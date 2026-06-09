https://sarabic.ae/20260609/الاتحاد-الإيراني-لكرة-القدم-يعلن-سحب-حصته-من-تذاكر-كأس-العالم-2026-1114193393.html

الاتحاد الإيراني لكرة القدم يعلن سحب حصته من تذاكر كأس العالم 2026

الاتحاد الإيراني لكرة القدم يعلن سحب حصته من تذاكر كأس العالم 2026

سبوتنيك عربي

أعلن الاتحاد الإيراني لكرة القدم، سحب الحصة المخصصة له من تذاكر مباريات كأس العالم 2026 قبل أيام قليلة من انطلاق البطولة، مؤكدة حرمان الجماهير الإيرانية من... 09.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-09T12:01+0000

2026-06-09T12:01+0000

2026-06-09T12:01+0000

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وأوضح الاتحاد الإيراني، في بيان له، أن "عددًا من المشجعين كانوا قد أتموا ترتيبات السفر والإقامة اعتمادًا على آلية التوزيع الرسمية، قبل أن يُفاجأوا بإلغاء الحصة المخصصة للاتحاد، ما أثار حالة من الاستياء والارتباك بين الجماهير".وأكد البيان، أن "حرمان الجماهير الإيرانية من حصتها الرسمية من التذاكر يتعارض مع مبادئ العدالة والمساواة بين المنتخبات المشاركة"، معتبرًا أن القرار يثير تساؤلات بشأن تدخل اعتبارات غير رياضية في تنظيم البطولة.وطالب الاتحاد الإيراني، الاتحاد الدولي لكرة القدم بالالتزام بمبادئ الحياد والعدالة وضمان عدم تأثر البطولة بأي عوامل خارج الإطار الرياضي.وبحسب لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم، تحصل الاتحادات المشاركة في كأس العالم على نسبة 8% من تذاكر مباريات منتخباتها لتوزيعها على الجماهير عبر القنوات الرسمية.ويستعد المنتخب الإيراني، لخوض منافسات دور المجموعات بمواجهة نيوزيلندا وبلجيكا قبل لقاء منتخب مصر، وسط تحديات تنظيمية رافقت مشاركته خلال الفترة الأخيرة، من بينها ملفات التأشيرات والتنقل الخاصة بالبعثة.ووصل المنتخب الإيراني لكرة القدم إلى مدينة تيخوانا، الأحد الماضي، تمهيدًا لخوض ثلاث مباريات في كأس العالم في الولايات المتحدة الأمريكية، في ظل توترات ألقت بظلالها على أكبر حدث رياضي عالمي، وجعلت ​منه ساحة لمنافسة حامية بين البلدين المتنازعين.وتفاقم الخلاف بين إيران والولايات المتحدة بعدما رفضت الأخيرة منح تأشيرات دخول لبعض أفراد الطاقم المرافق للفريق، قبل أيام فقط من انطلاق كأس العالم 2026 الخميس، وهي النسخة التي تستضيفها الولايات المتحدة والمكسيك وكندا بشكل مشترك.ويخوض المنتخب الإيراني مبارياته الثلاث في دور المجموعات على الأراضي الأمريكية، في سابقة هي الأولى في تاريخ كأس العالم التي تستضيف فيها دولة ما منتخب بلد في حالة حرب معها.

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