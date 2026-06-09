https://sarabic.ae/20260609/أخطاء-تنظيمية-وإهانات-عوائق-أخطاء-وعثرات-مونديال-2026-1114198908.html

أخطاء تنظيمية وإهانات عوائق... "أخطاء وعثرات" مونديال 2026

أخطاء تنظيمية وإهانات عوائق... "أخطاء وعثرات" مونديال 2026

سبوتنيك عربي

رغم اقتراب انطلاق بطولة كأس العالم 2026، المقررة في 11 يونيو/حزيران الجاري، شهدت المرحلة التحضيرية للحدث العالمي سلسلة من الأزمات والمواقف التي أثارت موجة... 09.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-09T14:35+0000

2026-06-09T14:35+0000

2026-06-09T14:35+0000

كأس العالم 2026

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

مجتمع

رياضة

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ومن أبرز هذه الوقائع، منع الحكم الدولي الصومالي عمر عبد القادر أرتان، البالغ من العمر 34 عامًا والمتوج بجائزة أفضل حكم في أفريقيا لعام 2025، من دخول الولايات المتحدة عقب وصوله إلى مطار ميامي الدولي قادمًا من إسطنبول. وخضع أرتان لإجراءات استجواب وفحص أمني إضافية استمرت نحو سبع ساعات، قبل أن تقرر السلطات الأمريكية رفض دخوله.وأفادت تقارير إعلامية عربية بوجود عراقيل وصفت بـ"المشددة" في إجراءات منح التأشيرات، في ظل شكاوى من آلاف المشجعين، خاصة من الأردن ومصر، بشأن رفض طلباتهم رغم امتلاكهم تذاكر المباريات.وفي جانب آخر، أثار قرار اللجنة المنظمة منع إدخال قوارير المياه القابلة لإعادة التعبئة جدلاً واسعًا، خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة في المدن المستضيفة، حيث اضطر المشجعون إلى شراء المياه من داخل الملاعب بأسعار وصلت إلى تسعة دولارات للتر الواحد، الأمر الذي دفع أصواتًا عدة إلى انتقاد الإجراءات المعتمدة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".وامتدت الملاحظات إلى الجوانب اللوجستية، بعدما اضطر المنتخب الياباني إلى تغيير معسكره التدريبي في المكسيك مرتين خلال يومين بسبب سوء حالة الملاعب، التي وُصفت بأنها جافة وقاسية ومليئة بالحفر. كما انتقد قائد المنتخب الإنجليزي، هاري كين، أرضية الملعب في فلوريدا، معتبراً أنها "جافة جداً ولزجة".وتعيد هذه التطورات الجدل حول مدى قدرة الرياضة على البقاء بمنأى عن الاعتبارات السياسية والأمنية. فبينما ترتبط بعض الأزمات، مثل التأشيرات وإجراءات الدخول، بالسياسات الأمريكية المتعلقة بالهجرة والأمن، تبدو مشكلات الملاعب والمعسكرات أقرب إلى تحديات تنظيمية ولوجستية.ومع اقتراب صافرة البداية، تبرز تساؤلات متزايدة حول مدى نجاح منظمي كأس العالم 2026 في احتواء هذه الأزمات وضمان مشاركة المنتخبات والجماهير في أجواء تتناسب مع حجم الحدث الكروي الأكبر في العالم، في وقت يبدو فيه أن السياسة والأمن والعلاقات الدولية أصبحت جزءًا من المشهد حتى قبل انطلاق المباراة الأولى.

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كأس العالم 2026, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, رياضة