأس العالم - سبوتنيك عربي, 1920, 10.06.2026
© Photo / x
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أصدر الاتحاد السنغالي لكرة القدم توضيحا بشأن مقاطع الفيديو المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي، التي أظهرت لاعبي المنتخب الوطني وهم يخضعون لإجراءات تفتيش أمني على مدرج المطار، في مشاهد أثارت موجة من الانتقادات والاتهامات بوجود تمييز بحق "أسود التيرانجا".
وأظهرت المقاطع، التي انتشرت على نطاق واسع، لاعبي المنتخب السنغالي أثناء خضوعهم لفحوصات أمنية شملت تفتيش الأمتعة والأفراد، قبل مغادرتهم مدينة رالي بولاية نورث كارولاينا إلى سان أنطونيو في ولاية تكساس، حيث خاضوا مباراة ودية أمام المنتخب السعودي ضمن تحضيرات الفريق للمشاركة في كأس العالم.

وأكد الاتحاد السنغالي، في بيان رسمي، أن جميع الإجراءات التي خضع لها اللاعبون تمت وفقا للوائح الأمنية المعمول بها في المطارات، مشيرا إلى أن هذه الترتيبات جاءت في إطار تسهيل عملية السفر وتسريعها.

وأوضح البيان أن الحافلة التي أقلّت بعثة المنتخب غادرت الفندق في رالي متجهة مباشرة إلى مدرج المطار، ما أتاح للاعبين وأعضاء الجهاز الفني استكمال إجراءات التفتيش الأمني والشرطي عند سلم الطائرة، من دون الحاجة إلى المرور عبر صالات المطار ومناطق الصعود التقليدية.

وأضاف أن الهدف من هذا التنظيم كان تقليص مدة الرحلة وتبسيط إجراءات الصعود إلى الطائرة الخاصة المتجهة إلى سان أنطونيو.

وكان المنتخب السنغالي قد تعادل سلبيا مع نظيره السعودي، أمس الثلاثاء، في مباراة ودية أكملها بعشرة لاعبين، ويستهل "أسود التيرانجا" مشوارهم في كأس العالم بمواجهة فرنسا يوم 16 يونيو/حزيران، في نيوجيرسي قبل أن يلتقوا النرويج على الملعب ذاته يوم 22 يونيو، ثم يختتموا منافسات دور المجموعات بمواجهة العراق في تورونتو يوم 26 يونيو.
الاتحاد الإيراني لكرة القدم يعلن سحب حصته من تذاكر كأس العالم 2026
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