أخطاء تنظيمية وإهانات عوائق... "أخطاء وعثرات" مونديال 2026

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
اكتشاف جمجمة عمرها مليون سنة، هل تعيد كتابة تاريخ الإنسان؟
08:30 GMT
19 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
08:49 GMT
11 د
صدى الحياة
تربية الأطفال على الحبلين: "الحزم" الذي يبني أو "العقاب" الذي يحطم
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"التعامد العظيم" تعامد الشمس على وجه رمسيس وأسرار المصريين القدماء
09:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
09:42 GMT
18 د
بين بيروت والقاهرة
مطار القليعات بين بوابة اقتصادية للشمال وساحة صراع سياسي… وهل تنجح واشنطن في مسعى تمويل إصلاح الخليج بأموال إيرانية؟
10:00 GMT
63 د
نبض افريقيا
الجزائر تبدأ رسميا تدشين أعمال إنجاز أنبوب الغاز العابر للصحراء مع نيجيريا والنيجر
11:03 GMT
45 د
موزاييك
اضطرابات النوم وتأثيرها على الصحة العامة للإنسان
11:49 GMT
11 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
12:33 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
12:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:53 GMT
7 د
بلا قيود
خبير: أي خطأ في التصعيد بين طهران وتل أبيب سيؤدي لحرب مفتوحة
17:00 GMT
59 د
روسيا والعالم العربي
الأبعاد السياسية للشراكة الاستراتيجية بين روسيا والسعودية
18:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: الحرب في السودان تتحول إلى حرب لا تماثلية بإدخال الطائرات المسيرة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
الجزائر تبدأ رسميا تدشين أعمال إنجاز أنبوب الغاز العابر للصحراء مع نيجيريا والنيجر
09:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
طلاب يكتشفون فيلا رومانية تحت مدرستهم في إيطاليا
09:49 GMT
11 د
الحدث من سبوتنيك
جزيرة أرواد منصة سياحية تنعش اقتصاد سوريا... شبح "إيبولا" هل يختبر مونديال 2026؟
10:00 GMT
63 د
من الملعب
رغم الحرب والأزمات... رياضة المحركات تواصل هديرها في لبنان
11:03 GMT
27 د
مساحة حرة
فيلم "مايكل".. نجاح جماهيري وجدل نقدي
11:31 GMT
29 د
روسيا والعالم العربي
الأبعاد السياسية للشراكة الاستراتيجية بين روسيا والسعودية
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
طاقة الأبراج وتأثيرها.. حقيقة أم خرافة؟
12:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
12:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
16:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
طعام الروبوتات والبحيرة القلوية التي تحول الحيوانات إلى حجارة
16:31 GMT
29 د
بلا قيود
هل عزل المدعي العام كريم خان يمثل انهيارا نهائيا لشرعية المحكمة الجنائية الدولية؟
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل يشكل حظر أنصار الله للملاحة الإسرائيلية في البحر الأحمر تحولا في موازين الصراع
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
مصر... جدل واسع حول دور وسائل التواصل في صنع "أطباء وهميين"
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20260609/أخطاء-تنظيمية-وإهانات-عوائق-أخطاء-وعثرات-مونديال-2026-1114198908.html
أخطاء تنظيمية وإهانات عوائق... "أخطاء وعثرات" مونديال 2026
أخطاء تنظيمية وإهانات عوائق... "أخطاء وعثرات" مونديال 2026
سبوتنيك عربي
رغم اقتراب انطلاق بطولة كأس العالم 2026، المقررة في 11 يونيو/حزيران الجاري، شهدت المرحلة التحضيرية للحدث العالمي سلسلة من الأزمات والمواقف التي أثارت موجة... 09.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-09T14:35+0000
2026-06-09T14:35+0000
كأس العالم 2026
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
مجتمع
رياضة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/02/1105545283_0:0:1535:864_1920x0_80_0_0_14ffe8345deb59dd04eac0917f0783a9.jpg
ومن أبرز هذه الوقائع، منع الحكم الدولي الصومالي عمر عبد القادر أرتان، البالغ من العمر 34 عامًا والمتوج بجائزة أفضل حكم في أفريقيا لعام 2025، من دخول الولايات المتحدة عقب وصوله إلى مطار ميامي الدولي قادمًا من إسطنبول. وخضع أرتان لإجراءات استجواب وفحص أمني إضافية استمرت نحو سبع ساعات، قبل أن تقرر السلطات الأمريكية رفض دخوله.وأفادت تقارير إعلامية عربية بوجود عراقيل وصفت بـ"المشددة" في إجراءات منح التأشيرات، في ظل شكاوى من آلاف المشجعين، خاصة من الأردن ومصر، بشأن رفض طلباتهم رغم امتلاكهم تذاكر المباريات.وفي جانب آخر، أثار قرار اللجنة المنظمة منع إدخال قوارير المياه القابلة لإعادة التعبئة جدلاً واسعًا، خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة في المدن المستضيفة، حيث اضطر المشجعون إلى شراء المياه من داخل الملاعب بأسعار وصلت إلى تسعة دولارات للتر الواحد، الأمر الذي دفع أصواتًا عدة إلى انتقاد الإجراءات المعتمدة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".وامتدت الملاحظات إلى الجوانب اللوجستية، بعدما اضطر المنتخب الياباني إلى تغيير معسكره التدريبي في المكسيك مرتين خلال يومين بسبب سوء حالة الملاعب، التي وُصفت بأنها جافة وقاسية ومليئة بالحفر. كما انتقد قائد المنتخب الإنجليزي، هاري كين، أرضية الملعب في فلوريدا، معتبراً أنها "جافة جداً ولزجة".وتعيد هذه التطورات الجدل حول مدى قدرة الرياضة على البقاء بمنأى عن الاعتبارات السياسية والأمنية. فبينما ترتبط بعض الأزمات، مثل التأشيرات وإجراءات الدخول، بالسياسات الأمريكية المتعلقة بالهجرة والأمن، تبدو مشكلات الملاعب والمعسكرات أقرب إلى تحديات تنظيمية ولوجستية.ومع اقتراب صافرة البداية، تبرز تساؤلات متزايدة حول مدى نجاح منظمي كأس العالم 2026 في احتواء هذه الأزمات وضمان مشاركة المنتخبات والجماهير في أجواء تتناسب مع حجم الحدث الكروي الأكبر في العالم، في وقت يبدو فيه أن السياسة والأمن والعلاقات الدولية أصبحت جزءًا من المشهد حتى قبل انطلاق المباراة الأولى.
https://sarabic.ae/20260609/الاتحاد-الإيراني-لكرة-القدم-يعلن-سحب-حصته-من-تذاكر-كأس-العالم-2026-1114193393.html
https://sarabic.ae/20260608/مخاوف-الإصابات-تفرض-القلق-على-منتخب-دولة-عربية-قبل-انطلاق-مشواره-في-كأس-العالم-1114159682.html
https://sarabic.ae/20260602/وداعا-لإضاعة-الوقت-والاحتجاجات-قوانين-جديدة-في-كأس-العالم-2026-1113981436.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/02/1105545283_0:0:1363:1022_1920x0_80_0_0_2ebb86d50a6f24dfcb9ce2cba81ec9c6.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
كأس العالم 2026, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, رياضة
كأس العالم 2026, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, رياضة

