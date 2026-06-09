أخطاء تنظيمية وإهانات عوائق... "أخطاء وعثرات" مونديال 2026
© Photo / Unsplash/ My Profit Tutorكأس العالم لكرة القدم
© Photo / Unsplash/ My Profit Tutor
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رغم اقتراب انطلاق بطولة كأس العالم 2026، المقررة في 11 يونيو/حزيران الجاري، شهدت المرحلة التحضيرية للحدث العالمي سلسلة من الأزمات والمواقف التي أثارت موجة واسعة من الانتقادات، وطالت عددًا من المنتخبات والجماهير، وسط تساؤلات بشأن الجاهزية التنظيمية وقدرة البطولة على تجنب تداعيات الملفات السياسية والأمنية.
ومن أبرز هذه الوقائع، منع الحكم الدولي الصومالي عمر عبد القادر أرتان، البالغ من العمر 34 عامًا والمتوج بجائزة أفضل حكم في أفريقيا لعام 2025، من دخول الولايات المتحدة عقب وصوله إلى مطار ميامي الدولي قادمًا من إسطنبول. وخضع أرتان لإجراءات استجواب وفحص أمني إضافية استمرت نحو سبع ساعات، قبل أن تقرر السلطات الأمريكية رفض دخوله.
كما واجهت بعثة المنتخب العراقي صعوبات ملحوظة في استكمال إجراءات السفر، إذ تأخر عدد من الإداريين والمسؤولين في الحصول على تأشيرات الدخول رغم استيفائهم المتطلبات اللازمة. وفي السياق ذاته، خضع مهاجم المنتخب العراقي، أيمن حسين، لتدقيق أمني مشدد استمر نحو سبع ساعات في مطار شيكاغو، ما تسبب بحالة من الارتباك قبل أن يعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، عبر بيان رسمي، احتواء الأزمة بعد تدخلات دبلوماسية وضمان وصول البعثة التي تضم 55 شخصًا.
وأفادت تقارير إعلامية عربية بوجود عراقيل وصفت بـ"المشددة" في إجراءات منح التأشيرات، في ظل شكاوى من آلاف المشجعين، خاصة من الأردن ومصر، بشأن رفض طلباتهم رغم امتلاكهم تذاكر المباريات.
على الصعيد الميداني، توقفت المباراة التحضيرية للمنتخب السعودي في ولاية تكساس، والتي انتهت بفوزه بثلاثة أهداف دون رد، بسبب عاصفة رعدية قوية ضربت المنطقة. وطبقاً للوائح السلامة المعتمدة في الولايات المتحدة، جرى إخلاء المدرجات وإيقاف المباراة بعد رصد برق على مسافة تقل عن 13 كيلومتراً، قبل استئنافها بعد نحو ساعتين، ما أثار تساؤلات حول آليات التعامل مع التقلبات الجوية خلال فصل الصيف.
وفي جانب آخر، أثار قرار اللجنة المنظمة منع إدخال قوارير المياه القابلة لإعادة التعبئة جدلاً واسعًا، خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة في المدن المستضيفة، حيث اضطر المشجعون إلى شراء المياه من داخل الملاعب بأسعار وصلت إلى تسعة دولارات للتر الواحد، الأمر الذي دفع أصواتًا عدة إلى انتقاد الإجراءات المعتمدة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".
وامتدت الملاحظات إلى الجوانب اللوجستية، بعدما اضطر المنتخب الياباني إلى تغيير معسكره التدريبي في المكسيك مرتين خلال يومين بسبب سوء حالة الملاعب، التي وُصفت بأنها جافة وقاسية ومليئة بالحفر. كما انتقد قائد المنتخب الإنجليزي، هاري كين، أرضية الملعب في فلوريدا، معتبراً أنها "جافة جداً ولزجة".
وفي واقعة غير مألوفة، واجه المنتخب السويسري تحدياً من نوع آخر بعد رصد أفاعٍ جرسية سامة بالقرب من مقر إقامته في سان دييغو، ما دفع المسؤولين إلى تزويد اللاعبين بإرشادات خاصة للتعامل مع هذه الزواحف.
2 يونيو, 21:18 GMT
وتعيد هذه التطورات الجدل حول مدى قدرة الرياضة على البقاء بمنأى عن الاعتبارات السياسية والأمنية. فبينما ترتبط بعض الأزمات، مثل التأشيرات وإجراءات الدخول، بالسياسات الأمريكية المتعلقة بالهجرة والأمن، تبدو مشكلات الملاعب والمعسكرات أقرب إلى تحديات تنظيمية ولوجستية.
ومع اقتراب صافرة البداية، تبرز تساؤلات متزايدة حول مدى نجاح منظمي كأس العالم 2026 في احتواء هذه الأزمات وضمان مشاركة المنتخبات والجماهير في أجواء تتناسب مع حجم الحدث الكروي الأكبر في العالم، في وقت يبدو فيه أن السياسة والأمن والعلاقات الدولية أصبحت جزءًا من المشهد حتى قبل انطلاق المباراة الأولى.