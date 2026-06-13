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استوديو وكالة سبوتنيك للبث الإذاعي في منتدى إكسبوفوروم الاقتصادي الدولي لعام 2017 - سبوتنيك عربي, 1920
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يناقش صحفيو "سبوتنيك عربي" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك"، آخر الأخبار وأبرز القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ونشارككم رأي وتحليل خبراء من مختلف المجالات، من استوديوهات الوكالة في موسكو والقاهرة وبيروت. بإمكانكم الاستماع لإذاعة "سبوتنيك" عبر الترددات 93.6 في لبنان، و93.3 في سوريا، و92.5 في ليبيا.
https://sarabic.ae/20260613/ما-تداعيات-استمرار-الاحتلال-الإسرائيلي-لمناطق-في-غزة-و-لبنان-وسوريا-على-استقرار-المنطقة-1114317527.html
ما تداعيات استمرار الاحتلال الإسرائيلي لمناطق في غزة ولبنان وسوريا على استقرار المنطقة؟
ما تداعيات استمرار الاحتلال الإسرائيلي لمناطق في غزة ولبنان وسوريا على استقرار المنطقة؟
سبوتنيك عربي
في إطار تعليقه على قرب توصل أمريكا وإيران لاتفاق ينهي التصعيد في المنطقة، قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إن إسرائيل "لن تنسحب من المناطق الأمنية،... 13.06.2026, سبوتنيك عربي
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ما تداعيات استمرار الاحتلال الإسرائيلي لمناطق في غزة ولبنان وسوريا على استقرار المنطقة؟
سبوتنيك عربي
ما تداعيات استمرار الاحتلال الإسرائيلي لمناطق في غزة ولبنان وسوريا على استقرار المنطقة؟
وشدد كاتس على أن "العقيدة الأمنية لإسرائيل حادة وواضحة، وتقوم على العمل ضد التهديدات القريبة والبعيدة، والسعي إلى الحسم لا إلى التسويات والتنازلات"، على حد قوله.وأضاف أن "ترامب يقود في هذه الأيام مسارا نحو اتفاق مع إيران، انطلاقا من رؤيته للمصالح الأمريكية، ومن بينها أيضا المصلحة المشتركة مع إسرائيل، وهي منع إيران من حيازة سلاح نووي"، لافتًا إلى أن" تل أبيب تتوقع أن يتمسك بهذا المبدأ".وحذر في الوقت نفسه، من أن "التصعيد الإسرائيلي المتواصل يهدد بنسف مسارات التهدئة، والمفاوضات الجارية في الإقليم".وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "المستوطنات الجديدة تقطع التواصل الجغرافي بين المدن الفلسطينية وتقوض أي إمكانية لإقامة دولة فلسطينية مستقلة".
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صبري سراج
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ملفات ساخنة, إسرائيل, غزة, لبنان, أخبار سوريا اليوم, аудио
ملفات ساخنة, إسرائيل, غزة, لبنان, أخبار سوريا اليوم, аудио

ما تداعيات استمرار الاحتلال الإسرائيلي لمناطق في غزة ولبنان وسوريا على استقرار المنطقة؟

13:33 GMT 13.06.2026
راديو
ما تداعيات استمرار الاحتلال الإسرائيلي لمناطق في غزة ولبنان وسوريا على استقرار المنطقة؟
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- سبوتنيك عربي
صبري سراج
معد ومقدم برامج في إذاعة "سبوتنيك"
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في إطار تعليقه على قرب توصل أمريكا وإيران لاتفاق ينهي التصعيد في المنطقة، قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إن إسرائيل "لن تنسحب من المناطق الأمنية، التي تسيطر عليها في لبنان وسوريا وغزة".
وشدد كاتس على أن "العقيدة الأمنية لإسرائيل حادة وواضحة، وتقوم على العمل ضد التهديدات القريبة والبعيدة، والسعي إلى الحسم لا إلى التسويات والتنازلات"، على حد قوله.
وأضاف أن "ترامب يقود في هذه الأيام مسارا نحو اتفاق مع إيران، انطلاقا من رؤيته للمصالح الأمريكية، ومن بينها أيضا المصلحة المشتركة مع إسرائيل، وهي منع إيران من حيازة سلاح نووي"، لافتًا إلى أن" تل أبيب تتوقع أن يتمسك بهذا المبدأ".

في هذا الإطار، أكد الباحث في العلاقات الدولية والإقليمية، د. عبد الباسط أبو نبوت، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "استمرار التوغلات الإسرائيلية في الأراضي السورية واللبنانية وقطاع غزة يضع المنطقة "في عين العاصفة".

وحذر في الوقت نفسه، من أن "التصعيد الإسرائيلي المتواصل يهدد بنسف مسارات التهدئة، والمفاوضات الجارية في الإقليم".
في سياق متصل، أكد المحلل السياسي د. حسن لافي، أن التوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية يهدف بالأساس إلى "الاستيلاء على الأرض وفرض واقع ديموغرافي وقانوني جديد".
وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "المستوطنات الجديدة تقطع التواصل الجغرافي بين المدن الفلسطينية وتقوض أي إمكانية لإقامة دولة فلسطينية مستقلة".
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