أخطاء تنظيمية وإهانات عوائق... "أخطاء وعثرات" مونديال 2026

14:35 GMT 09.06.2026
© Photo / Unsplash/ My Profit Tutorكأس العالم لكرة القدم
كأس العالم لكرة القدم - سبوتنيك عربي, 1920, 09.06.2026
© Photo / Unsplash/ My Profit Tutor
تابعنا عبر
رغم اقتراب انطلاق بطولة كأس العالم 2026، المقررة في 11 يونيو/حزيران الجاري، شهدت المرحلة التحضيرية للحدث العالمي سلسلة من الأزمات والمواقف التي أثارت موجة واسعة من الانتقادات، وطالت عددًا من المنتخبات والجماهير، وسط تساؤلات بشأن الجاهزية التنظيمية وقدرة البطولة على تجنب تداعيات الملفات السياسية والأمنية.
ومن أبرز هذه الوقائع، منع الحكم الدولي الصومالي عمر عبد القادر أرتان، البالغ من العمر 34 عامًا والمتوج بجائزة أفضل حكم في أفريقيا لعام 2025، من دخول الولايات المتحدة عقب وصوله إلى مطار ميامي الدولي قادمًا من إسطنبول. وخضع أرتان لإجراءات استجواب وفحص أمني إضافية استمرت نحو سبع ساعات، قبل أن تقرر السلطات الأمريكية رفض دخوله.

