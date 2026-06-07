https://sarabic.ae/20260607/أغرب-قرار-في-تاريخ-المونديال-أمريكا-تجبر-منتخب-إيران-على-مغادرة-أراضيها-بعد-كل-مباراة-1114144937.html
"أغرب قرار في تاريخ المونديال".. أمريكا تجبر منتخب إيران على مغادرة أراضيها بعد كل مباراة
"أغرب قرار في تاريخ المونديال".. أمريكا تجبر منتخب إيران على مغادرة أراضيها بعد كل مباراة
سبوتنيك عربي
وصل المنتخب الإيراني لكرة القدم إلى مدينة تيخوانا في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد، تمهيدا لخوض ثلاث مباريات في كأس العالم في الولايات المتحدة الأمريكية، في... 07.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-07T15:46+0000
2026-06-07T15:46+0000
2026-06-07T15:46+0000
رياضة
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/06/07/1114145093_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7ba3f163bed60b143cf18fea12daa80f.jpg
وحطت طائرة المنتخب بعد الساعة الخامسة صباحا (12:00 بتوقيت غرينتش) في المدينة المكسيكية الواقعة على الحدود مع سان دييجو، عقب رحلة جوية ليلية قادمة من تركيا، حيث خاض الفريق معسكرا تدريبيا استمر ثلاثة أسابيع.وبعد شهور من الترقب والغموض الذي أحاط بمشاركته، سيصبح المنتخب الإيراني محور الاهتمام السياسي في هذه النسخة من كأس العالم في أمريكا الشمالية، إذ لم يسبق أن شاركت دولة في البطولة وهي في حالة حرب مع الدولة المضيفة.وتفاقم الخلاف بين إيران والولايات المتحدة بعدما رفضت الأخيرة منح تأشيرات دخول لبعض أفراد الطاقم المرافق للفريق، قبل أيام فقط من انطلاق كأس العالم 2026 الخميس، وهي النسخة التي تستضيفها الولايات المتحدة والمكسيك وكندا بشكل مشترك.وأعلنت القنوات التلفزيونية الإيرانية أن المنتخب الإيراني غادر تركيا، حيث كان يقيم معسكرا تدريبيا في أنطاليا لمدة 15 يوما، السبت متوجها إلى المكسيك.ويخوض المنتخب الإيراني مبارياته الثلاث في دور المجموعات على الأراضي الأمريكية، في سابقة هي الأولى في تاريخ كأس العالم التي تستضيف فيها دولة ما منتخب بلد في حالة حرب معها.وكانت إيران قد غيّرت مقر إقامتها من توكسون في ولاية أريزونا إلى تيخوانا في شمال غرب المكسيك حيث سيقيم طوال فترة البطولة، في أواخر مايو/أيار.وأمضى الفريق قرابة ثلاثة أسابيع في معسكر تدريبي بمدينة أنطاليا التركية، استغلها للتقدم بطلبات الحصول على تأشيرات السفر إلى المكسيك وكندا والولايات المتحدة.وعشية مغادرتهم إلى المكسيك، حصل اللاعبون على تأشيرات الدخول الأميركية، بحسب ما أعلن سفير الولايات المتحدة في تركيا توم براك عبر منصة "إكس" في وقت متأخر من مساء الجمعة.لكن السفارة الإيرانية في تركيا أصدرت ردا غاضبا، مؤكدة أن أفرادا من البعثة حُرموا من التأشيرات، ويتعلق الأمر بـ15 من الإداريين والتنفيذيين، وفق ما أفاد به دبلوماسي إيراني والتلفزيون الرسمي.وقال المبعوث الإيراني أبو الفضل بسنديده للصحفيين: "يمكننا الدخول في الصباح ويجب أن نغادر في اليوم نفسه".ويبدو أن ذلك يتناقض مع ما كان قد صرّح به في وقت سابق المتحدث باسم الفريق أمير مهدي علوي للتلفزيون الرسمي.
https://sarabic.ae/20260428/المنتخب-الإيراني-يشارك-في-كأس-العالم-باسم-ميناب-168-1112948997.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/06/07/1114145093_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e5cda96b2e2e7be197fba884799c83f6.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
رياضة, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
رياضة, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
"أغرب قرار في تاريخ المونديال".. أمريكا تجبر منتخب إيران على مغادرة أراضيها بعد كل مباراة
وصل المنتخب الإيراني لكرة القدم إلى مدينة تيخوانا في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد، تمهيدا لخوض ثلاث مباريات في كأس العالم في الولايات المتحدة الأمريكية، في ظل توترات ألقت بظلالها على أكبر حدث رياضي عالمي، وجعلت منه ساحة لمنافسة حامية بين البلدين المتنازعين.
