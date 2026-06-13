https://sarabic.ae/20260613/ما-تداعيات-استمرار-الاحتلال-الإسرائيلي-لمناطق-في-غزة-و-لبنان-وسوريا-على-استقرار-المنطقة-1114317527.html

ما تداعيات استمرار الاحتلال الإسرائيلي لمناطق في غزة ولبنان وسوريا على استقرار المنطقة؟

ما تداعيات استمرار الاحتلال الإسرائيلي لمناطق في غزة ولبنان وسوريا على استقرار المنطقة؟

سبوتنيك عربي

في إطار تعليقه على قرب توصل أمريكا وإيران لاتفاق ينهي التصعيد في المنطقة، قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إن إسرائيل "لن تنسحب من المناطق الأمنية،... 13.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-13T13:33+0000

2026-06-13T13:33+0000

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ما تداعيات استمرار الاحتلال الإسرائيلي لمناطق في غزة ولبنان وسوريا على استقرار المنطقة؟ سبوتنيك عربي ما تداعيات استمرار الاحتلال الإسرائيلي لمناطق في غزة ولبنان وسوريا على استقرار المنطقة؟

وشدد كاتس على أن "العقيدة الأمنية لإسرائيل حادة وواضحة، وتقوم على العمل ضد التهديدات القريبة والبعيدة، والسعي إلى الحسم لا إلى التسويات والتنازلات"، على حد قوله.وأضاف أن "ترامب يقود في هذه الأيام مسارا نحو اتفاق مع إيران، انطلاقا من رؤيته للمصالح الأمريكية، ومن بينها أيضا المصلحة المشتركة مع إسرائيل، وهي منع إيران من حيازة سلاح نووي"، لافتًا إلى أن" تل أبيب تتوقع أن يتمسك بهذا المبدأ".وحذر في الوقت نفسه، من أن "التصعيد الإسرائيلي المتواصل يهدد بنسف مسارات التهدئة، والمفاوضات الجارية في الإقليم".وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "المستوطنات الجديدة تقطع التواصل الجغرافي بين المدن الفلسطينية وتقوض أي إمكانية لإقامة دولة فلسطينية مستقلة".

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