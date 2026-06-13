https://sarabic.ae/20260613/مسؤول-فلسطيني-يوضح-لـسبوتنيك-أهداف-وخطورة-موازنة-المليار-شيكل-الإسرائيلية-لتوسيع-المستوطنات-1114324705.html

مسؤول فلسطيني يوضح لـ"سبوتنيك" أهداف وخطورة موازنة "المليار شيكل" الإسرائيلية لتوسيع المستوطنات

مسؤول فلسطيني يوضح لـ"سبوتنيك" أهداف وخطورة موازنة "المليار شيكل" الإسرائيلية لتوسيع المستوطنات

سبوتنيك عربي

قال الدكتور حسن بريجية، رئيس دائرة القانون الدولي في "هيئة مقاومة الجدار والاستيطان"، إن تخصيص الحكومة الإسرائيلية موازنة ضخمة بقيمة مليار شيكل لصالح... 13.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-13T19:32+0000

2026-06-13T19:32+0000

2026-06-13T19:32+0000

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تقارير سبوتنيك

العالم العربي

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وأكد بريجية في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن رصد هذه الموازنات الكبيرة يعكس رغبة الاحتلال في استغلال الفترة الحالية والسباق مع الزمن، لا سيما مع الاقتراب من أعتاب الانتخابات.وأوضح أن الحكومة الإسرائيلية تعتبر هذه المرحلة بمثابة الحقبة الذهبية المواتية لفرض أكبر قدر ممكن من المخططات الاستيطانية على الشعب الفلسطيني، مستندة في ذلك إلى الدعم الأمريكي، والوضع الإقليمي والدولي.وأضاف رئيس دائرة القانون الدولي أن هذه الخطوة الخطيرة تهدف، من وجهة نظر إسرائيل، إلى تقويض فرص قيام الدولة الفلسطينية المستقلة ومنع تجسيدها على الأرض، مشددا في الوقت ذاته على أن "قادة الاحتلال واهمون ولا يعلمون أن حق تقرير المصير هو حق مشروع وثابت للشعب الفلسطيني، وسيناله حتما عاجلاً أم آجلاً".وأكدت أن الخطة الإسرائيلية الجديدة تعد خطوة من أكبر مشاريع التوسع الاستيطاني خلال السنوات الأخيرة.وذكر موقع "أكسيوس" الأمريكي أن "المقترح يتضمن تخصيص مليار شيكل، أي أكثر من 350 مليون دولار على مدى عدة سنوات لتحويل مستوطنات حصلت مؤخرًا على تراخيص رسمية إلى تجمعات قائمة على الأرض".ومن المقرر أن تبدأ السلطات الإسرائيلية بإقامة منشآت مؤقتة وبنية تحتية وخدمات أساسية في عدد من المواقع، حتى قبل استكمال إجراءات التخطيط والتنظيم النهائية على أن تشمل الخطة إنشاء مساكن متنقلة، ومبان عامة، وشبكات طرق، وخدمات ومرافق مجتمعية لدعم المستوطنات الجديدة.وتُعدّ سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الضفة الغربية إحدى المشكلات الرئيسية في علاقات إسرائيل مع المجتمع الدولي والسلطة الفلسطينية، كما أنها تُشكل عائقًا أمام مساعي السلام مع الفلسطينيين، الذين يرون فيها سياسةً لترسيخ دولة يهودية في الأراضي الفلسطينية.وصادق المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية الأمنية في إسرائيل "الكابينيت"، في الآونة الأخيرة، على سلسلة قرارات من شأنها توسيع الاستيطان بما يشمل هدم مبان في المناطق "أ" و "ب" وبيع أراض بشكل واسع في الضفة الغربية للمستوطنين، حسبما أفادت القناة 12 الإسرائيلية.كما صادقت السلطات الإسرائيلية خلال عام 2025 على بناء أكثر من 28 ألف وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية. ويقيم نحو 750 ألف مستوطن إسرائيلي في مئات المستوطنات بالضفة الغربية، بينهم 250 ألفا بالقدس الشرقية، وتطالب السلطة الفلسطينية منذ عقود المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لإنهاء الاستيطان في الأراضي المحتلة، والذي تعتبره الأمم المتحدة غير قانوني، ويقوض إمكانية إقامة دولة فلسطينية.

https://sarabic.ae/20260603/أمين-اتحاد-نقابات-عمال-فلسطين-لـسبوتنيك-حققنا-انتصارا-على-إسرائيل-وأمريكا-في-منظمة-العمل-الدولية-1114020548.html

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وائل مجدي https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106558693_0:0:960:960_100x100_80_0_0_d437e7fc90fed1e597a6601f966188c7.jpg

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