وحطت طائرة المنتخب بعد الساعة الخامسة صباحا (12:00 بتوقيت غرينتش) في المدينة المكسيكية الواقعة على الحدود مع سان دييجو، عقب رحلة جوية ليلية قادمة من تركيا، حيث خاض الفريق معسكرا تدريبيا استمر ثلاثة أسابيع.
وبعد شهور من الترقب والغموض الذي أحاط بمشاركته، سيصبح المنتخب الإيراني محور الاهتمام السياسي في هذه النسخة من كأس العالم في أمريكا الشمالية، إذ لم يسبق أن شاركت دولة في البطولة وهي في حالة حرب مع الدولة المضيفة.
ووصل اللاعبون والطاقم المرافق إلى مطار شديد الحراسة، خضع لدوريات جنود الحرس الوطني المكسيكي، حيث كان في انتظارهم عدد قليل من المشجعين لوحوا بالأعلام الإيرانية.
وتفاقم الخلاف بين إيران والولايات المتحدة بعدما رفضت الأخيرة منح تأشيرات دخول لبعض أفراد الطاقم المرافق للفريق، قبل أيام فقط من انطلاق كأس العالم 2026 الخميس، وهي النسخة التي تستضيفها الولايات المتحدة والمكسيك وكندا بشكل مشترك.
وأعلنت القنوات التلفزيونية الإيرانية أن المنتخب الإيراني غادر تركيا، حيث كان يقيم معسكرا تدريبيا في أنطاليا لمدة 15 يوما، السبت متوجها إلى المكسيك.
ويخوض المنتخب الإيراني مبارياته الثلاث في دور المجموعات على الأراضي الأمريكية، في سابقة هي الأولى في تاريخ كأس العالم التي تستضيف فيها دولة ما منتخب بلد في حالة حرب معها.
وكانت إيران قد غيّرت مقر إقامتها من توكسون في ولاية أريزونا إلى تيخوانا في شمال غرب المكسيك حيث سيقيم طوال فترة البطولة، في أواخر مايو/أيار.
وأمضى الفريق قرابة ثلاثة أسابيع في معسكر تدريبي بمدينة أنطاليا التركية، استغلها للتقدم بطلبات الحصول على تأشيرات السفر إلى المكسيك وكندا والولايات المتحدة.
وعشية مغادرتهم إلى المكسيك، حصل اللاعبون على تأشيرات الدخول الأميركية، بحسب ما أعلن سفير الولايات المتحدة في تركيا توم براك عبر منصة "إكس" في وقت متأخر من مساء الجمعة.
لكن السفارة الإيرانية في تركيا أصدرت ردا غاضبا، مؤكدة أن أفرادا من البعثة حُرموا من التأشيرات، ويتعلق الأمر بـ15 من الإداريين والتنفيذيين، وفق ما أفاد به دبلوماسي إيراني والتلفزيون الرسمي.
وكتبت السفارة السبت على منصة "إكس": "لقد صعّدتم الآن المعاملة المتعمدة والتمييزية ضد المنتخب الوطني الإيراني لكرة القدم إلى أعلى مستوياتها"، داعية الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) إلى "محاسبة الولايات المتحدة على انتهاك قواعده".
وقال المبعوث الإيراني أبو الفضل بسنديده للصحفيين: "يمكننا الدخول في الصباح ويجب أن نغادر في اليوم نفسه".
ويبدو أن ذلك يتناقض مع ما كان قد صرّح به في وقت سابق المتحدث باسم الفريق أمير مهدي علوي للتلفزيون الرسمي.