https://sarabic.ae/20260609/صحفي-مغربي-لسبوتنيك--استبعاد-حكم-صومالي-من-مونديال-2026-يكشف-أن-كأس-العالم-ليس-للجميع-1114215847.html

صحفي مغربي ل"سبوتنيك" : استبعاد حكم صومالي من مونديال 2026 يكشف أن كأس العالم ليس للجميع

صحفي مغربي ل"سبوتنيك" : استبعاد حكم صومالي من مونديال 2026 يكشف أن كأس العالم ليس للجميع

سبوتنيك عربي

قال الكاتب والصحفي المغربي عبد الحق نجيب، في تصريح لوكالة "سبوتنيك أفريقيا"، إن واشنطن وجّهت "صفعة" لكلٍّ من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) والاتحاد الأفريقي... 09.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-09T20:45+0000

2026-06-09T20:45+0000

2026-06-09T20:48+0000

رياضة

كأس العالم 2026

الولايات المتحدة الأمريكية

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وأضاف: "نحن، كمراقبين، كنا جميعًا نعلم أن كأس العالم في الولايات المتحدة سيكون مختلفًا جدًا. لقد أثارت كأس العالم لكرة القدم في قطر بالفعل الكثير من الجدل بسبب المواقف السياسية لبعض اللاعبين والاتحادات والمنتخبات".وأردف: "إن التأثير الوحيد الذي يمارسونه يتمثل في حجم حساباتهم المصرفية، وقبل كل شيء، في العرض الذي يقدمونه للمشجعين. أما فيما عدا ذلك، فيمكنهم الاحتفاظ بآرائهم السياسية لأنفسهم أثناء احتساء القهوة أو التنزه أو ممارسة الأنشطة السياحية. ومع ذلك، هناك دولة مثل الولايات المتحدة تدعو إلى إقامة كأس عالم للجميع".وتابع: "نحن نعلم أن الرياضة أصبحت سلاحًا سياسيًا، وينبغي أن نتوقع أن يزداد الوضع سوءًا في السنوات المقبلة وفي العقود القادمة. وهذا أمر مؤسف حقًا، ومؤسف لروح الرياضة وللقيم التي تقوم عليها الرياضة الحديثة."وكانت السلطات الأمريكية منعت حكم كرة القدم الصومالي عمر عبد القادر أرتان من الدخول إلى أراضيها، ما أدى إلى استبعاده من المشاركة في إدارة مباريات كأس العالم 2026، رغم اعتباره واحدًا من أبرز الحكام الأفارقة في السنوات الأخيرة.وأضاف المتحدث: "اتحاد الفيفا لا يشارك في إجراءات الهجرة الخاصة بالدول المستضيفة للبطولة، بما في ذلك قرارات منح التأشيرات، وقد تم إبلاغه من قبل السلطات بأن وضع السيد أرتان لن يتغير في الوقت الراهن".

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رياضة, كأس العالم 2026, الولايات المتحدة الأمريكية