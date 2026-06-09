https://sarabic.ae/20260609/صحفي-مغربي-لسبوتنيك--استبعاد-حكم-صومالي-من-مونديال-2026-يكشف-أن-كأس-العالم-ليس-للجميع-1114215847.html
صحفي مغربي ل"سبوتنيك" : استبعاد حكم صومالي من مونديال 2026 يكشف أن كأس العالم ليس للجميع
صحفي مغربي ل"سبوتنيك" : استبعاد حكم صومالي من مونديال 2026 يكشف أن كأس العالم ليس للجميع
سبوتنيك عربي
قال الكاتب والصحفي المغربي عبد الحق نجيب، في تصريح لوكالة "سبوتنيك أفريقيا"، إن واشنطن وجّهت "صفعة" لكلٍّ من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) والاتحاد الأفريقي... 09.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-09T20:45+0000
2026-06-09T20:45+0000
2026-06-09T20:48+0000
رياضة
كأس العالم 2026
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/02/1105545283_0:0:1535:864_1920x0_80_0_0_14ffe8345deb59dd04eac0917f0783a9.jpg
وأضاف: "نحن، كمراقبين، كنا جميعًا نعلم أن كأس العالم في الولايات المتحدة سيكون مختلفًا جدًا. لقد أثارت كأس العالم لكرة القدم في قطر بالفعل الكثير من الجدل بسبب المواقف السياسية لبعض اللاعبين والاتحادات والمنتخبات".وأردف: "إن التأثير الوحيد الذي يمارسونه يتمثل في حجم حساباتهم المصرفية، وقبل كل شيء، في العرض الذي يقدمونه للمشجعين. أما فيما عدا ذلك، فيمكنهم الاحتفاظ بآرائهم السياسية لأنفسهم أثناء احتساء القهوة أو التنزه أو ممارسة الأنشطة السياحية. ومع ذلك، هناك دولة مثل الولايات المتحدة تدعو إلى إقامة كأس عالم للجميع".وتابع: "نحن نعلم أن الرياضة أصبحت سلاحًا سياسيًا، وينبغي أن نتوقع أن يزداد الوضع سوءًا في السنوات المقبلة وفي العقود القادمة. وهذا أمر مؤسف حقًا، ومؤسف لروح الرياضة وللقيم التي تقوم عليها الرياضة الحديثة."وكانت السلطات الأمريكية منعت حكم كرة القدم الصومالي عمر عبد القادر أرتان من الدخول إلى أراضيها، ما أدى إلى استبعاده من المشاركة في إدارة مباريات كأس العالم 2026، رغم اعتباره واحدًا من أبرز الحكام الأفارقة في السنوات الأخيرة.وأضاف المتحدث: "اتحاد الفيفا لا يشارك في إجراءات الهجرة الخاصة بالدول المستضيفة للبطولة، بما في ذلك قرارات منح التأشيرات، وقد تم إبلاغه من قبل السلطات بأن وضع السيد أرتان لن يتغير في الوقت الراهن".
https://sarabic.ae/20260609/أخطاء-تنظيمية-وإهانات-عوائق-أخطاء-وعثرات-مونديال-2026-1114198908.html
https://sarabic.ae/20260608/بعد-أضواء-المونديال-نجوم-كرة-قدم-ينتهى-بهم-المطاف-في-مهن-لا-تخطر-على-بال-1114174347.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/02/1105545283_0:0:1363:1022_1920x0_80_0_0_2ebb86d50a6f24dfcb9ce2cba81ec9c6.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
رياضة, كأس العالم 2026, الولايات المتحدة الأمريكية
رياضة, كأس العالم 2026, الولايات المتحدة الأمريكية
صحفي مغربي ل"سبوتنيك" : استبعاد حكم صومالي من مونديال 2026 يكشف أن كأس العالم ليس للجميع
20:45 GMT 09.06.2026 (تم التحديث: 20:48 GMT 09.06.2026)
قال الكاتب والصحفي المغربي عبد الحق نجيب، في تصريح لوكالة "سبوتنيك أفريقيا"، إن واشنطن وجّهت "صفعة" لكلٍّ من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) والاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، من خلال منع عمر أرتان من دخول البلاد.
وأضاف: "نحن، كمراقبين، كنا جميعًا نعلم أن كأس العالم في الولايات المتحدة سيكون مختلفًا جدًا. لقد أثارت كأس العالم لكرة القدم في قطر بالفعل الكثير من الجدل بسبب المواقف السياسية لبعض اللاعبين والاتحادات والمنتخبات".
وأضاف:" وأعتقد أن ذلك خطأ؛ فعندما تمارس الرياضة وتشارك في كأس العالم، يجب أن يكون تركيزك على اللعب. لن يغيّر لاعبو كرة القدم السياسة العالمية، وعليهم أن يتوقفوا عن التظاهر بأنهم قادرون على التأثير في أي شيء."
وأردف: "إن التأثير الوحيد الذي يمارسونه يتمثل في حجم حساباتهم المصرفية، وقبل كل شيء، في العرض الذي يقدمونه للمشجعين. أما فيما عدا ذلك، فيمكنهم الاحتفاظ بآرائهم السياسية لأنفسهم أثناء احتساء القهوة أو التنزه أو ممارسة الأنشطة السياحية. ومع ذلك، هناك دولة مثل الولايات المتحدة تدعو إلى إقامة كأس عالم للجميع".
وأشار إلى أنه في نهاية المطاف، ليس هذا كأس عالم للجميع، بل هو كأس عالم تحكمه القيود والحدود والحواجز؛ حواجز ثقافية، وحواجز أيديولوجية، وحواجز سياسية، وحواجز اقتصادية، وقبل كل شيء، حواجز المصالح الذاتية. ومع لعبة التحالفات، فإن ذلك أمر مؤسف، لكنه الواقع. وينبغي لنا أن نتوقع أن يزداد الوضع سوءًا خلال السنوات القادمة.
وتابع: "نحن نعلم أن الرياضة أصبحت سلاحًا سياسيًا، وينبغي أن نتوقع أن يزداد الوضع سوءًا في السنوات المقبلة وفي العقود القادمة. وهذا أمر مؤسف حقًا، ومؤسف لروح الرياضة وللقيم التي تقوم عليها الرياضة الحديثة."
وكانت السلطات الأمريكية منعت حكم كرة القدم الصومالي عمر عبد القادر أرتان من الدخول إلى أراضيها، ما أدى إلى استبعاده من المشاركة في إدارة مباريات كأس العالم 2026، رغم اعتباره واحدًا من أبرز الحكام الأفارقة في السنوات الأخيرة.
وكان أرتان مرشحًا لأن يصبح أول حكم صومالي يدير مباريات في نهائيات كأس العالم، إلا أن استبعاده تأكد بعد رفض دخوله إلى الولايات المتحدة خلال عطلة نهاية الأسبوع الأخيرة، وقال متحدث باسم الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، يوم الاثنين، إن الحكم لن يكون قادرًا على الالتحاق ببرامج التدريب أو إدارة أي مباراة في البطولة التي تنطلق يوم الخميس.
وأضاف المتحدث: "اتحاد الفيفا لا يشارك في إجراءات الهجرة الخاصة بالدول المستضيفة للبطولة، بما في ذلك قرارات منح التأشيرات، وقد تم إبلاغه من قبل السلطات بأن وضع السيد أرتان لن يتغير في الوقت الراهن".