كما واجهت بعثة المنتخب العراقي صعوبات ملحوظة في استكمال إجراءات السفر، إذ تأخر عدد من الإداريين والمسؤولين في الحصول على تأشيرات الدخول رغم استيفائهم المتطلبات اللازمة. وفي السياق ذاته، خضع مهاجم المنتخب العراقي، أيمن حسين، لتدقيق أمني مشدد استمر نحو سبع ساعات في مطار شيكاغو، ما تسبب بحالة من الارتباك قبل أن يعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، عبر بيان رسمي، احتواء الأزمة بعد تدخلات دبلوماسية وضمان وصول البعثة التي تضم 55 شخصًا.

المنتخب الإيراني لكرة القدم - سبوتنيك عربي, 1920, 09.06.2026
مجتمع
الاتحاد الإيراني لكرة القدم يعلن سحب حصته من تذاكر كأس العالم 2026
12:01 GMT
وأفادت تقارير إعلامية عربية بوجود عراقيل وصفت بـ"المشددة" في إجراءات منح التأشيرات، في ظل شكاوى من آلاف المشجعين، خاصة من الأردن ومصر، بشأن رفض طلباتهم رغم امتلاكهم تذاكر المباريات.
على الصعيد الميداني، توقفت المباراة التحضيرية للمنتخب السعودي في ولاية تكساس، والتي انتهت بفوزه بثلاثة أهداف دون رد، بسبب عاصفة رعدية قوية ضربت المنطقة. وطبقاً للوائح السلامة المعتمدة في الولايات المتحدة، جرى إخلاء المدرجات وإيقاف المباراة بعد رصد برق على مسافة تقل عن 13 كيلومتراً، قبل استئنافها بعد نحو ساعتين، ما أثار تساؤلات حول آليات التعامل مع التقلبات الجوية خلال فصل الصيف.
وفي جانب آخر، أثار قرار اللجنة المنظمة منع إدخال قوارير المياه القابلة لإعادة التعبئة جدلاً واسعًا، خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة في المدن المستضيفة، حيث اضطر المشجعون إلى شراء المياه من داخل الملاعب بأسعار وصلت إلى تسعة دولارات للتر الواحد، الأمر الذي دفع أصواتًا عدة إلى انتقاد الإجراءات المعتمدة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".
كأس العالم لكرة القدم - سبوتنيك عربي, 1920, 08.06.2026
مجتمع
مخاوف الإصابات تفرض القلق على منتخب دولة عربية قبل انطلاق مشواره في كأس العالم
أمس, 09:40 GMT
وامتدت الملاحظات إلى الجوانب اللوجستية، بعدما اضطر المنتخب الياباني إلى تغيير معسكره التدريبي في المكسيك مرتين خلال يومين بسبب سوء حالة الملاعب، التي وُصفت بأنها جافة وقاسية ومليئة بالحفر. كما انتقد قائد المنتخب الإنجليزي، هاري كين، أرضية الملعب في فلوريدا، معتبراً أنها "جافة جداً ولزجة".
وفي واقعة غير مألوفة، واجه المنتخب السويسري تحدياً من نوع آخر بعد رصد أفاعٍ جرسية سامة بالقرب من مقر إقامته في سان دييغو، ما دفع المسؤولين إلى تزويد اللاعبين بإرشادات خاصة للتعامل مع هذه الزواحف.
كرة قدم - سبوتنيك عربي, 1920, 02.06.2026
مجتمع
وداعا لإضاعة الوقت والاحتجاجات... قوانين جديدة في كأس العالم 2026
2 يونيو, 21:18 GMT
وتعيد هذه التطورات الجدل حول مدى قدرة الرياضة على البقاء بمنأى عن الاعتبارات السياسية والأمنية. فبينما ترتبط بعض الأزمات، مثل التأشيرات وإجراءات الدخول، بالسياسات الأمريكية المتعلقة بالهجرة والأمن، تبدو مشكلات الملاعب والمعسكرات أقرب إلى تحديات تنظيمية ولوجستية.
ومع اقتراب صافرة البداية، تبرز تساؤلات متزايدة حول مدى نجاح منظمي كأس العالم 2026 في احتواء هذه الأزمات وضمان مشاركة المنتخبات والجماهير في أجواء تتناسب مع حجم الحدث الكروي الأكبر في العالم، في وقت يبدو فيه أن السياسة والأمن والعلاقات الدولية أصبحت جزءًا من المشهد حتى قبل انطلاق المباراة الأولى.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала